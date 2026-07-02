Deși a început perfect Campionatul Mondial, reușind să înscrie chiar în primul meci, cu Canada (1-1), atacantul Jovo Lukic (27 de ani) nu a mai intrat în calculele selecționerului Bosniei în celelalte partide.

Vârful lui U Cluj a bifat doar 4 minute în următoarele trei meciuri de la CM 2026.

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Bosnia a ajuns până în șaisprezecimile turneului final, acolo unde a fost învinsă de SUA, 0-2, după golurile marcate de Balogun (45) și Tillman (82).

Bosniacii îl atacă pe selecționer, după ce Lukic a fost uitat pe bancă: „Unde a dispărut? A fost eroul nostru!”

În prima partidă din grupa B de la Mondial, Jovo Lukic a jucat 62 de minute și a reușit să înscrie împotriva Canadei, una dintre gazdele turneului final.

Meciul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, iar atacantul lui U Cluj a devenit rapid unul dintre favoriții fanilor, dar nu și al selecționerului Bosniei.

Atunci, Lukic a profitat de indisponibilitatea lui Edin Dzeko. Odată cu revenirea veteranului bosniac, care nu a marcat niciun gol, vârful vicecampioanei României și-a pierdut locul de titular în naționala lui Barbarez.

În următorul meci din grupă, cu Elveția (1-4), Lukic a bifat doar 4 minute pe teren. De atunci, acesta nu a mai bifat niciun minut în partidele cu Qatar (3-1) și SUA (0-2).

În locul său, Sergej Barbarez a ales să se bazeze pe tânărul Ermin Mahmic (21 de ani), pe Haris Tabakovic (32 de ani) sau pe Ermedin Demirovic (28 de ani), jucătorii lui Slovan Liberec, Hoffenheim și Stuttgart.

20 de goluri și 3 pase decisive a reușit Jovo Lukic în sezonul trecut pentru U Cluj, în 39 de meciuri jucate

Iar presa din Bosnia a taxat dur decizia lui Barbarez de a-l lăsa pe bancă.

„Unde a dispărut Jovo Lukic? Mai întâi a fost eroul Bosniei, apoi selecționerul l-a umilit. Bosnia a fost eliminată de la Cupa Mondială, iar Jovo Lukic nu a mai avut șansa să dovedească ceva.

Lukic și-a pierdut locul de titular odată cu revenirea lui Edin Dzeko în primul «11», care nu a marcat niciun gol în acest turneu și, la 40 de ani, nu a avut resurse fizice mai mult de o oră, iar ceea ce este absolut incredibil este că Jovo Lukic a jucat doar patru minute în următoarele trei meciuri ale Bosniei.

Împotriva Elveției a intrat pe final, în timp ce cu Qatar și SUA nu a bifat nici măcar un minut.

Impresia generală este că Jovo Lukic trebuia să aibă măcar o șansă în ultima jumătate de oră împotriva americanilor, mai ales că demonstrase deja cât de periculos poate fi în careul advers”, au notat jurnaliștii de la mondo.rs.

FOTO. Golul marcat de Jovo Lukic în meciul cu Canada, primul de la CM 2026

Bosnia se întoarce acasă după ce a fost eliminată în șaisprezecimile CM 2026, în timp ce SUA a avansat în optimi, acolo unde va da peste Belgia.

2,2 milioane de euro este cota de piață a lui Jovo Lukic, conform Transfermarkt

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