„Ca doi boxeri” Leo Grozavu și-a lăudat elevii după remiza cu Rapid + FC Botoșani are o mare problemă: „Ne dezechilibează echipa”
Leo Grozavu/ FOTO: spotpictures.eu
„Ca doi boxeri” Leo Grozavu și-a lăudat elevii după remiza cu Rapid + FC Botoșani are o mare problemă: „Ne dezechilibează echipa”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 08.12.2025, ora 23:32
alt-text Actualizat: 08.12.2025, ora 23:32

Grozavu s-a arătat mulțumit de atitudinea elevilor săi și a lăudat prestația lui Aioani, cel care le-a interzis în multe momente golul moldovenilor cu intervențiile sale.

„Nu merge cu capul în pământ!" Starul lui Rapid, criticat după ratarea din meciul cu FC Botoșani: „Cu șiretul nu o pune oricine unde vrea"
„Nu merge cu capul în pământ!” Starul lui Rapid, criticat după ratarea din meciul cu FC Botoșani: „Cu șiretul nu o pune oricine unde vrea”
„Nu merge cu capul în pământ!” Starul lui Rapid, criticat după ratarea din meciul cu FC Botoșani: „Cu șiretul nu o pune oricine unde vrea”

BOTOȘANI - RAPID 0-0. Leo Grozavu: „În vestiar, băieţilor le-am spus jos pălăria pentru atitudine”

„E cam mult spus spectaculos, dar a fost un meci cu ritm, între două echipe ca doi boxeri. Rapid a avut ocaziile mai mari, dar să nu uităm cum am început noi campionatul şi ne-au lipsit patru jucători.

În vestiar, băieţilor le-am spus jos pălăria pentru atitudine şi felul în care s-au dăruit, au jucat cu o echipă care e la alt nivel. Am făcut o partidă de atitudine foarte bună.

Ne trebuie mai multă linişte, viziune, dar n-am ce spune. Suntem pe locul secund după 19 etape şi reuşim să ţinem piept unor echipe cu jucători valoroşi, unor cluburi de tradiţie, atunci nu ai cum să nu fii mulţumit. Aioani a fost în formă azi”, a declarat Leo Grozavu la Prima Sport.

VIDEO. Ratarea uluitoare a lui Claudiu Petrila în Botoșani - Rapid 0-0

Leo Grozavu: „Avem o problemă mare”

Antrenorul celor de la FC Botoșani a vorbit și despre problema jucătorului U21 după accidentarea stoperului Narcis Ilaș (18 ani)

„Avem o problemă mare după ce Ilaş a ieşit din echipă şi jucătorul under ne dezechilibează echipa. Atacantul central (n.r. Antonio Dumitru) era singurul care putea fi introdus.

Într-o altă poziţie, jucătorul under putea produce un dezechilibru, iar ceilalţi au echilibrat bine terenul, în apărare, în benzi”, a mai spus Grozavu.

În urma rezultatului înregistrat la Botoșani, gazdele rămân pe locul 2 în clasament, cu 37 de puncte, în timp ce giuleștenii ocupă prima poziție, cu 39 de puncte.

Petrila își pune cenușă în cap A explicat gafa uluitoare de la Botoșani: „Prea sigur" + Aioani recunoaște: „Ei meritau mai mult victoria"
23:12
Petrila își pune cenușă în cap A explicat gafa uluitoare de la Botoșani: „Prea sigur” + Aioani recunoaște: „Ei meritau mai mult victoria”
Petrila își pune cenușă în cap A explicat gafa uluitoare de la Botoșani: „Prea sigur” + Aioani recunoaște: „Ei meritau mai mult victoria”
„Nu merge cu capul în pământ!” Starul lui Rapid, criticat după ratarea din meciul cu FC Botoșani: „Cu șiretul nu o pune oricine unde vrea”
23:03
„Nu merge cu capul în pământ!” Starul lui Rapid, criticat după ratarea din meciul cu FC Botoșani: „Cu șiretul nu o pune oricine unde vrea”
„Nu merge cu capul în pământ!” Starul lui Rapid, criticat după ratarea din meciul cu FC Botoșani: „Cu șiretul nu o pune oricine unde vrea”

Alertă de pariuri la FRF Comisia de Disciplină și Etică analizează un meci cu scenariu suspect „2 pauză / 1 final cu minimum 5 goluri"
Alertă de pariuri la FRF Comisia de Disciplină și Etică analizează un meci cu scenariu suspect „2 pauză / 1 final cu minimum 5 goluri”
Alertă de pariuri la FRF Comisia de Disciplină și Etică analizează un meci cu scenariu suspect „2 pauză / 1 final cu minimum 5 goluri”
Kopic, discurs în premieră VIDEO Croatul lui Dinamo a vorbit în română, dar a fost întrerupt de Gigi Becali: „Să dea Dumnezeu să plece!"
Kopic, discurs în premieră VIDEO Croatul lui Dinamo a vorbit în română, dar a fost întrerupt de Gigi Becali: „Să dea Dumnezeu să plece!”
Kopic, discurs în premieră VIDEO Croatul lui Dinamo a vorbit în română, dar a fost întrerupt de Gigi Becali: „Să dea Dumnezeu să plece!”
„Rapid nu poate mai mult"  Valeriu Iftime o laudă pe FC Botoșani și râde de giuleșteni: „Credeam că echipele mari joacă fotbal"
„Rapid nu poate mai mult” Valeriu Iftime o laudă pe FC Botoșani și râde de giuleșteni: „Credeam că echipele mari joacă fotbal”
„Rapid nu poate mai mult”  Valeriu Iftime o laudă pe FC Botoșani și râde de giuleșteni: „Credeam că echipele mari joacă fotbal”
Petrila, ratarea sezonului?! VIDEO: Jucătorul lui Rapid putea să deschidă scorul în meciul cu Botoșani, dar s-a făcut de râs
Petrila, ratarea sezonului?! VIDEO: Jucătorul lui Rapid putea să deschidă scorul în meciul cu Botoșani, dar s-a făcut de râs
Petrila, ratarea sezonului?! VIDEO: Jucătorul lui Rapid putea să deschidă scorul în meciul cu Botoșani, dar s-a făcut de râs
„Cea mai iubită echipă" Musi a surprins pe toată lumea cu discursul său: în sală erau și reprezentanții lui FCSB
„Cea mai iubită echipă” Musi a surprins pe toată lumea cu discursul său: în sală erau și reprezentanții lui FCSB
„Cea mai iubită echipă” Musi a surprins pe toată lumea cu discursul său: în sală erau și reprezentanții lui FCSB
Dinamo, prelungiri și oferte  Care e situația contractuală a trei dintre cei mai importanți jucători din lot: „Asta contează mult"
Dinamo, prelungiri și oferte Care e situația contractuală a trei dintre cei mai importanți jucători din lot: „Asta contează mult”
Dinamo, prelungiri și oferte  Care e situația contractuală a trei dintre cei mai importanți jucători din lot: „Asta contează mult”
Neînțelegere Louis Munteanu - Gigi Becali  Care ar fi fost, de fapt, pretențiile atacantului pentru a semna cu FCSB
Neînțelegere Louis Munteanu - Gigi Becali Care ar fi fost, de fapt, pretențiile atacantului pentru a semna cu FCSB
Neînțelegere Louis Munteanu - Gigi Becali  Care ar fi fost, de fapt, pretențiile atacantului pentru a semna cu FCSB
Nouă regulă la CM 2026 FIFA a auzit apelul jucătorilor și a acționat. Ce se va întâmpla la turneul din SUA
Nouă regulă la CM 2026 FIFA a auzit apelul jucătorilor și a acționat. Ce se va întâmpla la turneul din SUA
Nouă regulă la CM 2026 FIFA a auzit apelul jucătorilor și a acționat. Ce se va întâmpla la turneul din SUA

