Cea mai mare amendă de la Roland Garros! Sancțiune drastică primită de jucătorul care a făcut remarci sexiste la adresa unei arbitre de scaun

Adolfo Daniel Vallejo (22 de ani, #71 ATP) s-a ales cu o amendă de 65.000 de euro, pentru remarcile sexiste făcute la adresa arbitrei de scaun Ana Carvalho (30 de ani), după meciul cu Moise Kouame din turul 2 al turneului de la Roland Garros.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Paraguayanul Vallejo a fost învins de Moise Kouame (17 ani, #318 ATP), scor 3-6, 5-7, 6-3, 6-2, 6-7 (8), după un meci care a durat cinci ore.

La finalul partidei, jucătorul din America de Sud a criticat prestația arbitrei de scaun, afirmând că brazilianca Ana Carvalho nu era persoana potrivită pentru un duel precum cel de la Paris.

Adolfo Daniel Vallejo, amendat cu 65.000 de euro

„Un astfel de meci trebuie arbitrat de un bărbat, este foarte dificil pentru o femeie să facă asta, pentru că publicul este foarte exigent și ai nevoie de multă tărie ca să te opui mulțimii” , au fost declarațiile sexiste ale paraguayanului.

Organizatorii turneului nu au trecu cu vederea comportamentul lui Vallejo și l-au sancționat pe acesta, cu o amendă de 65.000 de euro, cea mai mare sancțiune aplicată vreodată la Roland Garros , informează marca.com.

Ana Carvalho și Moise Kouame/ Foto: IMAGO

Paraguayanul și-a cerut scuze, însă nu a primit o reducere a sancțiunii.

„Acest lucru este în mod clar inacceptabil pentru noi, pentru turneu și pentru Federație chiar și dincolo de turneu. Acest tip de limbaj nu își are locul aici”, a declarat Amelie Mauresmo , directoarea turneului, citată de rfi.fr.

După eliminarea din turul 2, tensimenul clasat pe locul 71 ATP s-a ales cu un cec de 130.000 de euro, asfel că suma pe care va trebui să o plătească reprezintă jumătate din premiul său.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport