Pierdere mare pentru Dinamo FOTO. Golgheterul „câinilor" va fi suspendat la derby-ul cu Universitatea Craiova
Faultul făcut de Karamoko în meciul cu Farul/ Foto: captura ecran Prima Sport
Pierdere mare pentru Dinamo FOTO. Golgheterul „câinilor” va fi suspendat la derby-ul cu Universitatea Craiova

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 04.02.2026, ora 21:59
alt-text Actualizat: 04.02.2026, ora 22:09
  • FARUL - DINAMO. Mamoudou Karamoko (26 de ani), atacantul „câinilor”, a văzut cel de-al patrulea cartonaș galben al sezonului și va indisponibil la derby-ul cu Universitatea Craiova.
  • Dinamo - Universitatea Craiova se joacă luni, de la ora 20:00, și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Titularizat de Zeljko Kopic, Mamoudou Karamoko era la un „galben” de suspendare înaintea meciului de la Ovidiu.

Fază controversată în Farul - Dinamo FOTO. Alexandru Musi a primit cartonaș galben la o fază la care a cerut penalty 
Fază controversată în Farul - Dinamo FOTO. Alexandru Musi a primit cartonaș galben la o fază la care a cerut penalty
Fază controversată în Farul - Dinamo  FOTO. Alexandru Musi a primit cartonaș galben la o fază la care a cerut penalty 

FARUL - DINAMO. Mamoudou Karamoko va fi suspendat la meciul cu Universitatea Craiova

În primul minut al prelungirilor primei reprize, atacantul francez a comis-o.

La o fază în care a încercat să avanseze spre poarta adversă, Karamoko a fost deposedat de Ionuț Vînă, moment în care atacantul lui Dinamo a reacționat nervos și și-a busculat adversarul.

„Centralul” partidei, Horațiu Feșnic, nu a stat la discuții și i-a arătat cartonașul galben fotbalistului echipei antrenate de Zeljko Kopic.

Faultul făcut de Karamoko în meciul cu Farul
Faultul făcut de Karamoko în meciul cu Farul Foto capturi Prima Sport .jpeg

Faultul făcut de Karamoko în meciul cu Farul Foto capturi Prima Sport .jpeg Faultul făcut de Karamoko în meciul cu Farul Foto capturi Prima Sport .jpeg Faultul făcut de Karamoko în meciul cu Farul Foto capturi Prima Sport .jpeg Faultul făcut de Karamoko în meciul cu Farul Foto capturi Prima Sport .jpeg Faultul făcut de Karamoko în meciul cu Farul Foto capturi Prima Sport .jpeg
A fost cel de-al patrulea avertisment primit de Karamoko în acest sezon, astfel fotbalistul va fi indisponibil pentru derby-ul cu Universitatea Craiova.

Interesant este faptul că toate cele patru cartonașe galbene primite de atacantul francez au venit în meciurile jucate de Dinamo în deplasare.

  • U Cluj - Dinamo 0-1, minutul 93
  • Petrolul - Dinamo 0-3, minutul 78
  • Hermannstadt - Dinamo 1-2, minutul 31

În acest moment, Karamoko este golgheterul echipei antrenate de Zeljko Kopic.

6 goluri
a marcat Karamoko pentru Dinamo, în 20 de partide jucate în Liga 1, în care a reușit și o pasă de gol
Farul - Dinamo
Farul - Dinamo FOTO Sportpictures (5).jpg

Farul - Dinamo FOTO Sportpictures (1).jpg Farul - Dinamo FOTO Sportpictures (2).jpg Farul - Dinamo FOTO Sportpictures (3).jpg Farul - Dinamo FOTO Sportpictures (4).jpg Farul - Dinamo FOTO Sportpictures (5).jpg
Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar
Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar
Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar
