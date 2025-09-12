„Nu vă așteptați la asta!” Sursele GOLAZO.ro din Belgia îl prezintă pe Slimani, noul jucător al lui CFR. Ce îl enervează: „E frustrant”

Islam Slimani, 37 de ani și trei luni, a fost prezentat la CFR Cluj drept golgeterul all-time al Algeriei.

Dar atacantul nu a mai evoluat la națională de aproape doi ani. Și a avut 9 cluburi din 2020.

Ce spun belgienii despre el, lucruri bune și mai puțin bune.

După Kurt Zouma, 30 de ani, o vedetă ex-Chelsea cu mari probleme legate de accidentări, CFR Cluj a mai transferat un nume important din fotbal. Și patronul Ioan Varga susține că „n-a venit pentru bani”.

Slimani, golgeterul all-time al Algeriei fără meciuri la națională din ianuarie 2024!

Islam Slimani a fost în trecut un superatacant, care a evoluat la Sporting Lisabona, Leicester, Fenerbahce, Monaco sau Lyon, dar mai ales care a marcat istoria naționalei Algeriei.

Este cel mai prolific jucător al selecționatei magrebiene.

46 de goluri (record) și 23 de pase decisive a reușit Slimani în 102 selecții pentru echipa țării sale

Atenție însă! Vârful nu a mai purtat tricoul alb-verde al Algeriei din 23 ianuarie 2024.

Atunci a jucat Slimani ultima dată pentru „vulpile deșertului”, la 0-1 cu Mauritania, în Cupa Africii pe Națiuni.

Islam Slimani a fost căpitanul Algeriei la Cupa Africii din ianuarie 2024 Foto: Imago

Slimani, 9 cluburi în cinci ani. 21 de minute în medie pe meci la ultima echipă

Și alt semnal de alarmă: între iunie 2020 și iunie 2025 a fost sub contract la nu mai puțin de nouă cluburi.

Leicester (Anglia), Lyon (Franța), Sporting (Portugalia), Brest (Franța), Anderlecht (Belgia), Coritiba (Brazilia), Mechelen (Belgia), Belouizdad (Algeria) și Westerlo (Belgia).

Tot mai multe echipe și tot mai puține meciuri și goluri.

În a doua parte a sezonului trecut, Slimani (37 de ani și trei luni) a fost împrumutat de Belouizdad la Westerlo. Dar nu a prins prea mult timp pe gazon, iar performanțele sale nu au fost cele mai bune.

Două goluri și un assist a avut Slimani la Westerlo în 18 partide în campionatul Belgiei.

21 a fost media minutelor jucate de Slimani la Westerlo (379 de minute în total)

„Slimani nu poate ascunde că are peste 37 de ani”

Sursele GOLAZO.ro din Belgia îl prezintă. Calități a avut mereu, însă nu mai poate juca un meci întreg.

„Cei de la Westerlo au fost mulțumiți de impactul său în vestiar, au spus că s-a comportat foarte profesionist la pregătire.

Dar nu poate ascunde că are peste 37 de ani. Nu vă așteptați să joace 90 de minute la capacitate maximă. La Westerlo, a intrat ca rezervă de cele mai multe ori.

Datorită forței și abilității de a păstra mingea, era folosit ca vârf-pivot. Așa, poate ajuta echipa”, l-a descris cineva care l-a urmărit la Westerlo, în acest an.

Slimani, în tricoul lui Westerlo Foto: Imago

Alt belgian, care l-a văzut mai mult la Anderlecht (februarie-august 2023) și Mechelen (februarie-septembrie 2024), a evidențiat ce poate face el bine:

„La ce joacă, un fel de pivot, nu trebuie să alerge ca Usain Bolt. Știe să protejează mingea, poate fi folositor echipei. Și are mentalitate de învingător”.

Ce îl enervează pe Slimani. Antrenorul care s-a plâns de el. Plus zvonurile din Belgia

Ceva îl enervează. Nu-i place când nu e titular, când e ținut prea mult pe bancă.

„Nu am jucat prea mult la Westerlo și e frustrant dacă ești rezervă săptămână de săptămână, mai ales dacă ești atât de competitiv ca mine.

E prima oară când experimentez acest lucru în carieră”, a declarat Slimani în primăvară pentru presa valonă.

500.000 de euro valorează acum Islam Slimani, care a avut cota maximă în 2016-2017: 25 de milioane (Transfermarkt)

Tot în Belgia, antrenorul lui Mechelen, Besnik Hasi, s-a plâns de el că „nu poate oferi intensitatea de care e nevoie în joc” și au apărut zvonuri că ar fi cerut să fie liderul vestiarului.

A negat acele zvonuri: „Niciodată n-am făcut asta. Am fost întotdeauna jucător de echipă. N-am pretins în viața mea să fiu lider. Și niciodată n-am cerut să mi se garanteze minute de joc”.

