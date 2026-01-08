Moarte bizară Un fotbalist francez a murit în timp ce voia să facă un selfie la o cascadă

Fotbalistul francez Alexis Vergos (22 de ani) a murit, luni, după ce a căzut în gol în timp ce încerca să facă un selfie.

Tragedia s-a produs la una dintre cele mai celebre atracții turistice din Thailanda.

Alexis Vergos era în vacanță cu partenera sa în sudul Thailandei, unde vizita celebra cascadă Na Muang 2.

Un selfie l-a omorât pe Alexis Vergos

Fostul fotbalist al celor de la Quimper Ergue-Armel, echipă din Liga a 7-a din Franța, s-a apropiat de cascadă și s-a dezechilibrat.

Deși iubita lui s-a salvat, agățându-se de o creangă, Alexis Vergos nu a avut același noroc.

Francezul ar fi alunecat de pe stâncă, ar fi căzut și s-ar fi izbit cu capul de pietrele de pe fundul apei, potrivit poliției thailandeze, arată footboom1.com.

Potrivit autopsiei, Vergos a suferit un traumatism cranian sever.

Fostul club, mesaj de adio pentru fotbalist

După aflarea veștii decesului lui Alexis Vergos, clubul pentru care acesta a evoluat a transmis un mesaj de condoleanțe pe rețelele de socializare.

„Cu profundă tristețe anunțăm decesul lui Alexis Vergos, fiul lui Thierry, care a fost antrenorul echipei noastre C și un voluntar dedicat pentru club.

Alexis și-a început cariera de fotbalist cu noi la doar șase ani și a făcut parte din prima echipă până acum două sezoane. Întregul club îi susține familia și prietenii în aceste momente de durere”, se arată în comunicatul celor de la Quimper Hergé Armel, pe Facebook.

