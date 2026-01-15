Au vrut să doarmă pe stadion! Aventură bizară pe arena lui Juventus. Un bărbat și o femeie au furat trei sticle de șampanie și au mâncat tot ce-au găsit în zona VIP
Foto: Instagram/@juventus
Campionate

Au vrut să doarmă pe stadion! Aventură bizară pe arena lui Juventus. Un bărbat și o femeie au furat trei sticle de șampanie și au mâncat tot ce-au găsit în zona VIP

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 15.01.2026, ora 16:56
alt-text Actualizat: 15.01.2026, ora 16:56
  • Un eveniment bizar s-a petrecut după ultimul meci al lui Juventus, câștigat cu scorul de 5-0 împotriva celor de la Cremonese.
  • După fluierul final al partidei de luni, doi frați au decis să-și petreacă noaptea pe stadionul „Allianz” din Torino. Ce s-a întâmplat, în rândurile de mai jos.

Juventus s-a duelat cu Cremonese luni, în cadrul etapei 20 din Serie A. Formația pregătită de Luciano Spalletti s-a impus cu 5-0, prin golurile reușite de Bremer ('12), David ('15), Yildiz ('35), Terracciano ('48, autogol) și McKennie ('64).

Dezmăț sub ochii lui Vassaras Angajați CCA au venit la cursuri cu nevastă, iubită sau copii + Unii arbitri au dat o petrecere zgomotoasă și cu alcool chiar în hotel
Citește și
Dezmăț sub ochii lui Vassaras Angajați CCA au venit la cursuri cu nevastă, iubită sau copii + Unii arbitri au dat o petrecere zgomotoasă și cu alcool chiar în hotel
Citește mai mult
Dezmăț sub ochii lui Vassaras Angajați CCA au venit la cursuri cu nevastă, iubită sau copii + Unii arbitri au dat o petrecere zgomotoasă și cu alcool chiar în hotel

Doi frați au rămas peste noapte pe Allianz Stadium

Doi frați în vârstă de 30 de ani, bărbat și femeie, care au venit din Bologna pentru a vedea meciul celor de la Juventus, nu au părăsit stadionul după încheierea partidei și au rămas peste noapte pe arena Allianz din Torino, anunță gazzetta.it.

Aceștia s-au ascuns într-o sală de recepție, având intenția de a petrece noaptea pe stadion. Aceștia urmau să doarmă pe canapelele din zona VIP.

Cei doi au așteptat ca toată lumea să plece de pe stadion, iar după ce au rămas singuri au început să consume mâncarea și băutura găsită într-una dintre zonele de ospitalitate.

Când angajații care asigurau paza arenei i-au observat pe cei doi frați, au sunat imediat la 112. În momentul în care forțele de ordine au sosit, bărbatul și femeia au încercat să fugă, dar au fost prinși imediat.

Asupra bărbatului s-au găsit trei sticle de vin spumant, pe care le-a furat din interiorul stadionului. Acesta a fost arestat sub acuzația de furt. Sora acestuia a fost acuzată de conspirație în vederea comiterii unui furt.

Nu este clar cum au reușit cei doi să rămână pe stadion fără să fie observați de cineva. Acum, clubul și autoritățile încearcă să identifice carențele din sistemele de securitate ale arenei.

VIDEO. Juventus - Cremonese, 5-0

În acest moment, Juventus se află pe locul 4 în Serie A, cu 39 de puncte acumulate după 20 de etape.

Pentru echipa antrenată de Luciano Spalletti urmează duelul cu Cagliari de sâmbătă, de la ora 21:45. Partida va putea fi urmărită în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

Citește și

„Suntem șocați!” Motivul retragerii bruște a legendei Marco van Basten din televiziune
Diverse
16:24
„Suntem șocați!” Motivul retragerii bruște a legendei Marco van Basten din televiziune
Citește mai mult
„Suntem șocați!” Motivul retragerii bruște a legendei Marco van Basten din televiziune
Dezmăț sub ochii lui Vassaras Angajați CCA au venit la cursuri cu nevastă, iubită sau copii + Unii arbitri au dat o petrecere zgomotoasă și cu alcool chiar în hotel
Superliga
16:04
Dezmăț sub ochii lui Vassaras Angajați CCA au venit la cursuri cu nevastă, iubită sau copii + Unii arbitri au dat o petrecere zgomotoasă și cu alcool chiar în hotel
Citește mai mult
Dezmăț sub ochii lui Vassaras Angajați CCA au venit la cursuri cu nevastă, iubită sau copii + Unii arbitri au dat o petrecere zgomotoasă și cu alcool chiar în hotel

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

EXCLUSIV Scrisoarea pierdută a Ministrului Energiei, Bogdan Ivan
EXCLUSIV Scrisoarea pierdută a Ministrului Energiei, Bogdan Ivan
EXCLUSIV Scrisoarea pierdută a Ministrului Energiei, Bogdan Ivan
serie a JUVENTUS Cremonese frati allianz stadium
Știrile zilei din sport
LIVE  FC Argeș - FCSB , în etapa #22 a Ligii 1 » Duel important pentru lupta la play-off
Superliga
20:01
LIVE FC Argeș - FCSB, în etapa #22 a Ligii 1 » Duel important pentru lupta la play-off
Citește mai mult
LIVE  FC Argeș - FCSB , în etapa #22 a Ligii 1 » Duel important pentru lupta la play-off
„Cîrstea? Sferturi, semifinale!” O legendă a tenisului mondial crede că Sorana poate ajunge în fazele superioare ale Australian Open
Tenis
17:28
„Cîrstea? Sferturi, semifinale!” O legendă a tenisului mondial crede că Sorana poate ajunge în fazele superioare ale Australian Open
Citește mai mult
„Cîrstea? Sferturi, semifinale!” O legendă a tenisului mondial crede că Sorana poate ajunge în fazele superioare ale Australian Open
Încă o plecare de la Dinamo A fost deja anunțat la noua echipă: „E foarte bună mutarea”
Superliga
17:25
Încă o plecare de la Dinamo A fost deja anunțat la noua echipă: „E foarte bună mutarea”
Citește mai mult
Încă o plecare de la Dinamo A fost deja anunțat la noua echipă: „E foarte bună mutarea”
Ofertă pentru Politic  Un club din Europa îl vrea pe jucătorul de la FCSB. Ar putea fi coleg cu doi români » Suma cerută de Becali
Superliga
17:40
Ofertă pentru Politic Un club din Europa îl vrea pe jucătorul de la FCSB. Ar putea fi coleg cu doi români » Suma cerută de Becali
Citește mai mult
Ofertă pentru Politic  Un club din Europa îl vrea pe jucătorul de la FCSB. Ar putea fi coleg cu doi români » Suma cerută de Becali
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:01
LIVE FC Argeș - FCSB, în etapa #22 a Ligii 1 » Duel important pentru lupta la play-off
LIVE  FC Argeș - FCSB , în etapa #22 a Ligii 1 » Duel important pentru lupta la play-off
19:54
„FIFA i-a obligat” Mihai Stoica, detalii despre situația lui Andre Duarte » Când va avea portughezul drept de joc la FCSB
„FIFA i-a obligat”  Mihai Stoica, detalii despre situația lui Andre Duarte » Când va avea portughezul drept de joc la FCSB 
19:34
Liniile roz, pericol pentru VAR Probleme înaintea meciului pe care FCSB voia să îl boicoteze: ce au făcut organizatorii, la Mioveni
Liniile roz, pericol pentru VAR  Probleme înaintea meciului pe care FCSB voia să îl boicoteze: ce au făcut organizatorii, la Mioveni
18:46
„O ofertă incredibilă!” Raul Rusescu, după ce Cîrjan a refuzat oferta de la Metalist Harkov: „O greșeală. Eu aș fi acceptat”
„O ofertă incredibilă!”  Raul Rusescu, după ce Cîrjan a refuzat oferta de la Metalist Harkov:  „O greșeală. Eu aș fi acceptat”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Top stiri din sport
Ianis Târbă, coleg cu Lamine Yamal  Noul fotbalist al lui Dinamo, despre perioada petrecută în La Masia: „El era pe o parte, eu pe cealaltă”
Superliga
14:36
Ianis Târbă, coleg cu Lamine Yamal Noul fotbalist al lui Dinamo, despre perioada petrecută în La Masia: „El era pe o parte, eu pe cealaltă”
Citește mai mult
Ianis Târbă, coleg cu Lamine Yamal  Noul fotbalist al lui Dinamo, despre perioada petrecută în La Masia: „El era pe o parte, eu pe cealaltă”
Gâlcă anunță noi transferuri Antrenorul de la Rapid e convins: „Vor ajuta mult echipa, vom arăta altfel”
Superliga
14:55
Gâlcă anunță noi transferuri Antrenorul de la Rapid e convins: „Vor ajuta mult echipa, vom arăta altfel”
Citește mai mult
Gâlcă anunță noi transferuri Antrenorul de la Rapid e convins: „Vor ajuta mult echipa, vom arăta altfel”
Decizie-șoc: Vassaras l-a dat afară de pe lista UEFA! Răfuiala la nivel înalt din CCA lasă arbitrajul românesc fără cel care a oficiat la semifinala Champions League din 2025
Superliga
11:45
Decizie-șoc: Vassaras l-a dat afară de pe lista UEFA! Răfuiala la nivel înalt din CCA lasă arbitrajul românesc fără cel care a oficiat la semifinala Champions League din 2025
Citește mai mult
Decizie-șoc: Vassaras l-a dat afară de pe lista UEFA! Răfuiala la nivel înalt din CCA lasă arbitrajul românesc fără cel care a oficiat la semifinala Champions League din 2025
Alarmă la națională pentru baraj! Lucescu e îngrijorat. Trei „tricolori” au schimbat cluburile în această iarnă. Alți patru se pregătesc
Nationala
13:10
Alarmă la națională pentru baraj! Lucescu e îngrijorat. Trei „tricolori” au schimbat cluburile în această iarnă. Alți patru se pregătesc
Citește mai mult
Alarmă la națională pentru baraj! Lucescu e îngrijorat. Trei „tricolori” au schimbat cluburile în această iarnă. Alți patru se pregătesc

Echipe/Competiții

fcsb 47 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 31 rapid 24 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
16.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share