Alex Pop, obiectiv clar Dorința atacantului de la Dinamo pentru finalul sezonului: „Logic vorbind, ar fi pasul firesc"
Alexandru Pop
Superliga

Alex Pop, obiectiv clar Dorința atacantului de la Dinamo pentru finalul sezonului: „Logic vorbind, ar fi pasul firesc”

Ștefan Neda
Publicat: 09.12.2025, ora 10:26
Actualizat: 09.12.2025, ora 10:26
  • Alexandru Pop (25 de ani) și-a setat obiective mărețe pentru acest sezon, în tricoul lui Dinamo.
  • Atacantul adus de „alb-roșii” de la Galați vrea cel puțin un trofeu la finalul stagiunii, indiferent dacă e vorba de campionat sau Cupa României.

Alex Pop a ajuns la Dinamo de la Oțelul în perioada de transferuri din iarna sezonului precedent, însă nu a reușit să ajungă prima opțiune pentru atacul lui Dinamo, aflându-se adesea în postura de rezervă.

Alex Pop: „Sper să ne bucurăm de un trofeu împreună cu fanii”

Având în vedere creșterea constantă a echipei din ultimii ani, Pop vede cel puțin un loc de cupă europeană drept următorul obiectiv firesc.

„Sper din suflet să ne bucurăm împreună cu fanii de un trofeu. Împreună cu fanii, fie că va fi Cupa, fie că va fi campionatul, noi pentru asta tragem. Astea sunt obiectivele pentru sezonul acesta şi asta sper.

Logic vorbind, ar fi pasul firesc. În fotbal niciodată nu ştii, paşii nu decurg în mod firesc sau în mod natural, treptat. Sper să continuăm munca bună pe care am început-o şi cu mine de când am venit la Dinamo.

Ar trebui măcar un loc de Europa sezonul acesta să îl prindem, având în vedere urcuşul pe care îl traversăm”, a spus Alex Pop, potrivit orangesport.ro.

2 goluri
a reușit Alex Pop în acest sezon, în 18 apariții pentru Dinamo, în toate competițiile, majoritatea din postura de rezervă

În prezent, Dinamo se află pe locul 4 în Liga 1, la patru puncte în spatele liderului Rapid.

FCSB - Dinamo, meci
FCSB - Dinamo, meci

dinamo bucuresti liga 1 OBIECTIV TROFEU Alexandru Pop
