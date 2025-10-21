Încă un talent din La Masia Cine e puștiul născut în 2008 care joacă titular la Barca în UCL 
Pedro Fernandez FOTO: IMAGO
Liga Campionilor

Încă un talent din La Masia Cine e puștiul născut în 2008 care joacă titular la Barca în UCL

Gabriel Neagu
Publicat: 21.10.2025, ora 20:41
alt-text Actualizat: 21.10.2025, ora 20:41
  • Pedro „Dro” Fernandez (17 ani), mijlocașul celor de la FC Barcelona, a debutat în Liga Campionilor, împotriva grecilor de la Olympiacos.
  • Fotbalistul provenit din La Masia este cel mai tânăr jucător care a evoluat în actualul sezon din La Liga.

Pedro Fernandez a profitat de problemele de lot pe care FC Barcelona le întâmpină în compartimentul median și a evoluat 45 de minute în duelul contra celor de la Real Sociedad, din etapa #7 a La Liga.

Pedro „Dro” Fernandez, titular în Liga Campionilor la 17 ani

FC Barcelona are probleme serioase în compartimentul ofensiv. Robert Lewandowski, Raphina și Dani Olmo au fost indisponibili pentru duelul împotriva celor de la Olympiacos.

Astfel, Hansi Flick a trebuit să apeleze la serviciile lui Pedro Hernandez, care se află la debutul în Liga Campionilor.

„Dro” s-a antrenat deja cu noi la sfârșitul sezonului trecut. Este un jucător grozav și încă mai are loc de îmbunătățiri. Felicitări echipei La Masia pentru munca depusă Hansi Flick, antrenor FC Barcelona

Pedro Fernandez a răsplătit încrederea primită din partea antrenorului german și a oferit pasa decisivă a golului marcat de Fermin Lopez, în minutul 39.

Pedro Fernandez, cel mai tânăr fotbalist din acest sezon al La Liga

Pedro Fernandez doborâse deja recordul lui Davinchi, de la Getafe, și a devenit cel mai tânăr jucător care a evoluat în acest sezon din La Liga.

Mijlocașul catalanilor avea 17 ani și 259 de zile când a debutat pentru prima echipă a celor de la Barcelona, în timp ce fundașul echipei de pe Coliseum avea 17 ani și 305 zile în ziua în care a jucat primul meci din acest sezon.

Pedro Fernandez a fost inclus în lotul primei echipe în vară

Fotbalistul provenit din La Masia a mai jucat și în turneele de pregătire din această vară, debutând împotriva celor de la Vissel Kobe, 3-1. Atunci, Pedro Fernandez a marcat, la puțin timp distanță după ce a intrat pe teren.

De asemenea, fotbalistul în vârstă de 17 ani s-a aflat în lotul celor de la FC Barcelona pentru meciurile contra celor de la Mallorca, Rayo Vallecano, Levante și Real Oviedo.

5.000.000 de euro
este cota de piață a lui Pedro Fernandez, conform Transfermarkt

Jucătorul face parte din lotul naționalei de tineret al Spaniei. „Dro” a strâns 3 selecții pentru reprezentativa iberică sub 18 ani.

Ultimul meci internațional în care a jucat a fost chiar împotriva României U18, 3-2. Fotbalistul clubului catalan a evoluat 55 de minute.

