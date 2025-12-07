Alexi Lalas (55 de ani), fost adversar al României la Campionatul Mondial din 1994, crede că „tricolorii” pot obține calificarea la turneul final de anul viitor.

Prezent la evenimentul în care s-a stabilit programul Campionatului Mondial din 2026, fostul fundaș american a rememorat și duelul cu România de la turneul final din 1994.

Alexi Lalas: „Cred că România se poate califica la Mondial”

Alexi Lalas, fost fundaș la LA Galaxy sau Kansas City, o vede pe România la Mondial, chiar dacă duelul cu Turcia va fi unul dificil.

„ România este o echipă care cred că se poate califica la Campionatul Mondial. Nu va fi ușor, am văzut ce adversari aveți în play-off.

Turcia este și ea o echipă puternică, dar ar fi extraordinar să fiți și voi prezenți aici, la vară. Nu vreau să comentez grupa, cred că zeul fotbalului mereu pregătește surprize”, a precizat Alexi Lalas, conform frf.ro.

România o va întâlni pe Turcia în semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial. Meciul va avea loc pe 26 martie 2026, de la ora 19:00, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Dacă vor câștiga, atunci „tricolorii” vor da peste învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo. Meciul se va juca pe 31 martie 2026.

Dacă va trece și de finala barajului, România va obține calificarea la Campionatul Mondial și se va afla în grupa D, alături de SUA, Paraguay și Australia.

Alexi Lalas: „Un meci cu o atmosferă extraordinară”

Alexi Lalas a rememorat și duelul dintre SUA și România de la Campionatul Mondial din 1994. Meciul a fost câștigat de „tricolori”, după golul marcat de Dan Petrescu.

„Îmi amintesc meciul jucat atunci, chiar în zona în care am putea să ne reîntâlnim și acum, în Los Angeles. A fost un meci cu o atmosferă extraordinară.

Ați câștigat atunci cu 1-0, însă a fost o partidă jucată într-o atmosferă senzațională și a fost extraordinar să mă aflu atunci pe teren. Bine că acum nu îl mai aveți pe Hagi.

(n.r. - De fapt, avem și acum un Hagi) Corect, așa este, fiul lui Gheorghe Hagi”, a mai spus Alexi Lalas.

La acel turneu final, România a ajuns până în sferturi, acolo unde a fost învinsă de Suedia, la penalty-uri, scor 5-4. Partida de atunci s-a încheiat cu scorul de 2-2.

96 de selecții și 9 goluri a bifat Alexi Lalas pentru SUA

Unde și când ar putea juca România la Campionatul Mondial

Dacă se va califica la Mondial, naționala noastră va da piept cu Statele Unite, Paraguay și Australia.

Cele trei partide s-ar disputa în Statele Unite și Canada, orele fiind însă problema. Toate partidele „tricolorilor” ar urma să se dispute dimineața, ora României.

Programul României la Campionatul Mondial:

Sâmbătă, 13 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 14 iunie 2026) vs Australia (Vancouver)

Vineri, 19 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 20 iunie 2026) vs Paraguay (San Francisco)

Joi, 25 iunie 2026, ora locală 19:00 (5:00 în România, în 26 iunie 2026) vs SUA (Los Angeles)

Prezența României la Campionatul Mondial din vara anului viitor ar fi prima după cea din 1998, atunci când „Generația de Aur” reușea să termine pe primul loc într-o grupă cu Anglia, Columbia și Tunisia. „Tricolorii” au fost eliminați în optimi, după ce au fost învinși de Croația, scor 1-0.

FOTO. Stadioanele pe care ar juca România la CM 2026

Grupele Campionatului Mondial din 2026

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Mexic Canada Brazilia SUA Africa de Sud Europa A Maroc Paraguay Coreea de Sud Qatar Haiti Australia Europa D Elveția Scoția Europa C / România Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Germania Olanda Belgia Spania Curacao Japonia Egipt Capul Verde Coasta de Fildeș Europa B Iran Arabia Saudită Ecuador Tunisia Noua Zeelandă Uruguay Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Franța Argentina Portugalia Anglia Senegal Algeria Baraj 1 Croația Baraj 2 Austria Uzbekistan Ghana Norvegia Iordania Columbia Panama

Europa A: Italia, Irlanda de Nord, Țara Galilor, Bosnia

Europa B: Ucraina, Polonia, Suedia, Albania

Europa C: Turcia, ROMÂNIA, Slovacia, Kosovo

Europa D: Danemarca, Cehia, Irlanda, Macedonia de Nord

Baraj 1: RD Congo, Jamaica, Noua Caledonie

Baraj 2: Irak, Bolivia, Surinam

