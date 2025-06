„Am vrut să plâng pe teren” Alvaro Morata, după ratarea penalty-ului decisiv cu Portugalia: se gândește să se retragă de la națională

Portugalia - Spania 2-2 (5-3 d. pen.). Alvaro Morata (32 de ani) a vorbit despre viitorul său la echipa națională, după finala Nations League pierdută, împotriva Portugaliei.

Alvaro Morata (32 de ani) a vorbit despre viitorul său la echipa națională, după finala Nations League pierdută, împotriva Portugaliei. Atacantul lui Galatasaray a ratat o lovitură de departajare, iar Ruben Neves a transformat penalty-ul decisiv.

După un meci spectaculos, încheiat în timpul regulamentar cu scorul de 2-2, penalty-urile au fost cele care au departajat echipele și au făcut Portugalia campioana Nations League, pentru a doua oară în istorie.

Morata: „Nu am plâns, dar am vrut să o fac”

Alvaro Morata a intrat în minutul 111 al finalei, în locul marcatorului golului secund al Spaniei, Mikel Oyarzabal.

Vârful de atac a fost introdus pe teren și în ideea de a avea concentrare și prospețime în cazul loviturilor departajare, lucru care a făcut ratarea lui Morata cu atât mai dureroasă.

Penalty-ul ratat de Alvaro Morata sursă: imago

Fotbalistul iberic a vorbit, după finalul partidei, despre execuția sa, mulțumindu-i selecționerului Luis de la Fuente pentru încrederea acordată:

„Nu am plâns pe teren, deși cu siguranță am vrut s-o fac. Dar familia mea, copiii mei erau acolo...

Îi mulțumesc (n.r. - selecționerului), ca întotdeauna. Nu am bătut bine, însă nu mai pot schimba nimic acum. La fel cum am avut ocazia de a ridica trofeul EURO, acum trebuie să trăiesc cu această ratare.

La fel cum anul trecut am câștigat, astăzi trebuie să depășesc acest moment. Dacă e ceva ce oamenii trebuie să facă în viață este să învețe din greșeli”, a declarat Alvaro Morata, conform marca.com.

37 de goluri a marcat Alvaro Morata pentru Spania, în 86 de meciuri, conform Transfermarkt.

Morata: „Este posibil să nu mai fiu aici în septembrie”

Pe Spania o așteaptă debutul în calificările pentru Campionatul Mondial din 2026. Campioana Europeană rămâne una dintre principalele favorite la câștigarea trofeului cucerit în 2010.

Ibericii au programată „dubla” cu Bulgaria, de pe 4 septembrie și cu Turcia, 3 zile mai târziu.

Atacantul a debutat la nivel internațional în 2014, atunci când avea numai 21 de ani și a bifat 86 de selecții.

Alvaro Morata a abordat și subiectul retragerii sale de la echipa națională, lucru pe care a declarat că îl ia în calcul:

„Sunt supărat, pentru că toți am jucat bine. Îmi pare rău pentru coechipierii mei, dar asta este parte din fotbal și din viață.

Nimic nu este sigur. Depinde de multe lucruri. Acum, mă gândesc doar la colegii mei și la ce s-a întâmplat astăzi. Trebuie să iau o decizie la calm, dar desigur că există posibilitatea ca eu să nu mai joc în septembrie”.

