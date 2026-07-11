Plecare-șoc de la Barcelona Semifinalistul de la Mondial e pe punctul de a semna cu PSG

Ferran Torres (26 de ani) ar fi aproape să se despartă de Barcelona și să semneze cu PSG.

Iminentul transfer al lui Karim Adeyemi (24 de ani) la gruparea catalană ar fi influențat decisiv plecarea lui Torres de pe Camp Nou.

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Barcelona urmează să le achite celor de la Borussia Dortmund 22 de milioane de euro pentru Adeyemi, sumă la care s-ar putea adăuga alte 7 milioane.

Germanul va semna un contract valabil pe cinci ani cu campioana Spaniei.

Ferran Torres și-ar fi dat acordul pentru transferul la PSG

Schimbări importante au loc la Barcelona în compartimentul ofensiv în această vară, după plecarea veteranului Robert Lewandowski.

În noul sezon, Hansi Flick ar putea avea 6-7 opțiuni pentru a ocupa cele 3 poziții de atac. Barcelona l-a transferat deja pe Anthony Gordon și, pe lângă Adeyemi, directorii sportivi încearcă să-l aducă pe Camp Nou și pe Julian Alvarez.

În acest context, viitorul lui Ferran Torres a devenit incert. Acesta mai are contract cu gruparea catalană până în vara anului viitor.

Potrivit jurnalistului Luca Bendoni, spaniolul ar fi dispus să se transfere la PSG după încheierea Campionatului Mondial. Negocierile privind prelungirea înțelegerii cu Barcelona ar fi blocate în acest moment.

50 de milioane de euro este cota de piață a lui Ferran Torres, conform Transfermarkt

Informația a fost confirmată și de jurnalistul Gianluca Di Marzio, care spune că Ferran Torres ar fi ajuns la un acord cu PSG.

Ferran Torres ha una base di accordo con il PSG. Il rinnovo con il Barcellona (scadenza 2027) è molto difficile: i Blaugrana chiudono per Adeyemi. @LucaBendoni — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 10, 2026

Campioana Franței ar fi purtat deja câteva discuții cu reprezentanții jucătorului. Echipa antrenată de Luis Enrique se află în căutarea unui nou atacant, după plecarea lui Goncalo Ramos la AC Milan, conform sports.yahoo.com.

Ferran Torres poate evolua pe mai multe poziții în linia de atac, acesta fiind unul dintre principalele motive pentru care atacantul ar fi dorit la Paris.

Barcelona ar lua în calcul să-l vândă pe Torres în această perioadă, pentru a evita să-l piardă gratis după ce intră în ultimele luni de contract.

Ferran Torres, 4 ani și jumătate la Barcelona

Atacantul spaniol a fost transferat de Barcelona în luna ianuarie a anului 2022, de la Manchester City, în schimbul sumei de 55 de milioane de euro.

Ferran Torres a jucat 207 meciuri pentru catalani, în care a marcat 65 de goluri și a oferit 23 de pase decisive.

A câștigat 7 trofee în tricoul Barcelonei: 3 titluri (2023, 2025, 2026), o Cupă a Spaniei (2025) și 3 Supercupe (2023, 2025, 2026).

În acest moment, Ferran Torres face parte din lotul Spaniei pentru Campionatul Mondial, acolo unde naționala lui Luis de la Fuente urmează să dispute semifinala cu Franța.

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