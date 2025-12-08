„Pe mine asta mă preocupă” Gâlcă și-a exprimat nemulțumirea după remiza cu FC Botoșani » Ce spune despre ratarea lui Petrila

FC BOTOȘANI - RAPID 0-0. Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul oaspeților, consideră echitabil egalul din etapa #19 din Liga 1.

Tehnicianul giuleștenilor a vorbit și despre ratarea uluitoare a lui Claudiu Petrila, din minutul 20.

Grație acestui rezultat, Rapid rămâne lider în Liga 1, cu 39 de puncte. De cealaltă parte, FC Botoșani e pe locul 2, cu 37.

FC BOTOȘANI - RAPID. Constantin Gâlcă: „E un rezultat echitabil!”

„E un rezultat echitabil! Ei au controlat meciul și au dominat partida, noi am avut ocaziile clare” , a spus Constatin Gâlcă la Digi Sport.

Întrebat despre ratarea lui Petrila, tehnicianul a afirmat: „Când a dat gol, ne-am bucurat. Se mai întâmplă”.

VIDEO. Ratarea uluitoare a lui Claudiu Petrila în FC Botoșani - Rapid 0-0

Constantin Gâlcă: „Am pierdut mijlocul terenului”

Gâlcă s-a declarat nemulțumit de prestația jucătorilor săi din repriza secundă a duelului de la Botoșani.

„Pe mine mă preocupă repriza a doua, pentru că nu am ținut de minge, am pierdut mijlocul terenului, nu am reușit să-i mai surprindem.

Sunt mulțumit cu punctele acumulate până acum, dar e important să câștigăm meciul următor cu Oțelul.

Important este ca noi să fim acolo, sus. În rest, e mai puțin important cine intră sau nu în play-off”, a concluzionat Gâlcă.

