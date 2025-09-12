Musi, băgat în ședință Zeljko Kopic a explicat ce așteaptă de la fotbalistul care a aruncat banderola de căpitan al naționalei U21
Alexandru Musi Captură FOTO: Pro Arena
Nationala

Musi, băgat în ședință Zeljko Kopic a explicat ce așteaptă de la fotbalistul care a aruncat banderola de căpitan al naționalei U21

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 12.09.2025, ora 17:54
alt-text Actualizat: 12.09.2025, ora 17:55
  • Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul echipei Dinamo, a reacționat după ce Alexandru Musi (21 de ani) a aruncat banderola de căpitan al României U21, nervos, în meciul cu San Marino, 2-0.
  • Tehnicianul croat a dezvăluit că urmează să poarte o discuție cu elevul său.

Musi a răbufnit în minutul 59, după ce selecționerul Costin Curelea l-a înlocuit cu Tony Strata. Mijlocașul lui Dinamo a aruncat banderola și a înjurat în timp ce se îndrepta spre marginea terenului.

Mondial amenințat de gloanțe Raportul CNN sperie. Câți au murit în SUA în 2025 după atacuri armate în masă. „Fără Mondial în America”
Citește și
Mondial amenințat de gloanțe Raportul CNN sperie. Câți au murit în SUA în 2025 după atacuri armate în masă. „Fără Mondial în America”
Citește mai mult
Mondial amenințat de gloanțe Raportul CNN sperie. Câți au murit în SUA în 2025 după atacuri armate în masă. „Fără Mondial în America”

Zeljko Kopic, despre Alexandru Musi „Comportamentul ireproșabil trebuie să dăinuie la echipa națională”

Kopic a dezvăluit că încă nu a discutat cu Musi despre incidentul de la naționala de tineret, însă așteaptă, pe viitor, un comportament exemplar din partea mijlocașului.

„A venit la Săftica. Nu am vorbit despre chestiunea cu banderola. O să vorbesc cu el. Nu am primit nicio informație de la antrenorii de la națională.

Comportamentul ireproșabil trebuie să dăinuie la echipa națională. Este un băiat bun, nu are un caracter rău”, a spus Zeljko Kopic, potrivit digisport.ro.

4 selecții
a adunat Alexandru Musi la reprezentativa U21 a României

Gestul lui Musi, blamat de Ilie Dumitrescu: „Inadmisibil”

Alexandru Musi a intrat în colimatorul mai multor foști internaționali români, după ce a aruncat banderola de căpitan.

Ilie Dumitrescu, fostul mijlocaș al „Generației de Aur” și căpitan al României de 3 ori, a blamat ieșirea nervoasă a fotbalistului.

E inadmisibil gestul lui Musi. E un jucător cu mare potențial, dar astfel de lucruri nu se fac. Trebuie să se gândescă bine la viitorul lui, pentru că lucrurile acestea rămân.

Eu am purtat banderola numai în meciurile amicale, dar e o mare responsabilitate. Ieșirile acestea sunt foarte, foarte, urâte”, a declarat Ilie Dumitrescu, pentru GOLAZO.ro.

De ce a aruncat Musi banderola? Trei foști căpitani ai naționalei, reacții împărțite după gestul dinamovistului. De la „Inadmisibil” la „Sunt tineri, greșesc"
Citește și
De ce a aruncat Musi banderola? Trei foști căpitani ai naționalei, reacții împărțite după gestul dinamovistului. De la „Inadmisibil” la „Sunt tineri, greșesc"
Citește mai mult
De ce a aruncat Musi banderola? Trei foști căpitani ai naționalei, reacții împărțite după gestul dinamovistului. De la „Inadmisibil” la „Sunt tineri, greșesc"

Programul României U21 în preliminariile Campionatului European

  • 14 octombrie: România - Cipru
  • 14 noiembrie: Finlanda - România
  • 18 noiembrie: România - Spania
  • 27 martie 2026: Kosovo - România
  • 31 martie 2026: România - San Marino
  • 25 septembrie 2026: Cipru - România
  • 30 septembrie 2026: România - Finlanda
  • 6 octombrie 2026: Spania - România

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

„Nu vă așteptați la asta!” Sursele GOLAZO.ro din Belgia îl prezintă pe Slimani, noul jucător al lui CFR. Ce îl enervează: „E frustrant”
Superliga
16:05
„Nu vă așteptați la asta!” Sursele GOLAZO.ro din Belgia îl prezintă pe Slimani, noul jucător al lui CFR. Ce îl enervează: „E frustrant”
Citește mai mult
„Nu vă așteptați la asta!” Sursele GOLAZO.ro din Belgia îl prezintă pe Slimani, noul jucător al lui CFR. Ce îl enervează: „E frustrant”
„E ireal!” Mihai Stoica, uluit de ce s-a întâmplat în cantonamentul naționalei: „L-a scos 5 săptămâni din echipă!”
Nationala
13:03
„E ireal!” Mihai Stoica, uluit de ce s-a întâmplat în cantonamentul naționalei: „L-a scos 5 săptămâni din echipă!”
Citește mai mult
„E ireal!” Mihai Stoica, uluit de ce s-a întâmplat în cantonamentul naționalei: „L-a scos 5 săptămâni din echipă!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” 
Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” 
Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” 
romania u21 zeljko kopic Alexandru Musi banderola
Știrile zilei din sport
Mircea Lucescu, la raport ANALIZĂ. Cum a ajuns Il Luce în  pragul celei de-a doua demiteri de la naționala României
Nationala
16:03
Mircea Lucescu, la raport ANALIZĂ. Cum a ajuns Il Luce în pragul celei de-a doua demiteri de la naționala României
Citește mai mult
Mircea Lucescu, la raport ANALIZĂ. Cum a ajuns Il Luce în  pragul celei de-a doua demiteri de la naționala României
Homawoo, momente terifiante Fostul jucător de la Dinamo s-a ciocnit cap în cap cu un adversar, în Liege - Mechelen. „Comoție cerebrală și criză de epilepsie”
Campionate
11:57
Homawoo, momente terifiante Fostul jucător de la Dinamo s-a ciocnit cap în cap cu un adversar, în Liege - Mechelen. „Comoție cerebrală și criză de epilepsie”
Citește mai mult
Homawoo, momente terifiante Fostul jucător de la Dinamo s-a ciocnit cap în cap cu un adversar, în Liege - Mechelen. „Comoție cerebrală și criză de epilepsie”
Charalambous simte presiunea Mesaj pentru jucătorii săi înainte de Csikszereda - FCSB + Ce spune despre națională și arbitraje
Superliga
14:31
Charalambous simte presiunea Mesaj pentru jucătorii săi înainte de Csikszereda - FCSB + Ce spune despre națională și arbitraje
Citește mai mult
Charalambous simte presiunea Mesaj pentru jucătorii săi înainte de Csikszereda - FCSB + Ce spune despre națională și arbitraje
Povestea care l-a impresionat pe Popovici David ajută din nou micii campioni: „Forța acestui copil a ieșit la iveală”
Diverse
15:50
Povestea care l-a impresionat pe Popovici David ajută din nou micii campioni: „Forța acestui copil a ieșit la iveală”
Citește mai mult
Povestea care l-a impresionat pe Popovici David ajută din nou micii campioni: „Forța acestui copil a ieșit la iveală”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:20
„Nu-i port pică tatălui meu” Denis Alibec, mărturie despre copilăria sa: „Mama și bunica sunt totul pentru mine”
„Nu-i port pică tatălui meu”  Denis Alibec, mărturie despre copilăria sa: „Mama și bunica sunt totul pentru mine”
18:11
Nations League 2026-2027 S-au stabilit urnele! Ce adversari poate avea România și când va avea loc tragerea la sorți
Nations League 2026-2027  S-au stabilit urnele! Ce adversari poate avea România și când va avea loc tragerea la sorți
17:40
Mitriță s-a accidentat Internaționalul român, scos pe targă de pe teren în campionatul Chinei după 40 de minute
Mitriță s-a accidentat Internaționalul român, scos pe targă de pe teren în campionatul Chinei după 40 de minute 
16:03
Mircea Lucescu, la raport ANALIZĂ. Cum a ajuns Il Luce în pragul celei de-a doua demiteri de la naționala României
Mircea Lucescu, la raport ANALIZĂ. Cum a ajuns Il Luce în  pragul celei de-a doua demiteri de la naționala României
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
Top stiri din sport
Stadion legendar transformat în parc    Cum arată acum locul pe care până în 2019 se afla o arenă de 66.000 de locuri
Diverse
16:17
Stadion legendar transformat în parc Cum arată acum locul pe care până în 2019 se afla o arenă de 66.000 de locuri
Citește mai mult
Stadion legendar transformat în parc    Cum arată acum locul pe care până în 2019 se afla o arenă de 66.000 de locuri
Probleme la Piatra-Neamț Un bărbat s-a urcat pe un stâlp de nocturnă al stadionului Ceahlăul » A fost convins să coboare după șase ore
Diverse
16:46
Probleme la Piatra-Neamț Un bărbat s-a urcat pe un stâlp de nocturnă al stadionului Ceahlăul » A fost convins să coboare după șase ore
Citește mai mult
Probleme la Piatra-Neamț Un bărbat s-a urcat pe un stâlp de nocturnă al stadionului Ceahlăul » A fost convins să coboare după șase ore
„Penalty clar! Am dat mesaj sus” Angelescu, furios: „Nu suntem doriți! E bătaie de joc” + Atac la Sabău: „O să ne explice cum a inventat el apa”
Superliga
12.09
„Penalty clar! Am dat mesaj sus” Angelescu, furios: „Nu suntem doriți! E bătaie de joc” + Atac la Sabău: „O să ne explice cum a inventat el apa”
Citește mai mult
„Penalty clar! Am dat mesaj sus” Angelescu, furios: „Nu suntem doriți! E bătaie de joc” + Atac la Sabău: „O să ne explice cum a inventat el apa”
„Începem radioterapia” Vești proaste pentru fostul atacant italian: boala a avansat: „Oaspetele a ajuns la vertebre”
Campionate
10:46
„Începem radioterapia” Vești proaste pentru fostul atacant italian: boala a avansat: „Oaspetele a ajuns la vertebre”
Citește mai mult
„Începem radioterapia” Vești proaste pentru fostul atacant italian: boala a avansat: „Oaspetele a ajuns la vertebre”

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 11 rapid 14 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
13.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share