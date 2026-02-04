Pop, eroul lui Dinamo   VIDEO + FOTO. Golul cu care „câinii” obțin victoria la Ovidiu în ultimul minut, după ce au fost conduși de două ori +15 foto
Golul Victoriei reușit de Alexandru Pop FOTO: Captură Prima Sport
Pop, eroul lui Dinamo VIDEO + FOTO. Golul cu care „câinii” obțin victoria la Ovidiu în ultimul minut, după ce au fost conduși de două ori

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 04.02.2026, ora 22:38
alt-text Actualizat: 04.02.2026, ora 22:38
  • FARUL - DINAMO 2-3. Alexandru Pop (26 de ani), atacantul „câinilor”, a marcat golul victoriei la Ovidiu, în partida cu Farul Constanța.

Odată cu victoria de la Constanța, Dinamo a revenit pe locul al doilea în Liga 1, cu 48 de puncte, la egalitate cu Rapid, liderul campionatului.

Pierdere mare pentru Dinamo  FOTO. Golgheterul „câinilor" va fi suspendat la derby-ul cu Universitatea Craiova 
Pierdere mare pentru Dinamo FOTO. Golgheterul „câinilor” va fi suspendat la derby-ul cu Universitatea Craiova
Pierdere mare pentru Dinamo  FOTO. Golgheterul „câinilor” va fi suspendat la derby-ul cu Universitatea Craiova 

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Pop în Farul Constanța - Dinamo 2-3

În minutul 90 al partidei cu Farul Constanța, Alexandru Pop a dat lovitura și i-a asigurat lui Dinamo cele trei puncte.

Danny Armstrong a tras slab spre poartă, de la marginea careului, Pop a preluat mingea în zona punctului cu VAR și a tras din partea dreaptă, pe colțul scurt, reușind să îl învingă pe Alexandru Buzbuchi.

Grație acestei reușite, Dinamo a obținut cele trei puncte, deși a fost condusă de două ori pe parcursul partidei cu Farul.

Este al treilea gol marcat în acest sezon de Alexandru Pop, cel care, prin reușitele sale, i-a adus lui Dinamo 5 puncte.

El a marcat golul victoriei în meciul cu U Cluj, scor 1-1, apoi a punctat în minutul 90 al partidei cu Universitatea Craiova și i-a adus un punct lui Dinamo.

  • În tricoul lui Dinamo, Alexandru Pop a jucat 40 de meciuri, a marcat trei goluri și a reușit două pase decisive.
Farul - Dinamo, Alex Pop a marcat golul victoriei Capturi Prima Sport (2).jpg
Farul - Dinamo, Alex Pop a marcat golul victoriei Capturi Prima Sport (2).jpg

Galerie foto (15 imagini)

Farul - Dinamo, Alex Pop a marcat golul victoriei Capturi Prima Sport (1).jpg Farul - Dinamo, Alex Pop a marcat golul victoriei Capturi Prima Sport (2).jpg Farul - Dinamo, Alex Pop a marcat golul victoriei Capturi Prima Sport (3).jpg Farul - Dinamo, Alex Pop a marcat golul victoriei Capturi Prima Sport (4).jpg Farul - Dinamo, Alex Pop a marcat golul victoriei Capturi Prima Sport (5).jpg
+15 Foto
Protest la Ovidiu  Ce i-a nemulțumit pe suporterii „marinarilor", care au părăsit stadionul la meciul cu Dinamo
22:13
Protest la Ovidiu Ce i-a nemulțumit pe suporterii „marinarilor", care au părăsit stadionul la meciul cu Dinamo
Protest la Ovidiu  Ce i-a nemulțumit pe suporterii „marinarilor”, care au părăsit stadionul la meciul cu Dinamo
Pierdere mare pentru Dinamo  FOTO. Golgheterul „câinilor" va fi suspendat la derby-ul cu Universitatea Craiova 
21:59
Pierdere mare pentru Dinamo FOTO. Golgheterul „câinilor" va fi suspendat la derby-ul cu Universitatea Craiova
Pierdere mare pentru Dinamo  FOTO. Golgheterul „câinilor” va fi suspendat la derby-ul cu Universitatea Craiova 

Cum ajunge FCSB în play-off Campioana nu își permite pași greșiți în fața rivalelor directe! Cum arată calculele
18:08
Cum ajunge FCSB în play-off Campioana nu își permite pași greșiți în fața rivalelor directe! Cum arată calculele
Cum ajunge FCSB în play-off Campioana nu își permite pași greșiți în fața rivalelor directe! Cum arată calculele
