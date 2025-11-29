„Are același trening de 7 ani”  Face performanță pentru România, dar este ignorată total de club: „Toate participările au fost finanțate de antrenori”
Alexia Blănaru și Vasilica Agop/ Foto: deșteptarea.ro
Gimnastica

„Are același trening de 7 ani” Face performanță pentru România, dar este ignorată total de club: „Toate participările au fost finanțate de antrenori”

Alexandru Smeu
Publicat: 29.11.2025, ora 14:54
  • Alexia Blănaru (15 ani) a cucerit medalia de bronz la sărituri, în cadrul Campionatului Mondial de junioare de la Manila, desfășurat weekendul trecut.
  • Cornel și Vasilica Agop, antrenorii sportivei legitimate la SCM Bacău, au venit cu detalii tulburătoare despre ce stă în spatele succesului acesteia.

Vasilica Agop a vorbit despre lipsa de interes pe care SCM Bacău o are față de performanța reușită de Alexia la Manila.

Bronz pentru România Alexia Blănaru, locul 3 în finala de la sărituri, din cadrul Campionatului Mondial de junioare, de la Manila
Vasilica Agop: „Are același trening de 7 ani”

Antrenoarea sportivei a dezvăluit că tânără gimnastă nu a avut parte de cantonament înaintea participării la Campionatele Mondiale, din motive financiare.

De asemenea, aceasta a declarat că a fost nevoită să suporte costuri din propriul buzunar pentru ca Alexia Blănaru să participe la trei Campionate Naționale.

„Domnul director Ion Șarban ne-a spus că nu sunt bani. Mai mult, anul acesta, Alexia a participat la trei Campionate Naționale, iar toate participările sale au fost finanțate de mine, Vasilica Agop.

Clubul nu a avut buget pentru așa ceva”, a declarat antrenoarea, conform deșteptarea.ro.

Ulterior, Vasilica Agop a venit cu noi informații revoltătoare.

Potrivit acesteia, ultimul trening primit de sportivă din partea clubului datează din anul 2018, când director era Mihaela Melinte, fostă campioană mondială și europeană la aruncarea cu ciocanul:

„Are și azi treningul acela. Noi credem că puteau fi găsite soluții de finanțare din partea domnului director Șarban care, ca manager, avea posibilități să atragă atenția sponsorilor și autorităților, cu atât mai mult cu cât vorbim de o sportivă cu rezultate importante”.

Vasilica Agop/ Foto: Facebook @sebisufariu Vasilica Agop/ Foto: Facebook @sebisufariu
Vasilica Agop/ Foto: Facebook @sebisufariu

Vasilica Agop: „Din partea Consiliului Local, nimic

De asemenea, Agop a subliniat faptul că doar Consiliul Județean Bacău a susținut până acum performanțele Alexiei prin premieri de ordin financiar, în timp ce Consiliul Local s-a arătat total dezinteresat:

„Din partea Consiliului Local, nimic. Absolut nimic. Există acum, după reușita Alexiei de la Mondiale o serie de promisiuni. Sperăm ca ele să se materializeze.

În acest sens, vom depune proiectele necesare. În schimb, Consiliul Județean Bacău ne-a fost alături.

În acești ultimi trei ani, Consiliul Județean ne-a sprijinit mereu prin premieri de ordin financiar. Atâta motivație avem și noi”.

11
medalii a cucerit Alexia Blănaru în acest an (5 de aur, 4 de argint și 2 de bronz)

Vasilica Agop: „Privim cu încredere spre Olimpiada de la Los Angeles

Întrebați despre șansele Alexiei de a face parte din echipa României ce va merge la Olimpiada de la Los Angeles din 2028, soții Agop s-au arătat încrezători în potențialul gimnastei:

„Sigur că privim cu încredere spre Olimpiada de la Los Angeles. Alexia nu are nevoie decât de răbdare și de sănătate. Evident, și de sprijin.

Și dacă tot vorbim de… orașul îngerilor și de sprijin, aș vrea să amintesc figura unui om care ne-a ajutat enorm și care cred că a fost îngerul călăuzitor al Alexiei la Mondiale, regretatul domn George Gorgoi”.

gimnastica consiliul judetean alexia blanaru vasilica agop scm bacau cosiliul local
