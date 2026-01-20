A doua ofertă pentru Blănuță  Dinamo nu renunță la jucătorul de la Kiev: „Așteptăm un răspuns” +13 foto
Vladislav Blănuță
A doua ofertă pentru Blănuță Dinamo nu renunță la jucătorul de la Kiev: „Așteptăm un răspuns”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 20.01.2026, ora 11:23
  • Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a venit cu noi detalii despre un posibil transfer al lui Vladislav Blănuță (24 de ani), atacantul celor de la Dinamo Kiev.

În urmă cu o săptămână, Dinamo a înaintat prima ofertă pentru Vladislav Blănuță.

Andrei Nicolescu, despre negocierile cu Blănuță: „Așteptăm un răspuns”

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a venit cu noi detalii despre o ofertă îmbunătățită trimisă celor de la Kiev:

Așteptăm un răspuns. Noi am primit un răspuns la prima ofertă și am refăcut-o puțin. Așteptăm răspunsul lui Dinamo Kiev și avem niște discuții cu impresarul lui Blănuță despre ce îi putem oferi.

Nu este închisă, dar nici într-o dinamică extraordinară. Noi am revenit cu o a doua ofertă la el. Nu am modificat suma, ci doar condițiile de transfer.

Îl știu de când era junior la Rapid, am lucrat cu el cam jumătate de an. Îi trebuie un tratament special ca să dea randament, iar nouă un an ca să îl aducem la capacitatea lui”, a declarat Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.

1,5 milioane de euro
este cota de piață a lui Vladislav Blănuță, conform Transfermarkt

Andrei Nicolescu a mai explicat, luni, că după ce Dinamo a trimis prima ofertă pentru Blănuță, Dinamo Kiev a venit cu altă variantă.

Formația ucraineană și-ar dori să-l împrumute pe Blănuță, iar românii să aibă opțiune obligatorie de cumpărare, dar pe atacant l-ar interesa doar o ședere temporară în Liga 1.

Vladislav Blănuță nu a mai jucat un meci oficial din data de 9 noiembrie 2025. De atunci, jucătorul român nu a mai bifat minute pentru ucraineni, fiind rezervă neutilizată sau chiar lăsat în afara lotului.

10 meciuri
și un gol a reușit Vladislav Blănuță pentru Dinamo Kiev

Vladislav Blănuță a ajuns la Dinamo Kiev în septembrie anul trecut, de la FCU Craiova, în schimbul sumei de aproximativ 2 milioane de euro.

De-a lungul carierei, atacantul a mai trecut și pe la Pescara sau U Cluj.

Momentele când antrenorul lui Dinamo Kiev îl încurajează pe Blănuță înainte ca acesta să debuteze oficial în Ucraina
Momentele când antrenorul lui Dinamo Kiev îl încurajează pe Blănuță înainte ca acesta să debuteze oficial în Ucraina

Galerie foto (13 imagini)

Momentele când antrenorul lui Dinamo Kiev îl încurajează pe Blănuță înainte ca acesta să debuteze oficial în Ucraina Foto: capturi TV Momentele când antrenorul lui Dinamo Kiev îl încurajează pe Blănuță înainte ca acesta să debuteze oficial în Ucraina Momentele când antrenorul lui Dinamo Kiev îl încurajează pe Blănuță înainte ca acesta să debuteze oficial în Ucraina Momentele când antrenorul lui Dinamo Kiev îl încurajează pe Blănuță înainte ca acesta să debuteze oficial în Ucraina Momentele când antrenorul lui Dinamo Kiev îl încurajează pe Blănuță înainte ca acesta să debuteze oficial în Ucraina
+13 Foto
labels.photo-gallery

transfer Dinamo Kiev dinamo liga 1 andrei nicolescu Vladislav Blănuță
