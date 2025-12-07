Lewis Hamilton (40 de ani), pilot la Ferrari, a transmis că vrea să se deconecteze complet de tot ceea ce înseamnă viața sa profesională, după ce a avut un sezon dezastruos în Formula 1.

Britanicul nu a încheiat pe podium în nicio cursă în acest sezon, pentru prima oară în carieră.

Odată cu încheierea Marelui Premiu din Abu Dhabi, Lando Norris s-a impus în clasamentul general de la finalul sezonului și a cucerit titlul mondial.

Lewis Hamilton: „Voi arunca telefonul la gunoi”

În ultima cursă a sezonului, cea de la Abu Dhabi, Lewis Hamilton s-a poziționat pe locul 8, nereușind nici de această dată să ocupe un loc pe podium.

Astfel, odată cu încheierea sezonului, pilotul de la Ferrari a declarat că în pauza de iarnă vrea să se deconecteze de la tot ce înseamnă viața sa profesională.

„Nimeni nu va putea să dea de mine în această iarnă. Nu voi avea telefonul la mine. Îl voi arunca la gunoi. Abia aștept asta. Voi fi complet deconectat din matrix”, a transmis Lewis Hamilton, conform sportskeeda.com.

Pilotul de la Scuderia Ferrari a mai spus că își dorește să petreacă mai mult timp cu familia sa în pauza dintre sezoane și că vrea să se concentreze pe sănătate.

În Marele Premiu de la Abu Dhabi, Lewis Hamilton a pornit de pe locul 16 și, până la final, a reușit să urce 8 locuri și să încheie pe poziția 8.

7 titluri mondiale a câștigat Lewis Hamilton în carieră

Lewis Hamilton: „Am avut un sprijin uimitor din partea atâtor oameni”

Pilotul britanic a avut parte de un sezon dezastruos, în care a suferit trei eliminări consecutive în Q1 și în care nu a ocupat podiumul niciodată.

Hamilton chiar s-a numit „inutil” din cauza performanțelor sale negative. Întrebat ce l-a ajutat să treacă peste toate momentele grele, acesta a răspuns:

„Am avut un sprijin uimitor din partea atâtor oameni care călătoresc în jurul lumii pentru a mă susține sau pentru a-mi trimite mesaje. Așadar, fanii mei au fost cei care m-au ajutat să merg mai departe, au fost cu adevărat sprijinul meu.

Mama mea m-a susținut într-un mod fenomenal, la fel și tata și restul familiei, așa că pot spune că am norocul să am oameni minunați în jurul meu.

Și apoi, așa cum am spus, în fiecare weekend văd copii și adulți care mă încurajează și îmi reamintesc de ce fac ceea ce fac și să nu renunț, lucru pentru care le sunt foarte recunoscător”, a mai spus Lewis Hamilton, conform sursei citate.

După Marele Premiu din Qatar, Hamilton a fost întrebat dacă se gândește la retragere după un sezon dezamăgitor în primul său an la Ferrari.

Britanicul a respins această posibilitate, subliniind că este încântat să concureze într-un nou sezon.

Rezultate dezamăgitoare pentru Hamilton în acest sezon

Pilotul în vârstă de 40 de ani a avut parte de un sezon sub așteptări în primul său an petrecut la Scuderia Ferrari.

După 24 de Grand Prix-uri disputate, Hamilton nu a câștigat niciunul. În plus, britanicul nu a ocupat nici măcar o dată podiumul, potrivit formula1.com.

Cea mai bună poziție obținută de Lewis Hamilton a fost locul 4, în Marile Premii din Emilia-Romagna, Austria, Marea Britanie și SUA.

Clasamentul general al piloților:

Lando Norris (McLaren) - 423 puncte

Max Verstappen (Red Bull) - 421 puncte

Oscar Piastri (McLaren) - 410 puncte

George Russell (Mercedes) - 319 puncte

Charles Leclerc (Ferrari) - 242 puncte

Lewis Hamilton (Ferrari) - 156 puncte

FOTO. Lando Norris, campion mondial în Formula 1

