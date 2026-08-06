Umilit la debut Portarul celor de la CFR Cluj, schimbat la pauza meciului cu Tromso
Andre Moreira/ Foto: IMAGO
Conference League

Umilit la debut Portarul celor de la CFR Cluj, schimbat la pauza meciului cu Tromso

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 06.08.2026, ora 21:59
alt-text Actualizat: 06.08.2026, ora 21:59
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Transferat în această vară de la formația greacă NFC Volos, Moreira a avut parte de un debut de coșmar între buturile feroviarilor. Fostul portar al celor de la Braga a încasat trei goluri în decurs de 27 de minute!

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CFR CLUJ - TROMSO 0-5. Andre Moreira, umilit la debut

Heine Larsen a deschis scorul în minutul 5, cu o reluare de lângă Abeid, din apropierea careului de 6 metri. Moreira nu a avut nicio șansă la execuție, însă poziționarea sa a lăsat de dorit.

Foto: captură VIDEO Digi Sport Foto: captură VIDEO Digi Sport
Foto: captură VIDEO Digi Sport

În minutul 20, goalkeeperul portughez a degajat greșit o minge. Norvegienii au recuperat, iar balonul a ajuns la același Heine Larsen.

Scăpat din marcajul lui Abeid și Pantalon, fotbalistul de 24 de ani l-a învins pe Moreira, cu un șut plasat, de la marginea careului mare. Pe reluări părea că portarul celor de la CFR Cluj putea face mai mult.

Foto: captură VIDEO Digi Sport Foto: captură VIDEO Digi Sport
Foto: captură VIDEO Digi Sport

Dahlqvist a dus scorul la un neverosimil CFR Cluj - Tromso, 0-3, în minutul 27. Fundașul dreapta al oaspeților a punctat cu un șut la colțul lung.

Foto: captură VIDEO Digi Sport Foto: captură VIDEO Digi Sport
Foto: captură VIDEO Digi Sport

Până la pauză, Tromso a mai marcat o dată prin Nyhammer, cu o execuție de la distanță la care Moreira nu avea ce să facă.

Reușita a fost anulată însă pentru o poziție de ofsaid pe direcția șutului.

După relurea jocului, Antonio Folha a luat o decizie radicală și a decis să-l schimbe pe Moreira cu Octavian Vâlceanu. Până la final, CFR Cluj a mai încast două goluri, semnate de același Dahlqvist.

Cine este Andre Moreira

Portarul portughez și-a făcut junioratul la Ribeirao, acolo unde a și debutat la seniori, în 2013. După doar un sezon, acesta a plecat la Atletico Madrid, spaniolii achitând la acel moment 350.000 de euro în schimbul său.

Moreira nu a jucat însă niciun meci pentru Atleti, el fiind împrumutat în următorii ani la grupări precum Moreirense, Uniao Madeira, Belenenses și Braga.

În anul 2018, acesta a ajuns în Anglia, la Aston Villa, tot sub formă de împrumut. A jucat două meciuri pentru englezi, părăsind clubul după doar un sezon, semnând apoi, din nou sub formă de împrumut, cu o grupare portugheză, Farense.

În 2019 și-a încheiat contractul cu Atletico și a semnat liber de contract cu B-SAD, echipă la care a jucat timp de doi ani, plecând în 2021 în Elveția, la Grasshoppers.

La gruparea elvețiană a jucat doi ani, plecând apoi la Al-Raed, în Arabia Saudită. S-a despărțit de saudiți în iulie 2025, apoi a fost liber de contract jumătate de an, până în februarie 2026, când a semnat cu Volos.

Cifrele din cariera lui Andre Moreira:

  • Grasshoppers - 64 de meciuri
  • Al-Raed - 45 de meciuri
  • B-SAD - 27 de meciuri
  • Uniao Madeira - 19 meciuri
  • Belenenses - 11 meciuri
  • Feirense - 5 meciuri
  • Volos - 3 meciuri
  • Aston Villa - 2 meciuri
  • Moreirense - 2 meciuri
  • Braga - 2 meciuri
  • Atletico Madrid - 0 meciuri

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