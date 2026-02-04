FARUL - DINAMO 2-3. Alexandru Pop (26 de ani), atacantul „câinilor”, a marcat golul victoriei la Ovidiu, în partida cu Farul Constanța.

Odată cu victoria de la Constanța, Dinamo a revenit pe locul al doilea în Liga 1, cu 48 de puncte, la egalitate cu Rapid, liderul campionatului.

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Pop în Farul Constanța - Dinamo 2-3

În minutul 90 al partidei cu Farul Constanța, Alexandru Pop a dat lovitura și i-a asigurat lui Dinamo cele trei puncte.

Danny Armstrong a tras slab spre poartă, de la marginea careului, Pop a preluat mingea în zona punctului cu VAR și a tras din partea dreaptă, pe colțul scurt, reușind să îl învingă pe Alexandru Buzbuchi.

Grație acestei reușite, Dinamo a obținut cele trei puncte, deși a fost condusă de două ori pe parcursul partidei cu Farul.

Este al treilea gol marcat în acest sezon de Alexandru Pop, cel care, prin reușitele sale, i-a adus lui Dinamo 5 puncte.

El a marcat golul victoriei în meciul cu U Cluj, scor 1-1, apoi a punctat în minutul 90 al partidei cu Universitatea Craiova și i-a adus un punct lui Dinamo.

În tricoul lui Dinamo, Alexandru Pop a jucat 40 de meciuri, a marcat trei goluri și a reușit două pase decisive.

