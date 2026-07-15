Mainoo, gest minunat Jucătorul Angliei îi îndeplinește visul unui fan care suferă de o boală gravă: „Rezolv eu, frate!”

Kobbie Mainoo (21 de ani), jucătorul naționalei Angliei, a decis să ajute un fan care suferă de o boală gravă și care își dorește să fie prezent la meciul cu Argentina, din semifinalele CM 2026.

Anglia - Argentina se joacă astăzi, de la ora 22:00, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

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Jordan Adams, un fan englez care are probleme mari de sănătate, vrea cu orice preț să vadă meciul cu Argentina lui Leo Messi din tribune.

Chiar dacă nu are încă bilet, englezul și-a cheltuit ultimii bani pentru transportul în SUA, în speranța că-și va îndeplini visul.

FOTO: Mainoo îi îndeplinește visul unui fan englez

Cu 32 de ore înainte de începerea partidei de la Atlanta, englezul s-a urcat în avion, în speranța că persoanele din mediul online îl vor ajuta să găsească un bilet pentru meciul cu Argentina.

Jordan Adams suferă de formă de demență frontotemporală, aceeași boală care a dus la decesul mamei sale și a altor 12 membri ai familiei sale. Acesta a aflat că, în jurul vârstei de 40 de ani, va începe să fie foarte afectat de această maladie.

De când a aflat de problemele sale medicale, în urmă cu 8 ani, Adams a decis să profite de viață la maximum. Astfel, acum și-a cheltuit toți banii pentru biletele de avion spre SUA și a făcut un apel către cei care l-ar putea ajuta să găsească un bilet la meci pe ultima sută de metri!

„Bun, mai am 32 de ore ca să-mi îndeplinesc un vis pe care îl port cu mine de o viață.

Acum opt ani am primit un diagnostic cumplit: mi s-a spus că voi dezvolta aceeași formă de demență frontotemporală care i-a răpit viața mamei mele și altor 12 membri ai familiei.

De atunci, mi-am dedicat viața în totalitate activității de conștientizare și susținere a persoanelor afectate de această boală. În același timp, am încercat să trăiesc cât mai liber și să profit de fiecare oportunitate care îmi iese în cale.

Să pot fi prezent la meciul Anglia – Argentina, la Atlanta, ar fi unul dintre acele momente pe care orice om îl dorește măcar o dată în viață. Sunt deja în drum spre Atlanta.

Sunt la primul dintre cele două zboruri pe care trebuie să le iau ca să ajung acolo. Mă așteaptă 13 ore de călătorie.

Haideți să punem la încercare puterea rețelelor de socializare și să vedem dacă reușesc să fac rost de un bilet la meci.

Așa că, vă rog, distribuiți acest mesaj. Ajutați-mă să-mi îndeplinesc unul dintre cele mai mari visuri. Poate voi avea șansa să văd Anglia jucând în semifinala Cupei Mondiale.

Hai, Anglia!”, a spus fanul, într-un videoclip postat pe Instagram.

Kobbie Mainoo, unul dintre jucătorii Angliei la acest Campionat Mondial, a văzut postarea acestuia și s-a oferit să-l ajute cu biletul pentru meciul cu Argentina: „Rezolv eu, frate!”.

Mesajul lui Kobbie Mainoo. Foto: captură Instagram/@theftdbrothers

La acest Mondial, Mainoo nu a bifat niciun minut pe teren în cele 6 meciuri jucate de Anglia.

Ce este demența frontotemporală

Dementa frontotemporala cunoscuta si sub numele de afazia semantica sau boala Pick, reprezinta o tulburare neurologica rara si progresiva care afecteaza in mod distinct regiunile cerebrale frontale si temporale.

Aceasta afectiune debuteaza adesea in jurul varstei de 40-65 de ani si se caracterizeaza prin schimbari semnificative ale comportamentului, limbajului si functiilor cognitive, scrie sfatulmedicului.ro.

În prezent nu există un tratament pentru demența frontotemporală, însă unele manifestări pot fi controlate prin tratament, sprijin psihologic și îngrijire specializată.

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