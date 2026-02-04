FARUL - DINAMO. Suporterii „marinarilor” au protestat la partida din etapa #25 a Ligii 1.

Nemulțumiți de tratamentul de care au parte, suporterii Farului au protestat la partida cu Dinamo.

Suporterii Farului au părăsit peluza la meciul cu Dinamo

În primele minute ale duelului de la Ovidiu, suporterii fariști nu au cântat, în semn de protest.

Apoi, aceștia au aprins torțe, au scandat și au înjurat forțele de ordine. Mai mult, înainte de meci, aceștia ar fi fost implicați și într-o altercație cu acestea.

Ulterior, în minutul 15, o parte din fanii aflați în peluză au părăsit arena și nu s-au mai întors.

Protestul suporterilor Farului a continuat pe toată durata partidei, locul lor din peluză fiind lăsat gol. FOTO: Captură Prima Sport

Ultrașii sunt nemulțumiți de modul în care sunt tratați.

„Motivul care a dus la decizia noastră este reprezentat de abuzurile grave și repetate comise de către Gruparea de Jandarmi Mobilă Tomis Constanța” , a transmis Peluza Marină pe Facebook.

