Pancu, ieșire nervoasă la Ovidiu FOTO. Antrenorul lui CFR Cluj s-a răstit la arbitru și și-a împins colaboratorul . De la ce a pornit totul  +17 foto
Daniel Pancu FOTO: Captură Prima Sport
Pancu, ieșire nervoasă la Ovidiu FOTO. Antrenorul lui CFR Cluj s-a răstit la arbitru și și-a împins colaboratorul. De la ce a pornit totul

alt-text Publicat: 28.02.2026, ora 22:18
alt-text Actualizat: 28.02.2026, ora 22:39

Ca urmare a victoriei cu Farul Constanța, CFR Cluj și-a asigurat matematic prezența în play-off-ul Ligii 1.

Nu va juca în play-off! Fundașul transferat de CFR Cluj în această iarnă s-a accidentat grav » Medicul său i-a tratat pe Yamal și Dembele
Nu va juca în play-off! Fundașul transferat de CFR Cluj în această iarnă s-a accidentat grav » Medicul său i-a tratat pe Yamal și Dembele
Nu va juca în play-off! Fundașul transferat de CFR Cluj în această iarnă s-a accidentat grav » Medicul său i-a tratat pe Yamal și Dembele

Daniel Pancu, criză de nervi la meciul cu Farul

În minutul 22 al partidei de la Ovidiu, antrenorul grupării ardelene s-a enervat foarte rău după un fault comis de Lucas Pellegrini.

Acesta i-a cerut arbitrului să îi acorde cartonașul galben și i-a arătat trei degete, semn că ar fi fost al treilea fault comis de fundașul stânga al Farului.

Inițial, Pancu i-a reproșat acest lucru arbitrului de rezervă, iar apoi „centralul” Florin Andrei s-a dus la acesta pentru a-l calma.

Cristian Panin, team managerul CFR-ului, s-a dus și el la Pancu, cu scopul de a-l calma, moment în care antrenorul l-a împins, iar apoi și-a aruncat nervos legitimația.

Farul - CFR. Pancu, ieșire nervoasă (16).jpg
Farul - CFR. Pancu, ieșire nervoasă (16).jpg

Galerie foto (17 imagini)

Farul - CFR. Pancu, ieșire nervoasă (2).jpg Farul - CFR. Pancu, ieșire nervoasă (3).jpg Farul - CFR. Pancu, ieșire nervoasă (4).jpg Farul - CFR. Pancu, ieșire nervoasă (5).jpg Farul - CFR. Pancu, ieșire nervoasă (6).jpg
După ce a văzut cartonașul galben, Daniel Pancu a purtat un scurt dialog civilizat cu arbitrul și a acceptat sancțiunea care i-a fost aplicată.

FCSB, destinație: play-out! Calcule. Un singur scenariu o mai poate duce pe campioană în play-off, după calificarea CFR-ului
Superliga
22:02
FCSB, destinație: play-out! Calcule. Un singur scenariu o mai poate duce pe campioană în play-off, după calificarea CFR-ului
FCSB, destinație: play-out! Calcule. Un singur scenariu o mai poate duce pe campioană în play-off, după calificarea CFR-ului
Liga 1, Etapa #29  CFR Cluj, calificată matematic în play-off, după victoria cu Farul » Programul + Clasamentul actualizat 
Superliga
21:58
Liga 1, Etapa #29 CFR Cluj, calificată matematic în play-off, după victoria cu Farul » Programul + Clasamentul actualizat
Liga 1, Etapa #29  CFR Cluj, calificată matematic în play-off, după victoria cu Farul » Programul + Clasamentul actualizat 

farul constanta CFR Cluj antrenor Daniel Pancu liga 1
„Nu ne mai prezentăm" Patronul FCSB amenință cu măsuri radicale, după scandalul de la Farul - CFR: „Vedem care sunt consecințele" + Ce spune regulamentul
Superliga
28.02
„Nu ne mai prezentăm” Patronul FCSB amenință cu măsuri radicale, după scandalul de la Farul - CFR: „Vedem care sunt consecințele” + Ce spune regulamentul
„Nu ne mai prezentăm” Patronul FCSB amenință cu măsuri radicale, după scandalul de la Farul - CFR: „Vedem care sunt consecințele” + Ce spune regulamentul
FCSB, destinație: play-out! Calcule. Un singur scenariu o mai poate duce pe campioană în play-off, după calificarea CFR-ului
Superliga
28.02
FCSB, destinație: play-out! Calcule. Un singur scenariu o mai poate duce pe campioană în play-off, după calificarea CFR-ului
FCSB, destinație: play-out! Calcule. Un singur scenariu o mai poate duce pe campioană în play-off, după calificarea CFR-ului
„S-au auzit mai multe explozii" GOLAZO.ro a vorbit cu antrenorii români afectați de război: „Nu mai poți fi sigur de nimic" + Meciul lui Contra, amânat
Stranieri
28.02
„S-au auzit mai multe explozii” GOLAZO.ro a vorbit cu antrenorii români afectați de război: „Nu mai poți fi sigur de nimic” + Meciul lui Contra, amânat
„S-au auzit mai multe explozii” GOLAZO.ro a vorbit cu antrenorii români afectați de război: „Nu mai poți fi sigur de nimic” + Meciul lui Contra, amânat
„Întruchiparea perfecțiunii" Nadia Comăneci, la 50 de ani de la 10-le perfect. Ce spune ea acum. Ce crede Simone Biles despre Nadia
Gimnastica
28.02
„Întruchiparea perfecțiunii” Nadia Comăneci, la 50 de ani de la 10-le perfect. Ce spune ea acum. Ce crede Simone Biles despre Nadia
„Întruchiparea perfecțiunii” Nadia Comăneci, la 50 de ani de la 10-le perfect. Ce spune ea acum. Ce crede Simone Biles despre Nadia
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share