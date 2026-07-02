„Clubul știe la ce ne așteptăm” Nuno Campos a analizat cantonamentul lui Dinamo din Polonia: „Privim în două moduri” +10 foto
Nuno Campos
Superliga

„Clubul știe la ce ne așteptăm” Nuno Campos a analizat cantonamentul lui Dinamo din Polonia: „Privim în două moduri”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 02.07.2026, ora 17:59
alt-text Actualizat: 02.07.2026, ora 17:59
  • Nuno Campos (51 de ani) a tras primele concluzii la finalul cantonamentului din Polonia.
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Dinamo a încercat să aducă cât mai multe întăriri înaintea noului sezon, iar noii jucători au avut deja parte de o serie de antrenamente sub comanda noului tehnician, care are misiunea de a forma câteva relații de joc într-un timp destul de scurt.

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Nuno Campos: „Acest efort din cantonament va aduce rezultate”

Deși „câinii” au încheiat perioada de pregătire cu un eșec, 1-2, cu Omonia Nicosia, Campos vede sesiunea de antrenament cu ochi buni și crede că efortul depus de jucători va da roade mai târziu.

„În primul rând, a fost un cantonamnt bun. Băieții și-au îmbunătățit jocul. Ne creăm o identitate și este important să simți pas cu pas că echipa este mai compactă. Că este mai mult o echipă, cu minge sau fără minge.

Trebuie să-i felicit pentru că, în tot acest cantonament, au reușit să construiască ceva, atât individual, cât și colectiv. Și acest efort, în viitor, va aduce rezultate.

Ne uităm la aceste două jocuri (n.r. - ultimele din Polonia) în două moduri. Unul este cel fizic, pentru că le-am dat minute tuturor. A fost bine pe această parte, trebuie să crească fizic pentru a fi pregătiți la primul meci.

Al doilea este cel tehnic. Pentru mine, partea tehnică este despre cum să construiești o echipă în toate momentele meciului. Și cred că am îmbunătățit multe lucruri, dacă ne uităm la primul meci, iar apoi la ultimul. Cred că, pas cu pas, vom realiza ceea ce ne dorim”, a spus Nuno Campos, pentru 48TV.

Întrebat dacă Dinamo mai pregătește și alte transferuri înaintea startului de sezon, Campos a transmis:

„Clubul știe la ce ne așteptăm, ceea ce avem nevoie, iar ei lucrează la asta. Voi vorbi despre noii jucători atunci când vor sosi. Momentan, trebuie să-i îmbunătățim pe cei pe care îi avem acum”.

Dinamo, antrenament in Polonia FOTO FB Dinamo (5).jpg
Dinamo, antrenament in Polonia FOTO FB Dinamo (5).jpg

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Transferurile realizate de Dinamo în această vară

  • Răzvan Radu, de la Metalul Buzău, pentru 60.000 de euro
  • Martin Pascual, de la Mirandes, liber de contract
  • Adriano Manole, de la FC Argeș, liber de contract
  • Ianis Doană, de la Steaua București
  • Alaa Bellaarouch, de la Braga, sub formă de împrumut
  • Ștefan Opriș, de la U Cluj, liber de contract
  • Oliver Hintsa, de la Sogndal

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