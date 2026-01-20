„Le dau numai cu seen”  Mihai Stoica, despre relația cu impresarii fotbaliștilor: „Dacă îi răspund unuia, el îi spune jucătorului că are ofertă”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre modul în care abordează discuțiile cu agenții jucătorilor.

Totul a pornit de la discuția despre oferta celor de la Metalist Harkov pentru Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, propunere pe care fotbalistul a refuzat-o.

Conducătorul de la FCSB a vorbit despre impresarii din fotbal și a explicat de ce preferă să nu discute cu aceștia.

Mihai Stoica, despre relația cu impresarii jucătorilor: „Nu le răspund”

Întrebat de moderatorul postului Prima Sport, Silviu Tudor Samuilă, cum abordează astfel de situații, precum cea în care s-a aflat Cîrjan, Mihai Stoica a declarat:

„Depinde câtă minte are și ce relație are cu agentul. Eu nu răspund agenților, le dau numai cu seen. Dacă îi răspund unuia, el îi spune jucătorului că are ofertă. Degeaba îi zic că n-am vorbit, că el spune că i-am răspuns.

De asta prefer să nu vorbesc cu agenții. Și azi ne-a fost recomandat un fotbalist «fenomenal», n-a mai jucat din aprilie”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Ucrainenii de la Metalist Harov le-au oferit celor de la Dinamo nu mai puțin de 4 milioane de euro în schimbul căpitanului, salariul propus lui Cîrjan fiind și el unul de aproape 4 ori mai mare decât câștigă acum.

Cîrjan a luat decizia să rămână la Dinamo, acolo unde este foarte apreciat atât de staff și conducere, cât și de suporteri.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport