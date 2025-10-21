Petrescu se întoarce la CFR! OFICIAL Mandorlini a fost demis! Varga a anunțat când revine „Bursucul” pe bancă
Dan Petrescu
Petrescu se întoarce la CFR! OFICIAL Mandorlini a fost demis! Varga a anunțat când revine „Bursucul” pe bancă

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 21.10.2025, ora 22:42
alt-text Actualizat: 21.10.2025, ora 22:48
  • Înfrângerea cu Petrolul i-a fost fatală lui Andrea Mandorlini, 65 de ani. Tehnicianul italian a fost demis de CFR Cluj în această seară.
  • Ioan Varga, patronul ardelenilor, a anunțat deja că Dan Petrescu se va întoarce în Gruia după 2 luni.

22:35 Dan Petrescu se întoarce la CFR Cluj!

Dan Petrescu o va antrena pe CFR Cluj pentru a cincea oară! Patronul Nelu Varga a anunțat revenirea în Gruia la scurt timp după demiterea lui Mandorlini.

„Da, e adevărat. În principiu ne-am înţeles. Mai are un pic de tratament de făcut, 2-3 săptămâni. Până atunci antrenează Hoban şi după revine el”, a spus Ioan Varga, conform as.ro.

Petrescu a mai condus-o pe CFR Cluj în alte patru mandate. Alături de „feroviari” a câștigat 5 titluri și o Cupă, fiind de departe cel mai titrat antrenor din istoria clubului.

OFICIAL. Andrea Mandorlini a fost demis de CFR Cluj!

„Mulțumim, Andrea Mandorlini!

Clubul CFR 1907 Cluj și tehnicianul Andrea Mandorlini au încetat colaborarea începând din această seară.

În următoarea perioadă, de pregătirea echipei se vor ocupa antrenorii noștri secunzi, Laurențiu Rus și Ovidiu Hoban.

Îi mulțumim domnului Mandorlini pentru munca depusă la CFR Cluj în cele trei mandate ca antrenor al echipei noastre și îi dorim mult succes mai departe!”, a scris CFR pe rețelele sociale.

Mandorlini, trădat de jucători? „Și-au lăsat inima acasă! Oricâți antrenori ai schimba…”

La finalul partidei de pe „Ilie Oană”, Andrea Mandorlini nu și-a ascuns dezamăgirea față de atitudinea arătată de jucătorii săi, pe care nu i-a menajat.

Am fost și eu jucător și, când ieși pe teren, trebuie să îți dai inima și sufletul pe teren. Se pare că și-au lăsat inima acasă! Trebuie să o regăsim și să o aducem din nou în acest vestiar.

Poți schimba toți antrenorii din lume. Vă spun sincer, sunt deziluzionat, pentru că nu mă așteptam la asta”, a spus Andrea Mandorlini aseară, la finalul partidei pierdute de la Ploiești, 0-1.

Noul președinte al clubului, Iuliu Mureșan, a fost de acord cu observația lui Andrea Mandorlini.

„Și eu am avut impresia că echipa, nu doar unii dintre jucători, și-a lăsat inima acasă. Mă îngrijorează foarte tare situația în care se află echipa.

Abia am venit, mi-e greu să-mi fac intrarea cu schimbarea de antrenor. Dar nu sunt un președinte pasiv, voi lua măsuri”, a declarat Mureșan aseară, conform digisport.ro.

