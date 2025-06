 „Nu mă gândesc la asta” Alexandru Musi, despre comentariile negative primite după transferul de la FCSB la Dinamo

Alexandru Musi (20 de ani) a vorbit despre viitorul său la Dinamo și comentariile negative din partea fanilor.

Musi a ajuns la formația lui Kopic ca parte din transferul lui Dennis Politic la FCSB, plus o sumă de bani.

Alexandru Musi a discutat despre obiectivele sale în tricoul „câinilor”, cuvintele spuse de Zeljko Kopic și comentariile din mediul online.

Musi, după transferul de la FCSB la Dinamo: „Nu mă gândesc la partea individuală”

Noul fotbalist de la Dinamo a declarat că va pune echipa pe primul loc, în detrimentul realizărilor personale:

„Cum am mai spus-o de multe ori, eu nu gândesc pe partea individuală, eu mai mult gândesc la echipă.

Dacă pot să ajut cu un gol sau cu un assist, este un plus, dar vreau să câștige echipa, să fie toată lumea bine și să fim fericiți cu toții”, a declarat Musi.

Întrebat despre valul de comentarii negative primit în urma transferului de la marea rivală, acesta a răspuns:

„Sincer, nu prea îmi place să citesc ce se scrie, dar îmi mai spunea și mie iubita mea «uite ce vorbesc aia», mi-a arătat și, inevitabil, tot vedeam, dar nu prea citeam comentariile”.

3 goluri și un assist a reușit Musi în sezonul trecut, la FCSB

Alexandru Musi: „Dinamo se bate mereu sus”

Alexandru Musi a vorbit despre motivele care l-au determinat să semneze cu echipa lui Kopic:

„În primul rând, clubul care este unul de tradiție. Eu sunt de părere că Dinamo se bate mereu sus. În al doilea rând, oamenii, staff-ul, colegii, am auzit că este ca o familie și pot să spun că se poate face treabă aici”.

Musi a vorbit despre transfer, în general, fiind unul dintre cele mai mediatizate din ultimii ani, în Superliga:

„Da, am văzut și eu ce s-a vorbit, dar încercam să nu mă gândesc la asta. Încercam doar să-mi fac treaba la antrenament, să fiu în continuare profesionist și știam că la un moment dat se va rezolva și o să fie bine”.

Atacantul a comentat și motivul pentru care cei de la FCSB nu mai aveau încredere în el:

„Sincer, am revenit de la Petrolul, m-am întors la FCSB, să spun așa. Am început bine la FCSB, am avut o accidentare care m-a ținut aproape două luni de zile, și după accidentare, când am revenit pe teren, n-a mai fost aceeași încredere în mine”, a declarat Musi.

700.000 de euro este cota de piață a lui Alexandru Musi, conform Transfermarkt

Musi: „Mă bucur că mi se dă încredere”

Dinamovistul a răspuns și laudelor lui Zeljko Kopic:

„Chiar mă bucur că a spus chestia asta. Mă bucur că mi se dă încredere, mai ales așa, din primele zile. Eu doar vreau să-mi fac treabă pe teren”, a spus atacantul.

Alexandru Musi a făcut parte din academia Valenciei și a vorbit, odată cu transferul la Dinamo, despre lucrurile învățate în Spania:

„Am învățat foarte mult de acolo. Bine, eram și mai mic. Din păcate, am plecat de acolo de la vârsta de 12 ani, deoarece părinții mei au revenit în România.

Am stat acolo o săptămână, dar nu puteam sta fără părinți. Dar am învățat foarte multe, mai ales pe plan tehnic.

Ne-au învățat foarte multe. Când suntem mici acolo te învață foarte mult cu mingea. De la mijloc în sus doar trebuie să driblezi”, a concluzionat Musi.

