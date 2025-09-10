De ce a aruncat Musi banderola? Trei foști căpitani ai naționalei, reacții împărțite după gestul dinamovistului. De la „Inadmisibil” la „Sunt tineri, greșesc"

Adrian Mutu, Ilie Dumitrescu și Cristi Săpunaru au reacționat pentru GOLAZO.ro după ce Alexandru Musi a aruncat banderola, nervos, când Costin Curelea l-a schimbat în meciul cu San Marino, 2-0

Mai jos, toate declarațiile lor.

Momentul tensionat de la meciul cu San Marino, când Alexandru Musi a reacționat nervos după ce a fost schimbat și a aruncat banderola de căpitan, a stârnit opinii împărțite în lumea fotbalului românesc.

Adrian Mutu: “O reacție impulsivă! Astfel de gesturi nu fac bine”

Adrian Mutu, fost căpitan al echipei naționale în 17 partide, consideră că tânărul de 21 de ani a fost victima propriei impulsivități.

„Am văzut gestul lui Musi din meciul trecut, atunci când a aruncat banderola de căpitan. Consider că a fost un moment de frustrare, o reacție impulsivă venită din dorința de a face mai mult și mai bine pentru echipă.

Musi este un jucător tânăr, cu mult potențial, iar astfel de reacții fac parte uneori din procesul de maturizare. Totuși, astfel de gesturi nu îi fac bine și trebuie să înțeleagă că, atunci când porți banderola, ai o responsabilitate mare pe umeri.

Am încredere că va învăța din acest episod și că va demonstra pe teren, prin atitudine și joc, că merită să fie un lider al echipei”, a spus Adrian Mutu pentru GOLAZO.ro.

Ilie Dumitrescu: “Inadmisibi! Responsabilitate marel”

Ilie Dumitrescu, unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria echipei naționale, a comentat în termeni ceva mai duri reacția lui Alexandru Musi. „Mister” s-a arătat deranjat de felul în care fotbalistul lui Dinamo a tratat momentul.

„ E inadmisibil gestul lui Musi. E un jucător cu mare potențial, dar astfel de lucruri nu se fac. Trebuie să se gândescă bine la viitorul lui, pentru că lucrurile acestea rămân.

Eu am purtat banderola numai în meciurile amicale, dar e o mare responsabilitate. Ieșirile acestea sunt foarte, foarte, urâte”, a spus și Ilie Dumitrescu pentru GOLAZO.ro, căpitan al naționalei de 3 ori.

Cristi Săpunaru: “Sunt tineri, greșesc, apoi le pare rău”

La rândul său, Cristi Săpunaru, cel care a purtat banderola primei reprezentative de 11 ori, are o interpretare mai indulgentă a gestului:

„Nu cred că a vrut să o arunce pe jos. Mi se pare că vrea să o arunce la un coechipier. Pare că și vorbește cu el, așa mi se pare mie. Uită-te la pozele pe care mi le-ai trimis, 1-3.

Chiar nu cred în vreo reacție care să nu fie la locul ei. Și dacă e ceva în spate, sunt tineri, greșesc, de cele mai multe ori involuntar, dar apoi le pare rău. Să știi ”, a zis și Săpunaru.

Musi, moment nervos în timpul schimbării

Alexandru Musi a început titular meciul din San Marino, scor 2-0, și a primit din partea selecționerului Costin Curelea banderola de căpitan.

În minutul 59, tehnicianul a decis să-l înlocuiască, moment în care fotbalistul lui Dinamo a reacționat nervos: a aruncat banderola în direcția unui coechipier, a ieșit de pe teren gesticulând și bombănind, lăsându-i locul lui Rareș Pop.

Programul României U21 în preliminariile CE:

14 octombrie: România - Cipru

14 noiembrie: Finlanda - România

18 noiembrie: România - Spania

27 martie 2026: Kosovo - România

31 martie 2026: România - San Marino

25 septembrie 2026: Cipru - România

30 septembrie 2026: România - Finlanda

6 octombrie 2026: Spania - România

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport