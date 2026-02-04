Pierdere mare pentru Dinamo FOTO. Golgheterul „câinilor” va fi suspendat la derby-ul cu Universitatea Craiova

- FARUL - DINAMO. Mamoudou Karamoko (26 de ani), atacantul „câinilor”, a văzut cel de-al patrulea cartonaș galben al sezonului și va indisponibil la derby-ul cu Universitatea Craiova.
Titularizat de Zeljko Kopic, Mamoudou Karamoko era la un „galben” de suspendare înaintea meciului de la Ovidiu.
FARUL - DINAMO. Mamoudou Karamoko va fi suspendat la meciul cu Universitatea Craiova
În primul minut al prelungirilor primei reprize, atacantul francez a comis-o.
La o fază în care a încercat să avanseze spre poarta adversă, Karamoko a fost deposedat de Ionuț Vînă, moment în care atacantul lui Dinamo a reacționat nervos și și-a busculat adversarul.
„Centralul” partidei, Horațiu Feșnic, nu a stat la discuții și i-a arătat cartonașul galben fotbalistului echipei antrenate de Zeljko Kopic.
A fost cel de-al patrulea avertisment primit de Karamoko în acest sezon, astfel fotbalistul va fi indisponibil pentru derby-ul cu Universitatea Craiova.
Interesant este faptul că toate cele patru cartonașe galbene primite de atacantul francez au venit în meciurile jucate de Dinamo în deplasare.
- U Cluj - Dinamo 0-1, minutul 93
- Petrolul - Dinamo 0-3, minutul 78
- Hermannstadt - Dinamo 1-2, minutul 31
În acest moment, Karamoko este golgheterul echipei antrenate de Zeljko Kopic.