Insistă pentru Sala Sporturilor   Complexul sportiv din România pe care autoritățile vor neapărat să-l modernizeze:  „Dorim să investim”
Consiliul Județean Cluj FOTO: Montaj GOLAZO.ro
Insistă pentru Sala Sporturilor Complexul sportiv din România pe care autoritățile vor neapărat să-l modernizeze: „Dorim să investim”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 29.11.2025, ora 16:04
  • Consiliul Județean Cluj a anunțat că dorește să preia în administrare Sala Sporturilor „Horia Demian” din Cluj-Napoca.

De mai bine de 5 ani, Consiliul Județean dorește să preia sala de la ANS, iar acum, președintele CJ, Alin Tișe, a vorbit din nou despre această propunere.

Alin Tișe, despre preluare: „Putem face o sală modernă”

Alin Tișe a anunțat că, dacă Sala Sporturilor va intra în proprietatea Consiliului Județean, se va face un proiect de modernizare a complexului sportiv, pe modelul Sălii Polivalente.

„Încă de acum mulți ani, Consiliul Județean și-a exprimat disponibilitatea de a prelua sala. Și acum, dacă mai e nevoie, ne exprimăm interesul pentru a investi și moderniza sala.

Dacă este nevoie de hotărâre, probabil întâi trebuie hotărâre de Guvern, iar apoi vom da și noi un proiect de hotărâre.

Nu știu în ce măsură politica Agenției Naționale pentru Sport (ANS) va fi să dea sălile către județe sau către primăriile reședințe de județ. Dacă legea prevede că le pot transfera doar către județ, atunci suntem de acord”, a declarat Alin Tișe, conform gazetadecluj.ro.

Sala „Horia Demian” are o capacitate de 2.525 de locuri și a fost inaugurată în 1970. FOTO Federația Română de Lupte Sala „Horia Demian” are o capacitate de 2.525 de locuri și a fost inaugurată în 1970. FOTO Federația Română de Lupte
Sala „Horia Demian” are o capacitate de 2.525 de locuri și a fost inaugurată în 1970. FOTO Federația Română de Lupte
Putem face o sală modernă acolo. Vom face noi un proiect, cu intenție de preluare și comunicăm ministerului că suntem de acord Alin Tișe, președinte CJ Cluj

Sala Sporturilor din Cluj-Napoca a fost inaugurată în anul 1970 și are o capacitate maximă de 3.000 de locuri. În sală se pot desfășura competiții sportive de handbal, baschet, volei sau tenis.

În prezent, Arena se află în proprietatea Agenției Naționale pentru Sport (ANS).

