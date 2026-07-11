Pușcaș, apariție-surpriză FOTO. Cum a fost surprins atacantul în timpul amicalului disputat de Dinamo. A anunțat când ar putea reveni +4 foto
George Pușcaș
Superliga

Pușcaș, apariție-surpriză FOTO. Cum a fost surprins atacantul în timpul amicalului disputat de Dinamo. A anunțat când ar putea reveni

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 11.07.2026, ora 14:03
alt-text Actualizat: 11.07.2026, ora 15:26
  • George Pușcaș (30 de ani), atacantul lui Dinamo, a venit cu noi detalii despre situația sa medicală, după ce s-a operat luna trecută de hernie inghinală.
  • Echipa antrenată de Nuno Campos a jucat un meci amical cu Ștefăneștii de Jos, echipă nou-promovată în Liga 2, pe care l-a câștigat cu scorul de 1-0, la Săftica.
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În timpul amicalului de sâmbătă dimineață, George Pușcaș a fost surprins la marginea terenului în timp ce efectua alergări ușoare alături de preparatorul fizic.

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George Pușcaș: „Recuperarea decurge foarte bine”

Chiar înainte de finalul primei reprize, atacantul lui Dinamo a vorbit pentru 48 TV despre cum decurge recuperarea sa și a precizat când ar urma să se revină la antrenamentele echipei.

„Mă simt mult mai bine, sunt fericit că recuperarea decurge foarte bine și, ușor-ușor, o să încep din ce în ce mai mult să acumulez antrenamente și să mă pregătesc cât mai bine.

Nu-mi dau seama (n.r. - dacă e mai liber în mișcare decât în finalul sezonului precedent). Când vii după o operație, trebuie să intri și să-ți recapeți aptitudinile, alergările. Având mereu o durere, e greu să controlezi mereu mișcările și probabil alergam ușor diferit uneori.

Nu știu, nu vreau să mă arunc, să spun estimări (n.r. - pentru revenire), creez așteptări și n-aș vrea să fie dezamăgiri. Vreau ca totul să fie lin în recuperarea mea, să fie totul ok. Dacă totul merge conform planului, nu mai durează mult. Sper că într-o lună, o lună și jumătate, să pot să fiu la un nivel bun.

Sunt fericit că ne susțineți și că începem să construim ceva și mai frumos decât era până acum. De când sunt aici, îmi dau seama că acest club merită atât de multe, iar noi trebuie să facem tot posibilul pentru suporteri și să arătăm că suntem capabili”, a spus Pușcaș.

George Pușcaș, surprins la amicalul cu Ștefăneștii de Jos. Foto: captură YouTube/48TV
George Pușcaș, surprins la amicalul cu Ștefăneștii de Jos. Foto: captură YouTube/48TV

Galerie foto (4 imagini)

George Pușcaș, surprins la amicalul cu Ștefăneștii de Jos. Foto: captură YouTube/48TV George Pușcaș, surprins la amicalul cu Ștefăneștii de Jos. Foto: captură YouTube/48TV George Pușcaș, surprins la amicalul cu Ștefăneștii de Jos. Foto: captură YouTube/48TV George Pușcaș, surprins la amicalul cu Ștefăneștii de Jos. Foto: captură YouTube/48TV
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Atacantul a ajuns la Dinamo în iarnă, într-un moment în care clubul căuta soluții pentru ofensivă, după despărțirea de Stipe Perica.

Pușcaș a încercat să ajute echipa pe final de sezon, deși problemele medicale s-au accentuat.

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a jucat George Pușcaș pentru Dinamo, perioadă în care a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă

Dinamo, amical cu Ștefăneștii de Jos

Echipa antrenată de Nuno Campos a disputat prima partidă de pregătire după revenirea din cantonamentul din Polonia, acolo unde au disputat patru amicale: 2-1 cu Leczna, 1-3 cu Motor Lublin, 4-0 cu Lodz II și 1-2 cu Omonia Nicosia.

În dimineața zilei de sâmbătă, Dinamo a jucat la Săftica cu CLS Ștefăneștii de Jos.

„Câinii” s-au impus cu scorul de 1-0, grație golului marcat în minutul 10 de Martin Pascual, fundaș transferat în această vară.

Golul marcat de Martin Pascual în amicalul cu Ștefăneștii de Jos. Foto: captură YouTube/48TV
Golul marcat de Martin Pascual în amicalul cu Ștefăneștii de Jos. Foto: captură YouTube/48TV

Galerie foto (9 imagini)

Golul marcat de Martin Pascual în amicalul cu Ștefăneștii de Jos. Foto: captură YouTube/48TV Golul marcat de Martin Pascual în amicalul cu Ștefăneștii de Jos. Foto: captură YouTube/48TV Golul marcat de Martin Pascual în amicalul cu Ștefăneștii de Jos. Foto: captură YouTube/48TV Golul marcat de Martin Pascual în amicalul cu Ștefăneștii de Jos. Foto: captură YouTube/48TV Golul marcat de Martin Pascual în amicalul cu Ștefăneștii de Jos. Foto: captură YouTube/48TV
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Spaniolul a înscris în urma unei lovituri de cap, după un corner executat de Adrian Mazilu.

Echipa de start a celor de la Dinamo pentru acest meci:

  • Epassy - Opriș, Toader, Pascual, D. Irimia - Cr. Mihai, Godwin, I. Tarbă, Mazilu - Karamoko, Hintsa

Tot sâmbătă, de la ora 19:30, Dinamo va disputa un amical cu Farul Constanța, pe stadionul „Arcul de Triumf” din București.

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