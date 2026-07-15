Mesajul lui Musi pentru Gnahore Fotbalistul lui Dinamo a dezvăluit ce a discutat cu noua achiziție a FCSB +4 foto
Alexandru Musi. Foto: Sportpictures
Superliga

Mesajul lui Musi pentru Gnahore Fotbalistul lui Dinamo a dezvăluit ce a discutat cu noua achiziție a FCSB

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 15.07.2026, ora 21:33
alt-text Actualizat: 15.07.2026, ora 21:33
  • Alexandru Musi (21 de ani) a vorbit despre plecarea lui Eddy Gnahore (32 de ani) la FCSB și despre schimbările de la Dinamo.
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Jucătorii lui Dinamo s-au întâlnit, miercuri după-amiază, cu suporterii, la o acțiune organizată de unul dintre sponsorii clubului, Stradale, la Orhideea Towers.

Fotbaliștii au oferit autografe, au făcut fotografii cu fanii, apoi au luat masa împreună.

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Mesajul lui Musi pentru Gnahore: „Ne-am înțeles foarte bine”

Dinamo începe sezonul cu un nou antrenor. Portughezul Nuno Campos l-a înlocuit pe Zeljko Kopic și a semnat un contract valabil pentru două sezoane.

„O luăm de la capăt acum, dar suntem mulţi jucători tineri, învăţăm de la zi la zi. Încercăm să băgăm la cap ce ne spune Mister. Sperăm să se creeze aşa, ca o echipă nouă, ceva frumos.

Dinamo o să arate foarte bine. Este o echipă tânără care o să îşi dea inima pe teren la fiecare meci. Sperăm din suflet să prindem primele trei locuri”, a declarat Musi la Digi Sport.

Dinamo, întâlnire cu fanii, pe 15 iulie 2026. Foto: Facebook / Dinamo Bucuresti
Dinamo, întâlnire cu fanii, pe 15 iulie 2026. Foto: Facebook / Dinamo Bucuresti

Galerie foto (4 imagini)

Dinamo, întâlnire cu fanii, pe 15 iulie 2026. Foto: Facebook / Dinamo Bucuresti Dinamo, întâlnire cu fanii, pe 15 iulie 2026. Foto: Facebook / Dinamo Bucuresti Dinamo, întâlnire cu fanii, pe 15 iulie 2026. Foto: Facebook / Dinamo Bucuresti Dinamo, întâlnire cu fanii, pe 15 iulie 2026. Foto: Facebook / Dinamo Bucuresti
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Musi a vorbit și despre decizia lui Eddy Gnahore de a semna cu FCSB.

Fotbalistul lui Dinamo a precizat că a discutat cu fostul său coleg, dar că Gnahore nu i-a cerut informații despre echipa la care Musi a evoluat înainte de a ajunge în „Ștefan cel Mare”.

„Eu îi doresc tot binele din lume. M-am înţeles foarte bine cu el. Acum, dacă o să fie ciudat sau nu să joc împotriva lui…

Noi trebuie fiecare să ne vedem de meciul nostru. Am vorbit cu el. Nu m-a întrebat nimic (n.r. - despre FCSB), eu i-am spus multă baftă şi numai bine”

Musi și Eddy Gnahore au împărțit terenul în 35 de meciuri pentru Dinamo.

8 goluri
a marcat Alexandru Musi la Dinamo, în cele 39 de partide jucate

Musi, folosit în această vară ca atacant în sistemul 4-4-2 al lui Nuno Campos, a vorbit despre adaptarea la noul rol:

„Am deja trei ani în Liga 1, și am prins destulă experiență. Pentru mine va fi o poziţie nouă, dar trebuie să mă adaptez.

Uşor-uşor o fac bine, la antrenament, la meci. Sper să dau cel mai bun randament”, a mai spus fotbalistul.

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