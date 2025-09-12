Musi, băgat în ședință Zeljko Kopic a explicat ce așteaptă de la fotbalistul care a aruncat banderola de căpitan al naționalei U21

Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul echipei Dinamo, a reacționat după ce Alexandru Musi (21 de ani) a aruncat banderola de căpitan al României U21, nervos, în meciul cu San Marino, 2-0.

Tehnicianul croat a dezvăluit că urmează să poarte o discuție cu elevul său.

Musi a răbufnit în minutul 59, după ce selecționerul Costin Curelea l-a înlocuit cu Tony Strata. Mijlocașul lui Dinamo a aruncat banderola și a înjurat în timp ce se îndrepta spre marginea terenului.

Zeljko Kopic, despre Alexandru Musi „Comportamentul ireproșabil trebuie să dăinuie la echipa națională”

Kopic a dezvăluit că încă nu a discutat cu Musi despre incidentul de la naționala de tineret, însă așteaptă, pe viitor, un comportament exemplar din partea mijlocașului.

„A venit la Săftica. Nu am vorbit despre chestiunea cu banderola. O să vorbesc cu el. Nu am primit nicio informație de la antrenorii de la națională.

Comportamentul ireproșabil trebuie să dăinuie la echipa națională. Este un băiat bun, nu are un caracter rău ”, a spus Zeljko Kopic, potrivit digisport.ro.

4 selecții a adunat Alexandru Musi la reprezentativa U21 a României

Gestul lui Musi, blamat de Ilie Dumitrescu: „Inadmisibil”

Alexandru Musi a intrat în colimatorul mai multor foști internaționali români, după ce a aruncat banderola de căpitan.

Ilie Dumitrescu, fostul mijlocaș al „Generației de Aur” și căpitan al României de 3 ori, a blamat ieșirea nervoasă a fotbalistului.

„E inadmisibil gestul lui Musi. E un jucător cu mare potențial, dar astfel de lucruri nu se fac. Trebuie să se gândescă bine la viitorul lui, pentru că lucrurile acestea rămân.

Eu am purtat banderola numai în meciurile amicale, dar e o mare responsabilitate. Ieșirile acestea sunt foarte, foarte, urâte”, a declarat Ilie Dumitrescu, pentru GOLAZO.ro.

Programul României U21 în preliminariile Campionatului European

14 octombrie: România - Cipru

14 noiembrie: Finlanda - România

18 noiembrie: România - Spania

27 martie 2026: Kosovo - România

31 martie 2026: România - San Marino

25 septembrie 2026: Cipru - România

30 septembrie 2026: România - Finlanda

6 octombrie 2026: Spania - România

