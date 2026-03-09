Au deconectat monitorul VAR Ultrașii din 2.Bundesliga au sabotat sistemul, iar arbitrul n-a putut urmări reluările. Ce decizie a luat 

Munster - Hertha 1-2. Suporterii gazdelor au sabotat sistemul VAR la partida din etapa #25 din Bundesliga.

Hertha a reușit să se impună cu greu în deplasarea din ultima rundă, însă șansele echipei pentru revenirea în primul eșalon rămân destul de mici.

Munster - Hertha 1-2 . Ultrașii gazdelor au deconectat monitorul VAR

Preussen Munster a primit vizita echipei din capitala Germaniei, însă meciul a fost marcat de un moment incredibil.

În minutul 44, mijlocașul Herthei, Michael Cuisance, a căzut în careu după un fault a lui Niko Koulis.

Arbitrul Felix Bickel a lăsat, inițial, jocul să continue, dar i-a fost atrasă atenția din camera VAR, fiind chemat să revadă fază la marginea terenului.

Când a ajuns la monitor, ecranul era negru și nefuncțional, iar acesta a mers pe mâna aribtrului VAR, dictând lovitură de la 11 metri pentru Hertha, potrivit marca.com.

„Am analizat o posibilă lovitură de pedeapsă în careu. Colega mea, Katrin Rafalski, a stabilit că jucătorul cu numărul 24 al lui Munster l-a lovit clar pe Cuisance în tibie. Prin urmare, decizia mea finală este: lovitură de 11 metri”, a explicat arbitrul.

Ulterior, s-a aflat că a fost vorba de un sabotaj al ultrașilor de la Munster, care protestează împotriva utilizării sistemului VAR, aceștia afișând inclusiv un banner cu mesajul: „Dem VAR den Stecker ziehen! (Deconectați VAR-ul!)”.

Cum au reacționat oficialii celor două cluburi

„Este pur și simplu inacceptabil. Imaginați-vă dacă ar trebui luate mai multe decizii și nu ar exista nici măcar semnal TV.

Aceasta este deja o tehnologie care face parte din fotbal, fie că vă place sau nu. Și, bineînțeles, trebuie să vă asigurați că astfel de lucruri nu se întâmplă”, a declarat Stefan Leitl, antrenorul celor de la Hertha Berlin.

Clubul organizator a emis, la rândul său, un comunicat:

„SC Preussen Munster regretă incidentul și va face tot posibilul pentru a identifica autorii și a-i aduce în fața justiției.

În plus, au fost luate măsuri imediate pentru a preveni incidente similare în viitor. Constatările inițiale indică faptul că aceasta a fost o acțiune planificată”, a transmis Munster.

