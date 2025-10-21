Craiova le-a mai suflat un jucător  Vedeta oltenilor putea evolua pentru Dinamo! De ce a picat transferul

Pavlo Isenko (22 de ani), portarul celor de la Universitatea Craiova, a fost dorit de Dinamo înainte de a semna cu echipa din Bănie.

Goalkeeperul ucrainean nu este singurul jucător care impresionează acum la Craiova, dar ar fi putut ajunge în „Ștefan cel Mare”.

Sorin Cârțu l-a lăudat, la Prima Sport, pe Pavlo Isenko pentru prestațiile consistente pe care le-a avut în tricoul celor de la Universitatea Craiova: „Isenko e o găselniță foarte bună. Un foarte bun portar. A scos multe puncte, îi datorăm multe puncte”.

Pavlo Isenko a fost dorit de Dinamo

Aflat în studio, Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a dezvăluit că portarși ul s-a aflat pe lista de transferuri a „câinilor”.

„ Nu cred că e o găselniță. L-ați analizat foarte bine când l-ați luat. Și noi ne-am uitat la el. L-am avut pe listă, dar, fiind ucrainean, am renunțat ”, a spus Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

900.000 de euro este cota de piață a lui Pavlo Isenko, potrivit Transfermarkt

Dinamo a fost nevoită să renunțe însă la transfer. „Câinii” sunt la limită cu numărul de jucători străini din lot, având 12 în acest moment. Conform regulametului LPF, clubul are la dispoziție doar 13 locuri pentru fotbaliștii din alte țări.

Cei 12 jucători străini din lotul lui Dinamo:

Devis Epassy, portar, 32 de ani, Camerun

Kennedy Boateng, fundaș, 28 de ani, Togo

Eddy Gnahore, mijlocaș defensiv, 31 de ani, Franța / Coasta de Fildeș

Mamodou Karamoko, atacant, 26 de ani, Franța / Coasta de Fildeș

Nikita Stoinov, fundaș, 20 de ani, Israel

Georgi Milanov, mijlocaș, 33 de ani, Bulgaria

Stipe Perica, atacant, 30 de ani, Croația

Charalampos Kyriakou, mijlocaș central, 30 de ani, Cipru

Maxime Sivis, fundaș, 27 de ani Franța / Congo

Alberto Soro, extremă dreapta, 26 de ani, Spania

Jordan Ikoko, fundaș dreapta, 31 de ani, Congo / Franța

Danny Armstrong, extremă dreapta, 28 de ani, Scoția

Și Nsimba putea ajunge la Dinamo

Steven Nsimba este un alt jucător pe care „câinii” au dorit inițial să-l transfere, iar acum are evoluții foarte bune în Bănie.

Andrei Nicolescu a dezvăluit că atacantul francez a fost propus clubului din „Ștefan cel Mare” în această vară, însă după o analiză internă s-a decis că nu este la nivelul dorit de „câini”.

„ Puteam să îl luăm, dar s-a considerat că nu poate să ne ajute mult. A fost propus, a fost o analiză, mă rog, unii au zis că e bun, alții că nu.

Se putea face o tranzacție cu el, cred că era un jucător care nu era scump, însă nu puteam vedea impactul pe care l-ar fi avut. Avea niște calități care îl puteau scoate deasupra liniei.

Din tot ce am primit, Nsimba a fost luat în considerare. Nu era discuție de a alege între unul și altul (n.r. Nsimba vs Mamoudou Karamoko). Era o opțiune de atacant central şi până la urmă s-a decis că nu.

Nu îmi imaginam ce impact va avea asupra fotbalului românesc”, a declarat Andrei Nicolescu, conform primasport.ro.

În tricoul Universității Craiova, Nsimba a jucat 15 meciuri și a reușit să marcheze de șapte ori. El a mai oferit și două pase decisive.

550.000 de euro este cota de piață a lui Steven Nsimba, conform Transfermarkt

