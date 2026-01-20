Revine în Liga 1? Fotbalistul vândut de Hagi pentru două milioane de euro, dorit de Dinamo și Rapid

Alexi Pitu (23 de ani) ar urma să o părăsească pe Vejle în această iarnă și ar putea reveni în prima ligă a României.

Două cluburi din Superliga, Dinamo și Rapid, ar fi interesate de serviciile jucătorului.

Fostul fotbalist de la Farul Constanța nu s-a impus în Danemarca, la Vejle, echipă la care a ajuns în luna august, și este liber să își caute un nou angajament.

Alexi Pitu, dorit de Dinamo și Rapid

Conform sport.ro, Dinamo și Rapid ar fi interesate de serviciile atacantului lansat în fotbalul profesionist de Farul Constanța.

Chiar dacă nu ar trebui să achite o sumă de transfer, pretențiile salariale ale fotbalistului ar putea reprezenta o problemă. La Vejle, Pitu ar fi avut un salariu anual de 250.000 de euro.

Un alt detaliu care ar putea împiedica un eventual transfer în Liga 1 este reprezentat de dorința lui Pitu de a încasa o sumă de ordinul zecilor de mii de euro la semnătură.

Pitu nu a fost luat în cantonamentul lui Vejle.

400.000 de euro este cota lui Alexi Pitu, conform Transfermarkt

După ce s-a afirmat la Farul Constanța, Alexi Pitu a fost transferat de Bordeaux în ianuarie 2023. Francezii plăteau la acel moment două milioane de euro pentru atacantul român.

La Bordeaux, Pitu nu a reușit să confirme și, după retrogradarea echipei în liga a patra din motive financiare, a plecat la Dunkerque, club din cel de-al doilea eșalon al Franței.

Nici la Dunkerque Pitu nu s-a impus, fiind lăsat liber după doar 5 meciuri jucate.

Ulterior experienței nereușite de la Dunkerque, Pitu a plecat în Danemarca, la Vejle, în luna august a anului trecut.

