Alertă de pariuri la FRF Comisia de Disciplină și Etică analizează un meci cu scenariu suspect „2 pauză / 1 final cu minimum 5 goluri”

Comisia de Disciplină și Etică din cadrul FRF va analiza pe 15 decembrie 2025 meciul Jiul Petroșani - Vulturii Fărcășești 3-2, după 0-2 la pauză, disputat în sezonul trecut, în Liga 3.

Cazul a ajuns pe masa forului după o sesizare depusă la Comisia de Integritate privind posibile nereguli și suspiciuni de trucare pentru pariuri.

FRF are un dosar mult mai stufos, în care e implicat și un agent, este vorba despre Cătălin Sărmășan. Impresarul e citat la aceeași dată, 15 decembrie, ca și cazul de mai sus.

FRF are pe agenda de lucru o serie de anchete în desfășurare privind integritatea competițiilor și posibile nereguli legate de pariurile sportive.

Comisia de Disciplină și Etică analizează meciul Jiul - Vulturii Fărcășești, vizat de suspiciuni de pariuri

La ședința de luni, 8 decembrie, forul prezidat de Daniel Cernat Marin a convocat pentru săptămâna viitoare conducătorii cluburilor, membri ai staff-ului tehnic CS Vulturii Fărcășești, jucători și oficiali ai partidei. În total 15 persoane.

Părțile citate:

Reclamant: Federația Română de Fotbal

Federația Română de Fotbal Pârât: CS Vulturii Fărcășești. Mihai Robert Dumitru (președinte), Fănuț Vlăduțoiu (delegat de joc), Bucă Ionuț Cătălin (antrenor), Oprița Alexandru (antrenor)

CS Vulturii Fărcășești. Mihai Robert Dumitru (președinte), Fănuț Vlăduțoiu (delegat de joc), Bucă Ionuț Cătălin (antrenor), Oprița Alexandru (antrenor) Jucători citați: Samson Nwabueze, Bălășoiu Constantin Fabian, Peia Horațiu, Mainerici Ionuț Alexandru, Bubuioc Robert Mădălin, Iutalim Mihai Alexandru, Oiță Gabriel Marin, Leonard Gheorghe Gavril, Vulpe Răzvan Florentin

Samson Nwabueze, Bălășoiu Constantin Fabian, Peia Horațiu, Mainerici Ionuț Alexandru, Bubuioc Robert Mădălin, Iutalim Mihai Alexandru, Oiță Gabriel Marin, Leonard Gheorghe Gavril, Vulpe Răzvan Florentin Oficialii jocului: Iuliana Demetrescu – arbitru, Mihoc Alina – observator

Iuliana Demetrescu – arbitru, Mihoc Alina – observator Alte persoane: Preda Erika (președinte CSM Jiul Petroșani)

Cotele care au alarmat FRF

Partida vizată Jiul Petroșani - Vulturii Fărcășești s-a disputat pe 3 mai 2025, în etapa a 7-a din play-out-ul Ligii 3, seria 8, și s-a încheiat 3-2 pentru gazde, după ce oaspeții au condus 2-0 la pauză.

Potrivit prosport.ro, pe platforme asiatice de pariuri au circulat cote între 90 și 110 pentru scenariul „2 pauză / 1 final cu minimum 5 goluri”.

Poziția clubului Vulturii Fărcășești

Contactat de GOLAZO.ro, președintele CS Vulturii Fărcășești, Robert Dumitru Mihai, susține că sesizarea depusă la FRF are ca sursă un conflict personal cu fostul jucător Roncea Ion Constantin, îndepărtat din lot din motive disciplinare.

Conducătorul clubului gorjean susține că acuzațiile de trucare pentru pariuri sunt nefondate și reprezintă, în opinia sa, consecința frustrărilor acumulate de fostul jucător după despărțirea de echipă.

Pentru început, președintele CS Vulturii Fărcășești a explicat felul în care s-a format dosarul:

„Ancheta FRF a început de la o reclamație făcută de un fost jucător, Roncea Ion Constantin, pe care l-am dat afară pentru că venea beat la antrenamente. S-a dus la FRF și a dat declarații împotriva noastră, cum că am fi trucat meciuri”.

„Băieții erau cam în vacanță de vreo două-trei etape”

În continuare, conducătorul formației din Gorj descrie situația referitoare la meciurile invocate în sesizare, despre care spune că sunt prezentate eronat:

„Roncea a reclamat la FRF trei meciuri disputate după ce l-am dat afară. Două amicale, unul cu FCU Craiova și altul cu CSM Slatina, și un meci oficial cu Jiul Petroșani”.

Referindu-se la meciul oficial cu Jiul Petroșani, Robert Dumitru Mihai spune că Vulturii Fărcășești a pierdut cu 3-2, după ce a condus cu 2-0 la pauză, pentru că jucătorii nu s-au mai concentrat în partea secundă.

„Am condus 2-0 la pauză, dar am pierdut 3-2. Am folosit și juniori, iar băieții erau cam în vacanță de vreo două-trei etape. Noi ratasem play-off-ul, în ultima etapă, la Câmpulung, și nu mai aveam cum să retrogradăm în play-out”.

„La amicalul cu Slatina eram în Turcia. O să se vadă că sunt minciuni”

În continuare, conducătorul echipei Vulturii Fărcășești a respins și acuzațiile legate de amicalele cu FCU Craiova (0-5), din februarie 2025, și cu CSM Slatina (0-8), disputat în iunie 2025.

„Roncea a zis că la amicalul cu Slatina eu aș fi fost în tribună și aș fi dat indicații, dar atunci eram în vacanță în Turcia.

Am depus biletul de avion și factura de la agenția de turism ca să demonstrez. O să se vadă că sunt minciuni. Habar n-am dacă s-a putut paria pe meciul nostru amical cu Slatina”.

„Amicalul cu FCU Craiova s-a jucat cu porțile închise”

Referitor la amicalul cu FCU Craiova, Robert Dumitru Mihai a explicat că meciul s-a desfășurat cu porțile închise și a fost un test în care a rulat numeroși jucători.

„Într-adevăr, cu FCU Craiova am pierdut cu 5-0, după ce la pauză a fost 1-0. Am avut însă vreo 30 de jucători în probe, mulți juniori. Știți că la Liga 3 suntem obligați să avem trei «underi» în teren.

Meciul s-a desfășurat în baza de pregătire a celor de la FCU Craiova, iar domnul Adrian Mititelu nu a lăsat pe nimeni să intre, decât echipele și staff-urile.

Roncea spune că știe că a fost meciul la pariuri. Habar n-am cum putea să fie un astfel de meci cu porțile închise la pariuri”.

VIDEO. Amical FCU Craiova - Vulturii Fărcășești

„Domnul Virgil Pascu, de la Integritate, a scos niște lucruri fără legătură cu fotbalul”

În final, președintele critică modul în care anumite informații ar fi fost interpretate în cadrul verificărilor preliminare:

„Domnul Virgil Pascu, de la Integritate, a scos niște lucruri fără legătură cu fotbalul.

A început să spună că eu sunt administrator la Serviciului Public de Alimentare cu Apă și că acolo se fac combinațiile cu bani în club. Ceea ce e total eronat. Niște chestii care n-au nicio logică cu speța de față.

Eu sunt angajat din 2017 la Primărie și sunt responsabil că mă ocup de clubul de fotbal. Eu sper să se rezolve odată. Nu se poate să se arunce cu noroi în noi pe baza declarațiilor unei persoane despre care există dovezi că a făcut numai prostii pe unde a fost”.

Portarul Jan Turiță a semnalat arbitrului posibilul aranjament pentru pariuri

Fostul portar al CSM Jiul Petroșani, Jan Turiță, a declarat pentru prosport.ro că a simțit ceva necurat la meciul cu Vulturii Fărcășești din mai 2025 și a informat arbitrul de centru, Iuliana Demetrescu, ecuson FIFA.

„I-am transmis așa: «Nu vezi ce se întâmplă? Ăștia scapă cu mine, portar, și dau la 10 metri de poartă! Întorc faza, așteaptă să-i ajungă fundașul, nu vor să finalizeze!».

E clar, doar un prost sau un rău-intenționat nu poate să-și dea seama. I-am zis să oprească jocul și o să aibă un mare impact asupra fotbalului, pentru că mizeriile astea trebuie să se oprească”.

Întrebat care a fost reacția arbitrei, Turiță a povestit: „A zis că ce treabă are ea cu noi, cu ce facem noi. Iar atunci am reacționat. I-am spus să o lase mai ușor cu «noi». Ce «noi», care «noi». De ce mă pune pe mine!”.

Dat afară de Jiul

Potrivit sursei citate, Jan Turiță a oferit o declarație de cinci ore la Comisia de Integritate a FRF despre meciul cu Vulturii Fărcășești.

Fostul portar susține că, după ce a sesizat președintelui clubului că în echipă există jucători „murdari” care nu își apără corect șansele, conducerea Jiului i-a reziliat contractul.

Turiță a declarat că și-a dat seama de aceste nereguli după ce a fost contactat de un „dealer de pariuri”, care i-a reproșat „circul” făcut la finalul partidei cu Fărcășești.

