Dinamo, în deficit financiar   Andrei Nicolescu, despre situația pe 2025: „Doar în play-off am fost pe minus cu 600.000€"
Andrei Nicolescu FOTOMONTAJ: GOLAZO.ro
Dinamo, în deficit financiar Andrei Nicolescu, despre situația pe 2025: „Doar în play-off am fost pe minus cu 600.000€"

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 21.10.2025, ora 20:13
alt-text Actualizat: 21.10.2025, ora 20:13
  • Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele clubului Dinamo, a comparat situația financiară a clubului cu cea de la Rapid.
  • Oficialul „câinilor roșii” a dezvăluit și de ce clubul nu are echipă înscrisă în Liga Elitelor.
Andrei Nicolescu a comparat situația financiară de la Dinamo cu cea de la Rapid: „Am făcut un cashflow”

Andrei Nicolescu a anunțat că echipa pregătită de Zeljko Kopic și-a propus să realizeze venituri mai mari decât rivala Rapid: „Ne dorim să fie la 10 milioane de euro anul ăsta”, în timp ce echipa din Giulești preconizează că va atinge pragul de 9.5 milioane de euro.

Oficialul „câinilor roșii” a explicat că, în sezonul trecut, Dinamo a luat în calcul calificarea în play-off în momentul în care a stabilit bugetul.

Totuși, deficitul financiar al clubului, înregistrat în faza superioară a campionatului, a fost unul ridicat.

„Anul trecut am făcut un cashflow, ne-am gândit care va fi bugetul. Știam unde sunt deficitele și le-am și prognozat.

Am prognozat și luând în calcul play-off-ul. Am prognozat pentru fiecare meci din play-off un număr de bilete general, ca să vedem cam unde ne ducem.

Pe meciurile din play-off anul trecut, deficitul nostru față de ceea ce am prognozat, doar pe play-off, este de 600.000 de euro.

Pentru că, dacă anul trecut vindeam bilete în play-off la începutul campionatului, aveam sigur 30.000 de oameni la fiecare meci. Având cum am avut acel play-off, am avut ultimele 2 meciuri cu 4-5.000 de oameni”, a spus Andrei Nicolescu la Prima Sport.

Andrei Nicolescu despre problemele academiei clubului: „A contat foarte mult în dosarul de licențiere”

Spre deosebire de majoritatea cluburilor din Superliga, Dinamo nu are echipă înscrisă în Liga Elitelor, însă folosește echipa a doua, din Liga 3, pentru a promova juniorii.

Motivul pentru care „alb-roșiii” nu evoluează în campionatul de tineret este problema infrastructurii.

„Dinamo, neavând Elită, under 17 și under 18, are echipă de Liga 3. Deci, cumva copiii aceia, de 2008 (n.r. - grupa de vârstă), sunt asimilați acolo.

„Pentru noi, infrastructura a contat foarte mult în dosarul de licențiere, anul trecut. Neavând infrastructură și antrenându-ne pe unde putem, neavând parteneriat cu CS Dinamo ca să putem să intrăm și noi în «Ștefan cel Mare», neavând alte locații care să ne ajute la infrastructura, am pierdut acolo cel puțin 5 sau 6 puncte, care înseamnă vreo 10-12 locuri în clasament”, a declarat președintele FC Dinamo.

Dinamo termină anul pe minus: „Obligațiile de închis din insolvență ne duc într-un deficit”

Întrebat dacă previziunea conducerii clubului este ca Dinamo să încheie anul în deficit financiar, Andrei Nicolescu a confirmat:

„Pentru noi, da, dar și operațional e deficit. Pentru că noi venim și din spate cu insolvența și cu obligațiile de închis din insolvență care 100% ne duc într-un deficit, care nu e deloc mic anul ăsta”.

  • „Câinii roșii” au ieșit din insolvență la sfârșitul lunii iunie, atunci când s-a încheiat oficial procesul de reorganizare financiară.
  • Astfel, în urma deciziei, Dinamo are dreptul de a evolua în cupele europene.
Dinamo - Rapid Foto Raed Krishan - GOLAZO
Dinamo - Rapid Foto Raed Krishan - GOLAZO

