„Fotbalul ne-a pedepsit” Alexandru Musi, după înfrângerea cu FC Argeș: „Un sentiment neplăcut” + Ce spune despre FCSB

DINAMO - FC ARGEȘ 0-1. Alexandru Musi (21 de ani), atacantul lui Dinamo, a vorbit despre înfrângerea suferită de echipa sa.

Musi consideră că Dinamo a controlat meciul de pe Arena Națională, dar problema a reprezentat-o compartimentul ofensiv, acolo unde echipa suferă în ultima perioadă.

DINAMO - FC ARGEȘ. Alexandru Musi: „Fotbalul ne-a pedepsit azi”

„Un sentiment neplăcut, încă un meci pierdut azi. Am controlat, dar din păcate fotbalul ne-a pedepsit. Am avut multe ocazii pe care le-am ratat, iar ei din două ocazii au marcat un gol.

Am făcut un joc bun, am controlat, am avut posesie, dar când ajungem acolo, în față, se vede că noi, atacanții, nu suntem în formă. Trebuie să muncim în continuare și cu siguranță vor apărea și realizările.

Vom avea un meci complicat cu CFR Cluj. Și ei au reușit să intre în play-off și cu siguranță vom avea un meci greu acolo, dar noi mergem cu gândul să luăm trei puncte”, a declarat Alexandru Musi.

Va fi un play-off foarte greu. Ați văzut că nici cu FC Argeș nu a fost ușor. Toate echipele de vor bate la titlu și vor trage cu dinții la fiecare meci. Cu siguranță o să fie un campionat frumos. Alexandru Musi

Musi a vorbit și despre situația celor de la FCSB, fosta sa echipă, după ce campioana en-titre nu a reușit să se califice în play-off:

„Nu știu daca va fi mai ușor, sau nu dacă nu e FCSB acolo. Nu știu daca fanii sunt bucuroși, noi însă suntem foarte supărați pentru ca am pierdut un meci”.

VIDEO. Golul care a dus-o pe FC Argeș în play-off

