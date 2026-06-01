Mesajul lui Hagi VIDEO. Ce le-a spus „Regele” tricolorilor înainte de Georgia - România » Cum l-a caracterizat pe Kvaratskhelia: „Un singur defect”

Gică Hagi (61 de ani), noul selecționer al României, a prefațat duelul amical cu Georgia.

Georgia - România se joacă marți, cu începere de la ora 20:00 și se va vedea în direct pe Antena 1 și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Partida de la Tbilisi va însemna și revenirea lui Hagi pe banca echipei naționale, după 25 de ani.

GEORGIA - ROMÂNIA. Gică Hagi: „Va trebui să facem ambele faze foarte bine și să încercăm să ne impunem”

„Georgia este o echipă omogenă, care are o experiență foarte bună în ultimii ani. A crescut, are un antrenor foarte bun.

O echipă căreia îi place să aibă mingea și e foarte bună și pe atacuri rapide. Va trebui să facem ambele faze foarte bine și să încercăm să ne impunem”, a declarat Gică Hagi.

Ulterior, „Regele” a fost întrebat de jurnaliștii din Georgia despre vedeta naționalei antrenate de Willy Sagnol, Khvicha Kvaratskhelia.

Proaspăt câștigător al Ligii Campionilor pentru al doilea an consecutiv cu PSG, extrema stângă nu va evolua în partida de mâine.

„Bineînțeles că aveți un jucător extraordinar care joacă la un nivel nemaipomenit. Să câștigi două Ligi ale Campionilor în ultimii doi ani și să fii protagonist este ceva incredibil.

Joacă la PSG, este jucătorul vostru. Extraordinar, un număr 10, un atacant care are și gol, și pasă de gol.

Crește de la an la an, are mai multă experiență acum, este unul dintre cei mai buni jucători din lume în acest moment Singurul defect al lui e că e dreptaci, glumesc”, a adăugat Hagi.

Gică Hagi: „Am încredere în selecția făcută”

Hagi a fost chestionat și cu privire la cei 32 de jucători pe care i-a convocat în vederea partidei celor două amicale pe care „tricolorii” le au programate în această lună.

Pe lângă duelul de la Tbilisi, România va mai întâlni și Țara Galilor, într-o partidă care va avea loc sâmbătă, 6 iunie, pe stadionul Steaua, cu începere de la ora 20:45.

„E o situație de sfârșit de campionat peste tot. Nu doar la noi lipsesc jucători. Am încredere mare în selecția făcută și sperăm ca mâine să prindem o zi bună și să jucăm foarte bine.

Mesajul meu pentru jucători a fost simplu: «Da, se poate!». Nu suntem cei mai buni, dar trebuie să devenim. Ăsta este scopul… să înveți și să progresezi.

Când îmbraci tricoul echipei naționale trebuie să fii concentrat, să joci cu onoare și să iubești tot ceea ce faci. Eu trebuie să-i așez tactic bine și să fim mai buni decât adversarul”, a mai spus Hagi.

Lotul României pentru meciul cu Georgia

PORTARI

Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0);

FUNDAȘI

Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

ATACANȚI

Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2).

Andrei Burcă, Adrian Rus, Mihai Popescu, Florin Tănase, Darius Olaru, Cătălin Cârjan, Vlad Dragomir, Nicolae Stanciu și Denis Drăguș au rămas la Mogoșoaia.

Această măsură a fost luată pentru a-i proteja pe „tricolori” și pentru a le asigura un proces optim de pregătire, scrie frf.ro.

Programul României în 2026

2 iunie: Georgia - România (Tbilisi, amical), ora 20:00

6 iunie: România - Țara Galilor (Stadionul Steaua, amical), ora 20:45

25 septembrie: Suedia - România (Nations League)

28 septembrie: România - Bosnia (Nations League)

2 octombrie: Polonia - România (Nations League)

5 octombrie: România - Suedia (Nations League)

14 noiembrie: România - Polonia (Nations League)

17 noiembrie: Bosnia - România (Nations League)

