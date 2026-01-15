Au vrut să doarmă pe stadion! Aventură bizară pe arena lui Juventus. Un bărbat și o femeie au furat trei sticle de șampanie și au mâncat tot ce-au găsit în zona VIP

Un eveniment bizar s-a petrecut după ultimul meci al lui Juventus, câștigat cu scorul de 5-0 împotriva celor de la Cremonese.

După fluierul final al partidei de luni, doi frați au decis să-și petreacă noaptea pe stadionul „Allianz” din Torino. Ce s-a întâmplat, în rândurile de mai jos.

Juventus s-a duelat cu Cremonese luni, în cadrul etapei 20 din Serie A. Formația pregătită de Luciano Spalletti s-a impus cu 5-0, prin golurile reușite de Bremer ('12), David ('15), Yildiz ('35), Terracciano ('48, autogol) și McKennie ('64).

Doi frați au rămas peste noapte pe Allianz Stadium

Doi frați în vârstă de 30 de ani, bărbat și femeie, care au venit din Bologna pentru a vedea meciul celor de la Juventus, nu au părăsit stadionul după încheierea partidei și au rămas peste noapte pe arena Allianz din Torino, anunță gazzetta.it.

Aceștia s-au ascuns într-o sală de recepție, având intenția de a petrece noaptea pe stadion. Aceștia urmau să doarmă pe canapelele din zona VIP.

Cei doi au așteptat ca toată lumea să plece de pe stadion, iar după ce au rămas singuri au început să consume mâncarea și băutura găsită într-una dintre zonele de ospitalitate.

Când angajații care asigurau paza arenei i-au observat pe cei doi frați, au sunat imediat la 112. În momentul în care forțele de ordine au sosit, bărbatul și femeia au încercat să fugă, dar au fost prinși imediat.

Asupra bărbatului s-au găsit trei sticle de vin spumant, pe care le-a furat din interiorul stadionului. Acesta a fost arestat sub acuzația de furt. Sora acestuia a fost acuzată de conspirație în vederea comiterii unui furt.

Nu este clar cum au reușit cei doi să rămână pe stadion fără să fie observați de cineva. Acum, clubul și autoritățile încearcă să identifice carențele din sistemele de securitate ale arenei.

VIDEO. Juventus - Cremonese, 5-0

În acest moment, Juventus se află pe locul 4 în Serie A, cu 39 de puncte acumulate după 20 de etape.

Pentru echipa antrenată de Luciano Spalletti urmează duelul cu Cagliari de sâmbătă, de la ora 21:45. Partida va putea fi urmărită în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

