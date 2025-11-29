„Asta căutăm” Victor Angelescu, despre vizita lui Mauro Pederzoli în Italia: „Nu are legătură cu jucătorii”

Victor Angelescu (41 de ani), președintele de la Rapid, a vorbit despre vizita directorului sportiv Mauro Pederzoli (64 de ani) în Italia.

Italianul a mers în Peninsulă pentru a căuta un mijlocaș ofensiv, post pe care giuleștenii au nevoie de întăriri, în perioada de transferuri din iarnă.

Victor Angelescu, despre mutările Rapidului: „Căutăm ceva, dar nu are legătură cu jucătorii”

Președintele clubului Rapid a explicat că Pederzoli caută în Italia un om care să completeze staff-ul lui Constantin Gâlcă. Mai mult, el a infirmat că formația giuleșteană ar fi interesată de un jucător de la Lecce, formație din Serie A.

„Domnul Pederzoli a fost din mai multe motive și să se uite la un mijlocaș ofensiv, dar nu știu de niciun jucător de la Lecce. S-a întâlnit și cu noul director sportiv de la Genoa. Nu vrem pe nimeni de la Lecce, din ce știu eu.

Mai căutăm ceva, dar nu are legătură cu jucătorii. E cineva din staff, dar nu jucător. Știe foarte bine ce poziții căutăm și se ocupă.

Sperăm să îi găsească, e principalul lui obiectiv. E implicat în discuții, tot timpul aici. Directorul sportiv nu lucrează doar în perioadele de transferuri”, a declarat Victor Angelescu, conform digisport.ro.

FOTO. Imagini de la Rapid - Csikszereda 4-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport