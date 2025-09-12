„E ireal!” Mihai Stoica, uluit de ce s-a întâmplat în cantonamentul naționalei: „L-a scos 5 săptămâni din echipă!”

Mihai Stoica (60 de ani) a rămas uimit de modul în care Andrei Borza (19 ani) a fost accidentat în cantonamentul naționalei.

Oficialul de la FCSB nu a înțeles de ce nu a fost dat numele fizioterapeutului care l-a lăsat pe bară pe jucătorul Rapidului.

Andrei Borza s-a accidentat la antrenamentul naționalei, cu 3 zile înainte de partida amicală împotriva Canadei, pierdută de „tricolori” cu 0-3.

Mihai Stoica, despre accidentarea lui Borza la națională: „Este incredibil așa ceva!”

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a rămas fără cuvinte după ce fizioterapeutul naționalei l-a călcat pe Andrei Borza și i-a provocat o fisură la deget.

Mihai Stoica nu înțelege de ce nu a fost făcută publică identitatea fizioterapeutului, astfel că a dezvăluit el numele acestuia.

„Foarte mulți jucători se accidentează la echipele naționale. Dacă faci un istoric, foarte mulți jucători pățesc asta și nu vorbesc numai de ai noștri. Din cauza intensității sau dacă preparatorul fizic este cam nervos sau agresiv.

Nimeni nu a spus cum îl cheamă, este ireal. Omul ăla a accidentat un jucător important al Rapidului și l-a scos 5 săptămâni din echipă. Este incredibil așa ceva pentru că le-a băgat materiale la 5 contra 2. Îl cheamă Darius Hîmpea.

Nici nu vreau să mă gândesc dacă era un jucător de la FCSB ce aș fi făcut”, a declarat Mihai Stoica la emisiunea Fotbal Show.

Darius Hîmpea (30 de ani) a venit la națională când Edi Iordănescu era selecționer. În cariera de jucător, acesta a evoluat la formații precum U Cluj, Unirea Dej sau Dacia Unirea Brăila.

Darius Hîmpea (foto: frf.ro)

Andrei Borza, accidentat de fizioterapeutul echipei naționale

Andrei Borza a ratat șansa de a debuta pentru prima reprezentativă a României, după ce s-a accidentat la antrenamentul naționalei.

Cu 3 zile înaintea duelului din partida amicală împotriva Canadei, fundașul provenit de la Rapid a fost călcat pe piciorul drept de fizioterapeutul naționalei la un joc-școală și a suferit o fisură la deget.

În locul lui Borza, Mircea Lucescu l-a chemat pe Alexandru Chipciu pentru a-l înlocui. Fotbalistul Rapidului va lipsi 5 săptămâni.

De asemenea, nu doar starea de sănătate a lui Andrei Borza a fost pusă în pericol de un membru al staff-ului echipei naționale, ci și a colegului său de la Rapid, Alexandru Dobre, spun surse GOLAZO.ro.

Totuși, lovitura suferită de mijlocașul giuleștenilor la antrenament nu s-a soldat cu o accidentare și a fost titular în amicalul pierdut împotriva Canadei, 0-3, dar și în remiza cu Cipru, scor 2-2.

