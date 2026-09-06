Tianjin Jinmen Tiger - Zhejiang. Alexandru Mitriță (31 de ani), jucătorul oaspeților, a înscris un gol pentru echipa sa, în partida din etapa #26 din China.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Mitriță trece printr-o perioadă excelentă în China. După ce a marcat trei goluri și a oferit o pasă decisivă în ultima etapă cu Yunnan Yukun, scor 6-0, românul a punctat din nou pentru Zhejiang.

Alexandru Mitriță a înscris din nou pentru Zhejiang

Duminică, Zhejiang a jucat în deplasare cu Tianjin Jinmen Tiger, în campionatul chinez. Gazdele au avut un început foarte bun de partidă, reușind să deschidă scorul încă din minutul 6.

Mijlocașul portughez Xadas a profitat de o respingere greșită a portarului celor de la Zhejiang și, din interiorul careului, a trimis mingea fără emoții în plasă.

Partida a continuat să fie una echilibrată, cu ocazii la ambele porți, dar fără a se mai înscrie un gol. În minutele de prelungire ale primei reprize, Alexandru Mitriță a înscris un gol superb și și-a readus echipa în joc.

Românul a primit mingea la aproximativ 25 de metri, și-a așezat-o și a șutat puternic la colțul scurt. Portarul gazdelor a fost luat prin surprindere, iar Mitriță și-a trecut astfel numele pe lista marcatorilor.

Prima repriză s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

În urma reușitei sale, Alexandru Mitriță a ajuns la 9 goluri marcate și 11 pase decisive în 21 de meciuri jucate pentru Zhejiang în acest sezon.

3,5 milioane de euro este cota de piață a lui Alexandru Mitriță, conform Transfermarkt

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport