„Asta căutăm”  Victor Angelescu, despre vizita lui Mauro Pederzoli în Italia: „Nu are legătură cu jucătorii” +38 foto
Victor Angelescu FOTO: GOLAZO.ro
Superliga

„Asta căutăm” Victor Angelescu, despre vizita lui Mauro Pederzoli în Italia: „Nu are legătură cu jucătorii”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 29.11.2025, ora 15:00
  • Victor Angelescu (41 de ani), președintele de la Rapid, a vorbit despre vizita directorului sportiv Mauro Pederzoli (64 de ani) în Italia.

Italianul a mers în Peninsulă pentru a căuta un mijlocaș ofensiv, post pe care giuleștenii au nevoie de întăriri, în perioada de transferuri din iarnă.

Victor Angelescu, despre mutările Rapidului: „Căutăm ceva, dar nu are legătură cu jucătorii”

Președintele clubului Rapid a explicat că Pederzoli caută în Italia un om care să completeze staff-ul lui Constantin Gâlcă. Mai mult, el a infirmat că formația giuleșteană ar fi interesată de un jucător de la Lecce, formație din Serie A.

„Domnul Pederzoli a fost din mai multe motive și să se uite la un mijlocaș ofensiv, dar nu știu de niciun jucător de la Lecce. S-a întâlnit și cu noul director sportiv de la Genoa. Nu vrem pe nimeni de la Lecce, din ce știu eu.

Mai căutăm ceva, dar nu are legătură cu jucătorii. E cineva din staff, dar nu jucător. Știe foarte bine ce poziții căutăm și se ocupă.

Sperăm să îi găsească, e principalul lui obiectiv. E implicat în discuții, tot timpul aici. Directorul sportiv nu lucrează doar în perioadele de transferuri”, a declarat Victor Angelescu, conform digisport.ro.

FOTO. Imagini de la Rapid - Csikszereda 4-1

Rapid - Csikszereda, meci FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Rapid - Csikszereda, meci FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (38 imagini)

Rapid - Csikszereda, meci FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Rapid - Csikszereda, meci FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Rapid - Csikszereda, meci FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Rapid - Csikszereda, meci FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Rapid - Csikszereda, meci FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
+38 Foto
labels.photo-gallery

liga 1 rapid victor angelescu mauro pederzoli
