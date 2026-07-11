Farul și-a vândut golgheterul VIDEO. Atacantul merge în Spania! Suma pentru care s-a realizat transferul
Foto: X/Real Oviedo
Campionate

Farul și-a vândut golgheterul VIDEO. Atacantul merge în Spania! Suma pentru care s-a realizat transferul

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 11.07.2026, ora 14:54
alt-text Actualizat: 11.07.2026, ora 15:58
  • Alexandru Ișfan (26 de ani), golgheterul Farului din sezonul trecut, a fost transferat de Real Oviedo, formația din liga secundă a Spaniei.
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Atacantul a semnat un contract valabil până în vara anului 2028. La Real Oviedo este legitimat și Daniel Paraschiv, jucător care a fost împrumutat sezonul trecut la Rapid.

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Alexandru Ișfan a fost transferat de Real Oviedo

Real Oviedo a achitat 800.000 de euro în schimbul lui Ișfan, scrie fanatik.ro, care precizează că aproape jumătate din această sumă, 300.000 de euro, va ajunge în conturile Universității Craiova, fostul clubul al atacantului.

„Farul Constanța și Real Oviedo au ajuns la un acord privind transferul atacantului Alexandru Ișfan la formația spaniolă.

În vârstă de 26 de ani, Ișfan a fost transferat la formația noastră pe 9 iulie 2025, de la Universitatea Craiova, iar în cele 41 de partide disputate în tricoul «marinarilor» în sezonul trecut, în toate competițiile, a reușit 11 goluri și 4 pase decisive.

Mulțumim, Alex, pentru toate momentele frumoase în tricoul Farului și mult succes mai departe!”, a transmis clubul pe site-ul oficial.

750.000 de euro
este cota de piață a lui Alexandru Ișfan

După ce va efectua vizita medicală la noua sa echipă, Ișfan se va alătura lotului pregătit de antrenorul Julian Calero și va intra în programul de pregătire al celor de la Oviedo pentru noul sezon, conform realoviedo.es.

  • CS Mioveni, U Craiova, Petrolul, FC Buzău și FC Argeș sunt echipele pe la care a mai trecut Alexandru Ișfan.

Real Oviedo a retrogradat în liga a doua din Spania, după doar un sezon petrecut în La Liga. A încheiat stagiunea trecută pe ultimul loc, cu 29 de puncte acumulate în 38 de etape.

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