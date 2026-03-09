Mitriță, pe val în China  FOTO: Început perfect de sezon pentru fotbalistul român: gol și pasă decisivă în prima etapă! +12 foto
Foto: Instagram/Zhejiang
Stranieri

Mitriță, pe val în China FOTO: Început perfect de sezon pentru fotbalistul român: gol și pasă decisivă în prima etapă!

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 09.03.2026, ora 17:45
alt-text Actualizat: 09.03.2026, ora 17:45
  • Zhejiang - Qingdao 2-0. Alexandru Mitriță (31 de ani), jucătorul gazdelor, a contribuit la ambele goluri ale echipei sale, în prima etapă din campionatul Chinei.

Transferat de Zhejiang în vara anului trecut de la U Craiova, în schimbul sumei de 2 milioane de euro, Alexandru Mitriță s-a impus rapid în China.

În sezonul anterior din campionatul chinez, aripa stângă a marcat 8 goluri și a oferit 7 pase decisive în 16 meciuri jucate.

Au deconectat monitorul VAR Ultrașii din 2.Bundesliga au sabotat sistemul, iar arbitrul n-a putut urmări reluările. Ce decizie a luat 
Citește și
Au deconectat monitorul VAR Ultrașii din 2.Bundesliga au sabotat sistemul, iar arbitrul n-a putut urmări reluările. Ce decizie a luat
Citește mai mult
Au deconectat monitorul VAR Ultrașii din 2.Bundesliga au sabotat sistemul, iar arbitrul n-a putut urmări reluările. Ce decizie a luat 

FOTO. Mitriță, gol și pasă de gol în Zhejiang - Qingdao 2-0

Zhejiang Professional și Qingdao West Coast s-au întâlnit în prima etapă din noul sezon din China. Gazdele s-au impus cu scorul de 2-0, iar Alexandru Mitriță a contribuit la ambele reușite.

În minutul 18, Mitriță a primit mingea la mijlocul terenului. Jucătorul român nu a stat pe gânduri și i-a pasat lui Guarirapa, care scăpase de marcajul fundașilor adverși.

Atacantul venezuelean a reușit să înscrie fără mari emoții, deschizând scorul pentru Zhejiang.

Pasa de gol a lui Mitriță pentru Guarirapa, în Zhejiang - Qingdao. Foto: Captură Youtube/ 偶然体育赛事
Pasa de gol a lui Mitriță pentru Guarirapa, în Zhejiang - Qingdao. Foto: Captură Youtube/ 偶然体育赛事

Galerie foto (12 imagini)

Pasa de gol a lui Mitriță pentru Guarirapa, în Zhejiang - Qingdao. Foto: Captură Youtube/ 偶然体育赛事 Pasa de gol a lui Mitriță pentru Guarirapa, în Zhejiang - Qingdao. Foto: Captură Youtube/ 偶然体育赛事 Pasa de gol a lui Mitriță pentru Guarirapa, în Zhejiang - Qingdao. Foto: Captură Youtube/ 偶然体育赛事 Pasa de gol a lui Mitriță pentru Guarirapa, în Zhejiang - Qingdao. Foto: Captură Youtube/ 偶然体育赛事 Pasa de gol a lui Mitriță pentru Guarirapa, în Zhejiang - Qingdao. Foto: Captură Youtube/ 偶然体育赛事
+12 Foto
labels.photo-gallery

În minutul 40, Mitriță și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor.

Yudong Wang, care se afla la marginea careului celor de la Qingdao, i-a pasat jucătorului român. Mitriță a driblat doi jucători și a șutat puternic, lângă bara porții apărate de Hao Li.

Golul reușit de Mitriță, în Zhejiang - Qingdao. Foto: Captură Youtube/ 偶然体育赛事
Golul reușit de Mitriță, în Zhejiang - Qingdao. Foto: Captură Youtube/ 偶然体育赛事

Galerie foto (12 imagini)

Pasa de gol a lui Mitriță pentru Guarirapa, în Zhejiang - Qingdao. Foto: Captură Youtube/ 偶然体育赛事 Pasa de gol a lui Mitriță pentru Guarirapa, în Zhejiang - Qingdao. Foto: Captură Youtube/ 偶然体育赛事 Pasa de gol a lui Mitriță pentru Guarirapa, în Zhejiang - Qingdao. Foto: Captură Youtube/ 偶然体育赛事 Pasa de gol a lui Mitriță pentru Guarirapa, în Zhejiang - Qingdao. Foto: Captură Youtube/ 偶然体育赛事 Pasa de gol a lui Mitriță pentru Guarirapa, în Zhejiang - Qingdao. Foto: Captură Youtube/ 偶然体育赛事
+12 Foto
labels.photo-gallery

A fost un început perfect de sezon pentru fostul jucător al Universității Craiova, care a bifat deja două contribuții de gol în prima etapă.

Zhejiang a câștigat partida cu scorul de 2-0 și a început cu dreptul noul sezon.

4 milioane de euro
este cota de piață a lui Alexandru Mitriță, conform Transfermarkt

Pentru Zhejiang urmează duelul cu Shanghai Shenhua de sâmbătă, de la ora 09:30 (ora României), din cadrul etapei a doua.

Citește și

Au deconectat monitorul VAR Ultrașii din 2.Bundesliga au sabotat sistemul, iar arbitrul n-a putut urmări reluările. Ce decizie a luat 
Campionate
16:52
Au deconectat monitorul VAR Ultrașii din 2.Bundesliga au sabotat sistemul, iar arbitrul n-a putut urmări reluările. Ce decizie a luat
Citește mai mult
Au deconectat monitorul VAR Ultrașii din 2.Bundesliga au sabotat sistemul, iar arbitrul n-a putut urmări reluările. Ce decizie a luat 
Premieră: FCSB îngenuncheată la TV! Pentru prima dată în acest an, un meci al campioanei e detronat din poziția de lider al audiențelor televiziunilor
Media
16:31
Premieră: FCSB îngenuncheată la TV! Pentru prima dată în acest an, un meci al campioanei e detronat din poziția de lider al audiențelor televiziunilor
Citește mai mult
Premieră: FCSB îngenuncheată la TV! Pentru prima dată în acest an, un meci al campioanei e detronat din poziția de lider al audiențelor televiziunilor

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

GOL china alexandru mitrita Zhejiang Professional
Știrile zilei din sport
Orele primei etape de play-off  Când se joacă Rapid - Dinamo și celelalte 2 meciuri ale rundei din Liga 1
Superliga
09.03
Orele primei etape de play-off Când se joacă Rapid - Dinamo și celelalte 2 meciuri ale rundei din Liga 1
Citește mai mult
Orele primei etape de play-off  Când se joacă Rapid - Dinamo și celelalte 2 meciuri ale rundei din Liga 1
Pancu vrea titlul! Obiectivul stabilit de antrenorul clubului CFR, după a 11-a victorie consecutivă din Liga 1: „Le spun jucătorilor de 3 săptămâni”
Superliga
09.03
Pancu vrea titlul! Obiectivul stabilit de antrenorul clubului CFR, după a 11-a victorie consecutivă din Liga 1: „Le spun jucătorilor de 3 săptămâni”
Citește mai mult
Pancu vrea titlul! Obiectivul stabilit de antrenorul clubului CFR, după a 11-a victorie consecutivă din Liga 1: „Le spun jucătorilor de 3 săptămâni”
TVR, în pericol  Televiziunea publică riscă întreruperea emisiei, pentru prima dată în peste 70 de ani! 
Media
09.03
TVR, în pericol Televiziunea publică riscă întreruperea emisiei, pentru prima dată în peste 70 de ani!
Citește mai mult
TVR, în pericol  Televiziunea publică riscă întreruperea emisiei, pentru prima dată în peste 70 de ani! 
Joc dur în CFR - Dinamo Zeljko Kopic a intrat în teren să protesteze, după ce Kovacs n-a dat fault la intervenția gazdelor
Superliga
09.03
Joc dur în CFR - Dinamo Zeljko Kopic a intrat în teren să protesteze, după ce Kovacs n-a dat fault la intervenția gazdelor
Citește mai mult
Joc dur în CFR - Dinamo Zeljko Kopic a intrat în teren să protesteze, după ce Kovacs n-a dat fault la intervenția gazdelor
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:40
„Le mulțumesc tuturor românilor!” VIDEO. Mesajul de adio al lui Charalambous: „Ultimele două zile, cele mai importante” + ce a spus despre Rădoi
„Le mulțumesc tuturor românilor!”  VIDEO. Mesajul de adio al lui Charalambous: „Ultimele două zile, cele mai importante” + ce a spus despre Rădoi
11:41
Ce s-a întâmplat, după AC Milan - Inter Șefii nerazzurrilor au mers la baza de pregătire. Cum a reacționat Cristi Chivu
Ce s-a întâmplat, după AC Milan - Inter  Șefii nerazzurrilor au mers la baza de pregătire.  Cum a reacționat Cristi Chivu
11:51
Răspuns pentru Dinamo FOTO: Postarea celor de la CFR Cluj, după succesul din derby-ul cu „alb-roșiii”: „Misiune eșuată!”
Răspuns pentru Dinamo FOTO: Postarea celor de la CFR Cluj, după succesul din derby-ul cu „alb-roșiii”: „Misiune eșuată!”
11:54
„Mutare excelentă” Marius Niculae și Ilie Dumitrescu, despre Mirel Rădoi la FCSB +Ce spun cei doi despre lupta la titlu
„Mutare excelentă”  Marius Niculae și Ilie Dumitrescu, despre Mirel Rădoi la FCSB +Ce spun cei doi despre lupta la titlu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Top stiri din sport
Rădoi conduce un „OZN” FOTO. Cu ce mașină a venit antrenorul la discuțiile cu patronul FCSB. Cât costă și ce putere are
Auto
09.03
Rădoi conduce un „OZN” FOTO. Cu ce mașină a venit antrenorul la discuțiile cu patronul FCSB. Cât costă și ce putere are
Citește mai mult
Rădoi conduce un „OZN” FOTO. Cu ce mașină a venit antrenorul la discuțiile cu patronul FCSB. Cât costă și ce putere are
„O afacere sortită eșecului”  Victor Pițurcă nu este impresionat de venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Gigi e disperat”
Superliga
09.03
„O afacere sortită eșecului” Victor Pițurcă nu este impresionat de venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Gigi e disperat”
Citește mai mult
„O afacere sortită eșecului”  Victor Pițurcă nu este impresionat de venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Gigi e disperat”
„Cum să ne suspende pe noi?!”  Victor Angelescu a răbufnit după scandările din meciul cu U Craiova: „Noi am avut bannere cu «Mori, țigane!»”
Superliga
09.03
„Cum să ne suspende pe noi?!” Victor Angelescu a răbufnit după scandările din meciul cu U Craiova: „Noi am avut bannere cu «Mori, țigane!»”
Citește mai mult
„Cum să ne suspende pe noi?!”  Victor Angelescu a răbufnit după scandările din meciul cu U Craiova: „Noi am avut bannere cu «Mori, țigane!»”
Programul play-off-ului din Liga 1 Două derby-uri de tradiție încă din prima etapă + în ultima rundă poate fi meciul de titlu!
Superliga
09.03
Programul play-off-ului din Liga 1 Două derby-uri de tradiție încă din prima etapă + în ultima rundă poate fi meciul de titlu!
Citește mai mult
Programul play-off-ului din Liga 1 Două derby-uri de tradiție încă din prima etapă + în ultima rundă poate fi meciul de titlu!

Echipe/Competiții

fcsb 80 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 30 rapid 27 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
10.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share