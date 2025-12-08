„Ca doi boxeri” Leo Grozavu și-a lăudat elevii după remiza cu Rapid + FC Botoșani are o mare problemă: „Ne dezechilibează echipa”

FC BOTOȘANI - RAPID 0-0. Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul gazdelor, a vorbit despre remiza din etapa #19 din Liga 1.

Grozavu s-a arătat mulțumit de atitudinea elevilor săi și a lăudat prestația lui Aioani, cel care le-a interzis în multe momente golul moldovenilor cu intervențiile sale.

BOTOȘANI - RAPID 0-0 . Leo Grozavu: „În vestiar, băieţilor le-am spus jos pălăria pentru atitudine”

„E cam mult spus spectaculos, dar a fost un meci cu ritm, între două echipe ca doi boxeri. Rapid a avut ocaziile mai mari, dar să nu uităm cum am început noi campionatul şi ne-au lipsit patru jucători.

În vestiar, băieţilor le-am spus jos pălăria pentru atitudine şi felul în care s-au dăruit, au jucat cu o echipă care e la alt nivel. Am făcut o partidă de atitudine foarte bună.

Ne trebuie mai multă linişte, viziune, dar n-am ce spune. Suntem pe locul secund după 19 etape şi reuşim să ţinem piept unor echipe cu jucători valoroşi, unor cluburi de tradiţie, atunci nu ai cum să nu fii mulţumit. Aioani a fost în formă azi”, a declarat Leo Grozavu la Prima Sport.

Leo Grozavu: „Avem o problemă mare”

Antrenorul celor de la FC Botoșani a vorbit și despre problema jucătorului U21 după accidentarea stoperului Narcis Ilaș (18 ani)

„Avem o problemă mare după ce Ilaş a ieşit din echipă şi jucătorul under ne dezechilibează echipa. Atacantul central (n.r. Antonio Dumitru) era singurul care putea fi introdus.

Într-o altă poziţie, jucătorul under putea produce un dezechilibru, iar ceilalţi au echilibrat bine terenul, în apărare, în benzi”, a mai spus Grozavu.

În urma rezultatului înregistrat la Botoșani, gazdele rămân pe locul 2 în clasament, cu 37 de puncte, în timp ce giuleștenii ocupă prima poziție, cu 39 de puncte.

