Elveția - România 24-36 „Tricolorele” lui Ovidiu Mihăilă încheie CM 2025 pe locul 9

Eleveția - România 24-36. Naționala României a reușit să încheie grupa principală A pe locul 3.

Succesul de astăzi le garantează „tricolorelor” locul 9 la CM 2025, prin care își ating obiectivul setat înaintea turneului final.

Meciul cu Elveția a fost ultimul pentru echipa lui Ovidiu Mihăilă la acest turneu final.

Elveția - România 24-36

După eșecul în fața Ungariei, scor 29-34, naționala României a rămas fără șanse de calificare în sferturile de finală și rămas să lupte doar pentru o clasare în top 10 la CM 2025.

Victoria de duminică în fața naționalei Elveției, aflată la prima participare din istorie la un Campionat Mondial, le asigură elevelor lui Ovidiu Mihăilă locul 9 la turneul final.

Obiectivul propus a fost clasarea în primele 10 națiuni la acest Mondial.

Programul României în grupa principală a CM 2025

Ungaria - România 34-29

34-29 România - Senegal 37-17

- Senegal 37-17 Elveția - România 24-36

Clasamentul în grupa principală A

Echipa Meciuri Golaveraj Puncte 1. Danemarca 4 151:99 8 2. Ungaria 4 118:97 7 3. România 5 164:141 6 4. Japonia 5 126-137 5 5. Elveția 5 118:155 2 6. Senegal 5 107-155 0 Primele 2 clasate se califică în sferturile de finală ale Cupei Mondiale

