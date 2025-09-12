„E ireal!” Mihai Stoica, uluit de ce s-a întâmplat în cantonamentul naționalei: „L-a scos 5 săptămâni din echipă!”
Mihai Stoica
Nationala

„E ireal!” Mihai Stoica, uluit de ce s-a întâmplat în cantonamentul naționalei: „L-a scos 5 săptămâni din echipă!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 12.09.2025, ora 13:03
alt-text Actualizat: 12.09.2025, ora 13:07
  • Mihai Stoica (60 de ani) a rămas uimit de modul în care Andrei Borza (19 ani) a fost accidentat în cantonamentul naționalei.
  • Oficialul de la FCSB nu a înțeles de ce nu a fost dat numele fizioterapeutului care l-a lăsat pe bară pe jucătorul Rapidului.

Andrei Borza s-a accidentat la antrenamentul naționalei, cu 3 zile înainte de partida amicală împotriva Canadei, pierdută de „tricolori” cu 0-3.

 Zidane, viitorul selecționer? Un fost internațional nu are dubii: „Toată lumea știe”
Citește și
Zidane, viitorul selecționer? Un fost internațional nu are dubii: „Toată lumea știe”
Citește mai mult
 Zidane, viitorul selecționer? Un fost internațional nu are dubii: „Toată lumea știe”

Mihai Stoica, despre accidentarea lui Borza la națională: „Este incredibil așa ceva!”

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a rămas fără cuvinte după ce fizioterapeutul naționalei l-a călcat pe Andrei Borza și i-a provocat o fisură la deget.

Mihai Stoica nu înțelege de ce nu a fost făcută publică identitatea fizioterapeutului, astfel că a dezvăluit el numele acestuia.

„Foarte mulți jucători se accidentează la echipele naționale. Dacă faci un istoric, foarte mulți jucători pățesc asta și nu vorbesc numai de ai noștri. Din cauza intensității sau dacă preparatorul fizic este cam nervos sau agresiv.

Nimeni nu a spus cum îl cheamă, este ireal. Omul ăla a accidentat un jucător important al Rapidului și l-a scos 5 săptămâni din echipă. Este incredibil așa ceva pentru că le-a băgat materiale la 5 contra 2. Îl cheamă Darius Hîmpea.

Nici nu vreau să mă gândesc dacă era un jucător de la FCSB ce aș fi făcut”, a declarat Mihai Stoica la emisiunea Fotbal Show.

Darius Hîmpea (30 de ani) a venit la națională când Edi Iordănescu era selecționer. În cariera de jucător, acesta a evoluat la formații precum U Cluj, Unirea Dej sau Dacia Unirea Brăila.

Darius Hîmpea (foto: frf.ro) Darius Hîmpea (foto: frf.ro)
Darius Hîmpea (foto: frf.ro)

Andrei Borza, accidentat de fizioterapeutul echipei naționale

Andrei Borza a ratat șansa de a debuta pentru prima reprezentativă a României, după ce s-a accidentat la antrenamentul naționalei.

Cu 3 zile înaintea duelului din partida amicală împotriva Canadei, fundașul provenit de la Rapid a fost călcat pe piciorul drept de fizioterapeutul naționalei la un joc-școală și a suferit o fisură la deget.

În locul lui Borza, Mircea Lucescu l-a chemat pe Alexandru Chipciu pentru a-l înlocui. Fotbalistul Rapidului va lipsi 5 săptămâni.

De asemenea, nu doar starea de sănătate a lui Andrei Borza a fost pusă în pericol de un membru al staff-ului echipei naționale, ci și a colegului său de la Rapid, Alexandru Dobre, spun surse GOLAZO.ro.

Totuși, lovitura suferită de mijlocașul giuleștenilor la antrenament nu s-a soldat cu o accidentare și a fost titular în amicalul pierdut împotriva Canadei, 0-3, dar și în remiza cu Cipru, scor 2-2.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

Cerut de Mbappe Starul francez a anunțat ce antrenor își dorește la națională după CM 2026: „Nimeni nu va spune nu”
Diverse
11:34
Cerut de Mbappe Starul francez a anunțat ce antrenor își dorește la națională după CM 2026: „Nimeni nu va spune nu”
Citește mai mult
Cerut de Mbappe Starul francez a anunțat ce antrenor își dorește la națională după CM 2026: „Nimeni nu va spune nu”
Ce-i cer lui Blănuță ca să-l ierte! Ultrașii lui Dinamo Kiev nu-l cred după scuzele pentru postările pro-ruse. Vor ceva legat de război
Stranieri
11:33
Ce-i cer lui Blănuță ca să-l ierte! Ultrașii lui Dinamo Kiev nu-l cred după scuzele pentru postările pro-ruse. Vor ceva legat de război
Citește mai mult
Ce-i cer lui Blănuță ca să-l ierte! Ultrașii lui Dinamo Kiev nu-l cred după scuzele pentru postările pro-ruse. Vor ceva legat de război

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” 
Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” 
Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” 
accidentare Mihai Stoica NATIONALA andrei borza
Știrile zilei din sport
Mircea Lucescu, la raport ANALIZĂ. Cum a ajuns Il Luce în  pragul celei de-a doua demiteri de la naționala României
Nationala
16:03
Mircea Lucescu, la raport ANALIZĂ. Cum a ajuns Il Luce în pragul celei de-a doua demiteri de la naționala României
Citește mai mult
Mircea Lucescu, la raport ANALIZĂ. Cum a ajuns Il Luce în  pragul celei de-a doua demiteri de la naționala României
Homawoo, momente terifiante Fostul jucător de la Dinamo s-a ciocnit cap în cap cu un adversar, în Liege - Mechelen. „Comoție cerebrală și criză de epilepsie”
Campionate
11:57
Homawoo, momente terifiante Fostul jucător de la Dinamo s-a ciocnit cap în cap cu un adversar, în Liege - Mechelen. „Comoție cerebrală și criză de epilepsie”
Citește mai mult
Homawoo, momente terifiante Fostul jucător de la Dinamo s-a ciocnit cap în cap cu un adversar, în Liege - Mechelen. „Comoție cerebrală și criză de epilepsie”
Charalambous simte presiunea Mesaj pentru jucătorii săi înainte de Csikszereda - FCSB + Ce spune despre națională și arbitraje
Superliga
14:31
Charalambous simte presiunea Mesaj pentru jucătorii săi înainte de Csikszereda - FCSB + Ce spune despre națională și arbitraje
Citește mai mult
Charalambous simte presiunea Mesaj pentru jucătorii săi înainte de Csikszereda - FCSB + Ce spune despre națională și arbitraje
Povestea care l-a impresionat pe Popovici David ajută din nou micii campioni: „Forța acestui copil a ieșit la iveală”
Diverse
15:50
Povestea care l-a impresionat pe Popovici David ajută din nou micii campioni: „Forța acestui copil a ieșit la iveală”
Citește mai mult
Povestea care l-a impresionat pe Popovici David ajută din nou micii campioni: „Forța acestui copil a ieșit la iveală”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:20
„Nu-i port pică tatălui meu” Denis Alibec, mărturie despre copilăria sa: „Mama și bunica sunt totul pentru mine”
„Nu-i port pică tatălui meu”  Denis Alibec, mărturie despre copilăria sa: „Mama și bunica sunt totul pentru mine”
18:53
Kopic explică Tehnicianul lui Dinamo, despre gestul făcut la fiecare meci: „Nu e marketing”
Kopic explică Tehnicianul lui Dinamo, despre gestul făcut la fiecare meci: „Nu e marketing”
18:11
Nations League 2026-2027 S-au stabilit urnele! Ce adversari poate avea România și când va avea loc tragerea la sorți
Nations League 2026-2027  S-au stabilit urnele! Ce adversari poate avea România și când va avea loc tragerea la sorți
17:40
Mitriță s-a accidentat Internaționalul român, scos pe targă de pe teren în campionatul Chinei după 40 de minute
Mitriță s-a accidentat Internaționalul român, scos pe targă de pe teren în campionatul Chinei după 40 de minute 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
Top stiri din sport
Stadion legendar transformat în parc    Cum arată acum locul pe care până în 2019 se afla o arenă de 66.000 de locuri
Diverse
16:17
Stadion legendar transformat în parc Cum arată acum locul pe care până în 2019 se afla o arenă de 66.000 de locuri
Citește mai mult
Stadion legendar transformat în parc    Cum arată acum locul pe care până în 2019 se afla o arenă de 66.000 de locuri
Probleme la Piatra-Neamț Un bărbat s-a urcat pe un stâlp de nocturnă al stadionului Ceahlăul » A fost convins să coboare după șase ore
Diverse
16:46
Probleme la Piatra-Neamț Un bărbat s-a urcat pe un stâlp de nocturnă al stadionului Ceahlăul » A fost convins să coboare după șase ore
Citește mai mult
Probleme la Piatra-Neamț Un bărbat s-a urcat pe un stâlp de nocturnă al stadionului Ceahlăul » A fost convins să coboare după șase ore
„Penalty clar! Am dat mesaj sus” Angelescu, furios: „Nu suntem doriți! E bătaie de joc” + Atac la Sabău: „O să ne explice cum a inventat el apa”
Superliga
12.09
„Penalty clar! Am dat mesaj sus” Angelescu, furios: „Nu suntem doriți! E bătaie de joc” + Atac la Sabău: „O să ne explice cum a inventat el apa”
Citește mai mult
„Penalty clar! Am dat mesaj sus” Angelescu, furios: „Nu suntem doriți! E bătaie de joc” + Atac la Sabău: „O să ne explice cum a inventat el apa”
„Începem radioterapia” Vești proaste pentru fostul atacant italian: boala a avansat: „Oaspetele a ajuns la vertebre”
Campionate
10:46
„Începem radioterapia” Vești proaste pentru fostul atacant italian: boala a avansat: „Oaspetele a ajuns la vertebre”
Citește mai mult
„Începem radioterapia” Vești proaste pentru fostul atacant italian: boala a avansat: „Oaspetele a ajuns la vertebre”

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 12 rapid 14 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
13.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share