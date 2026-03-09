Mitriță, pe val în China FOTO: Început perfect de sezon pentru fotbalistul român: gol și pasă decisivă în prima etapă!

Zhejiang - Qingdao 2-0. Alexandru Mitriță (31 de ani), jucătorul gazdelor, a contribuit la ambele goluri ale echipei sale, în prima etapă din campionatul Chinei.

Transferat de Zhejiang în vara anului trecut de la U Craiova, în schimbul sumei de 2 milioane de euro, Alexandru Mitriță s-a impus rapid în China.

În sezonul anterior din campionatul chinez, aripa stângă a marcat 8 goluri și a oferit 7 pase decisive în 16 meciuri jucate.

FOTO. Mitriță, gol și pasă de gol în Zhejiang - Qingdao 2-0

Zhejiang Professional și Qingdao West Coast s-au întâlnit în prima etapă din noul sezon din China. Gazdele s-au impus cu scorul de 2-0, iar Alexandru Mitriță a contribuit la ambele reușite.

În minutul 18, Mitriță a primit mingea la mijlocul terenului. Jucătorul român nu a stat pe gânduri și i-a pasat lui Guarirapa, care scăpase de marcajul fundașilor adverși.

Atacantul venezuelean a reușit să înscrie fără mari emoții, deschizând scorul pentru Zhejiang.

În minutul 40, Mitriță și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor.

Yudong Wang, care se afla la marginea careului celor de la Qingdao, i-a pasat jucătorului român. Mitriță a driblat doi jucători și a șutat puternic, lângă bara porții apărate de Hao Li.

A fost un început perfect de sezon pentru fostul jucător al Universității Craiova, care a bifat deja două contribuții de gol în prima etapă.

Zhejiang a câștigat partida cu scorul de 2-0 și a început cu dreptul noul sezon.

4 milioane de euro este cota de piață a lui Alexandru Mitriță, conform Transfermarkt

Pentru Zhejiang urmează duelul cu Shanghai Shenhua de sâmbătă, de la ora 09:30 (ora României), din cadrul etapei a doua.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport