Pancu, ieșire nervoasă la Ovidiu FOTO. Antrenorul lui CFR Cluj s-a răstit la arbitru și și-a împins colaboratorul. De la ce a pornit totul

FARUL CONSTANȚA - CFR CLUJ 1-2. Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul „feroviarilor”, a avut o criză de nervi în prima repriză a partidei de la Ovidiu.

Ca urmare a victoriei cu Farul Constanța, CFR Cluj și-a asigurat matematic prezența în play-off-ul Ligii 1.

Daniel Pancu, criză de nervi la meciul cu Farul

În minutul 22 al partidei de la Ovidiu, antrenorul grupării ardelene s-a enervat foarte rău după un fault comis de Lucas Pellegrini.

Acesta i-a cerut arbitrului să îi acorde cartonașul galben și i-a arătat trei degete, semn că ar fi fost al treilea fault comis de fundașul stânga al Farului.

Inițial, Pancu i-a reproșat acest lucru arbitrului de rezervă, iar apoi „centralul” Florin Andrei s-a dus la acesta pentru a-l calma.

Cristian Panin, team managerul CFR-ului, s-a dus și el la Pancu, cu scopul de a-l calma, moment în care antrenorul l-a împins, iar apoi și-a aruncat nervos legitimația.

După ce a văzut cartonașul galben, Daniel Pancu a purtat un scurt dialog civilizat cu arbitrul și a acceptat sancțiunea care i-a fost aplicată.

