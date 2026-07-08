„Statul român îmi va apăra medalia!” Prima reacție a Anei Bărbosu, după ce GOLAZO.ro a aflat că nu au fost virați banii pentru procesul bronzului olimpic de la TAS
Ana Bărbosu speră ca statul român să achite cheltuielile de judecată pentru ca procesul de la TAS să înceapă. Foto: IMAGO
Gimnastica

„Statul român îmi va apăra medalia!” Prima reacție a Anei Bărbosu, după ce GOLAZO.ro a aflat că nu au fost virați banii pentru procesul bronzului olimpic de la TAS

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 08.07.2026, ora 19:39
alt-text Actualizat: 08.07.2026, ora 20:03
  • Ana Bărbosu (19 ani) spune că a primit asigurări de la Mihai Covaliu, președintele COSR, și Ioan Suciu, președintele FRG, că are susținerea acestora.
  • TAS a pus pe rol apelul americanilor la TAS, dar partea română nu a achitat încă cheltuielile pentru ca procesul să înceapă.
  • Doar câteva zile mai are la dispoziție România pentru a achita suma de aproximativ 100.000 de euro. Toate detaliile, în rândurile de mai jos.
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E din ce în ce mai puțin timp pentru ca România să-și apere medalia de bronz câștigată de Ana Bărbosu în finala de la sol, la JO Paris 2024.

Surse TAS (n.r. - Tribunalul de Arbitraj Sportiv) au declarat, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, că statul român nu a achitat suma necesară pentru ca procesul să demareze.

„Va fi un panel format din trei arbitri (n.r. un complet de judecată), iar pentru astfel de cazuri suma e mai mare. Se învârte în jurul a 90.000 de franci elvețieni (n.r. 98.000 de euro) taxele arbitrilor, cheltuielile de judecată. Partea română are un termen de zece zile pentru a achita această sumă”, au declarat acestea pe 2 iulie.

Ana Bărbosu: „Respect judecata arbitrilor”

Însă, cel puțin deocamdată, în afara unor promisiuni, lucrurile nu s-au mișcat. GOLAZO.ro a luat legătura cu Ana Bărbosu, pentru a vedea ce informații are despre acest proces.

Bună, Ana. Ai încredere în autoritățile statului român că vor reuși să achite suma necesară începerii procesului de la TAS pentru bronzul olimpic?

Sunt sigură că statul român îmi va fi alături până la capăt în acest caz, pentru că bucuria enormă și mândria rezultatului obținut la Jocurile Olimpice din 2024 au fost resimțite de întreaga Românie și de românii de pretutindeni. Iar noi, ca țară, știu că suntem în stare să luptăm până la capăt pentru ce dorim să apărăm, pentru a rămâne mereu cu fruntea sus, că am făcut tot ce ne era în putință.

Au fost ceva reacții din partea cunoscuților tăi din SUA după ce au aflat de faptul că statul român ezită să se lupte pentru medalie?

Nu pot să spun că, la facultate, conversațiile s-au învârtit în jurul acestui subiect, însă, cu siguranță, antrenorii și colegele de echipă mi-au transmis numai mesaje de încurajare, încercând să mă susțină moral.

Ai încredere că vei recâștiga bronzul olimpic la TAS, dacă Omega va oferi datele oficiale si se va demonstra că Cecile Landi a depășit timpul alocat contestației?

Eu respect judecata arbitrilor și a instanțelor sportive. Am încredere în corectitudinea datelor oficiale și în faptul că noul deznodământ de la TAS va reflecta realitatea din teren, respectând regulamentul.

Ana Bărbosu: „Statul român va apăra medalia!”

Te-ai luptat, mulți ani de pregătire plus concursul de la Paris, enorm pentru o nouă medalie, după 12 ani, a gimnasticii noastre. Simți ca acum ai nevoie de puțin ajutor, în această luptă, din partea statului român?

De când am fost mică mi s-a insuflat ideea că generația mea poate fi cea care va aduce echipa României înapoi pe scena Olimpică. De mici am luptat pentru acest moment de glorie pe care l-am avut la aflarea calificării pentru Jocurile Olimpice și, ulterior, trăindu-ne visul la Jocurile Olimpice de la Paris.

Este greu să exprim în cuvinte pentru ca oamenii din afara sportului să înțeleagă cât de multă trudă și sacrificii sunt în atingerea unui astfel de obiectiv, dar faptul că, după 12 ani de nereprezentare ca o echipă la Jocurile Olimpice, am reușit să fim pe locul 7 și chiar să aduc o medalie României, sunt convinsă că este un rezultat valoros pe care statul român își dorește să îl apere.

Sunt recunoscătoare pentru tot sprijinul autorităților române și sunt convinsă că acest rezultat înseamnă la fel de mult pentru ei acum precum a însemnat la înmânarea medaliei.

163.000 €
sunt necesari pentru ca statul român să dea în judecată Omega, firma care asigură cronometrul oficial la JO, pentru ca aceasta să ofere timpii oficiali ai finalei olimpice de la sol.

Ai primit ceva asigurări că banii necesari procesului vor fi achitați? Dacă da, de la cine?

Singurele informații din surse sigure, precum președintele COSR, domnul Covaliu, și președintele FRG, domnul Suciu, au fost că am susținerea dumnealor completă în acest caz, iar, în urma contractului de reprezentare semnat, procesul de rejudecare reprezintă o prioritate pentru dumnealor. Așa cum mi-au spus dumnealor, noi trebuie să funcționăm ca o echipă, la fel cum am fost la Jocurile Olimpice din 2024.

Ana Bărbosu: „Nu există discriminare”

Te-ai întâlnit cu Jordan Chiles la UCLA (n.r. - campionatul universitar nord-american). Există tensiuni intre voi, legate de finala de sol a JO?

În cadrul uneia dintre întrecerile universitare, am avut ocazia de a o întâlni pe Jordan Chiles. Pot să spun că a fost o întâlnire plăcută și amândouă am admirat performanțele celeilalte din cadrul competiției.

Simți că oamenii te privesc altfel in SUA, având în vedere că te lupți pentru o medalie olimpică cu Chiles, o sportivă americană?

La Stanford University sunt privită ca un student-atlet, care încearcă din răsputeri să fie cea mai bună atât în sălile de cursuri, cât și în sala de gimnastică. Sunt extrem de recunoscătoare pentru mediul în care am șansa să mă dezvolt, unde toate oportunitățile îți sunt oferite pe merit și pe munca grea. Nu există discriminare din niciun punct de vedere.

Regreți că nu ai fost mai atentă cu cele 3 încălcări ale WADA’s „whereabouts system”?

Nu aș dori să dau un răspuns despre această problemă.

Simți că ai fi putut face mai mult sau e vorba și de ghinion și de neînțelegeri?

Nici la această întrebare nu aș vrea să răspund.

Ce s-a petrecut la JO Paris și după, cu bronzul olimpic

În finala probei de gimnastică la sol, evoluția Anei Maria Bărbosu a fost notată cu 13.700, fiind clasată pe locul 3.

Clasamentul probei de sol:

  • 1. Rebeca Andrade - 14.166
  • 2. Simone Biles - 14.133
  • 3. Ana Maria Bărbosu - 13.700
  • 4. Sabrina Voinea - 13.700
  • 5. Jordan Chiles - 13.666

Performanța americancei Jordan Chiles a fost notată cu 13.666. Antrenoarea sportivei a decis să facă contestație, iar aceasta a fost acceptată de către arbitri. Aceștia i-au majorat cu o zecime nota, la 13.766. Cu noul punctaj, Jordan Chiles a devansat-o pe Ana Maria Bărbosu în clasamentul probei și a primit medalia de bronz.

Delegația olimpică a României nu s-a dat bătută și a depus o contestație la TAS prin care cerea anularea contestației făcută de Cecile Landi, antrenoarea americană. Motivul? Depășirea timpului de 1 minut, cel alocat depunerii contestației.

Forul de la Lausanne a acceptat apelul României, iar, pe 16 august 2024, Ana Bărbosu a primit medalia de bronz cucerită la Paris. Decernarea a avut loc pe esplanada Casei Olimpice din București.

Comitetul Olimpic American a apelat la ultima cale de atac prin care Jordan Chiles putea câștiga medalia de bronz: Tribunalul Federal Elvețian (n.r. - TFE). Acesta a decis, pe 29 ianuarie 2026, ca să fie retrimis cazul către TAS, din următoarele motive:

  • TFE a recunoscut grave vicii de colaborare ale TAS cu partea americană. Mai exact, comunicarea a lăsat de dorit.
  • Au fost grave încălcări ale regulamentului de către Federația Internațională de Gimnastică.
  • Descoperirea unor noi dovezi care nu au fost luate în considerare la primul proces de la TAS. Mai exact, proba video a americanilor. Netflix realiza un documentar despre Simone Biles și are înregistrări cu momentul în care Cecile Landi depune contestația la masa arbitrelor.

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