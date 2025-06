Ana Bărbosu (18 ani) a oferit prima reacție după ce a cucerit medalia de aur în finala de la sol, la Campionatele Europene de Gimnastică Artistică de la Leipzig.

Bărbosu a vorbit despre importanța distincției obținute, dar și despre perioada dificilă în care a vrut să renunțe la gimnastică, în urma scandalului de la Jocurile Olimpice de la Paris.

Ana Maria Bărbosu: „Am avut multe probleme cu picioarele”

Totodată, gimnasta din România a dezvăluit că s-a confruntat cu accidentările înainte de Europene.

„Înseamnă mult pentru mine, dar și pentru coechipierii și antrenorii mei, pentru că am obținut aceste rezultate împreună.

A fost o perioadă foarte grea pentru mine anul trecut, după Jocurile Olimpice, și la începutul acestui an, iar acest lucru îmi arată că sunt capabilă să depășesc momentele dificile cu oamenii potriviți alături de mine.

Cu siguranță, după Jocurile Olimpice nu am fost într-o dispoziție bună.

Am avut inima frântă, dar cu ajutorul antrenorilor, familiei și prietenilor am reușit să trec peste asta, iar la începutul acestui an am avut foarte multe probleme cu picioarele.

Am lipsit aproape o lună de la antrenamente pentru că aveam multe de făcut, iar după aceea aveam și un examen foarte important peste 10 zile și nu eram sigură că voi reuși să vin și aici la Europene, iar programul meu era extrem de încărcat”, a declarat Ana Bărbosu.

Bărbosu și-a încheiat performața la campionatul European de gimnastică cu patru medalii: aur la sol, bronz la bârnă, argintul la paralele și bronz în finala de la individual compus.

Datorită rezultatelor sportivei în vârstă de 18 ani plus cele ale Denisei Golgotă - locul 7 la individual-compus şi locul 8 la bârnă, România s-a clasat pe locul 4 în clasamentul la echipe.

