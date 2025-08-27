Mandorlini cere ajutor Noul tehnician de la CFR Cluj a vorbit și despre Louis Munteanu, înaintea duelului din Europa +12 foto
Mandorlini cere ajutor Noul tehnician de la CFR Cluj a vorbit și despre Louis Munteanu, înaintea duelului din Europa

Ștefan Neda
Publicat: 27.08.2025, ora 21:37
Actualizat: 27.08.2025, ora 21:37
  • Andrea Mandorlini (65 de ani) a prefațat partida retur cu Hacken din play-off-ul Europa League.
  CFR Cluj - Hacken se joacă joi, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

Mandorlini l-a înlocuit pe banca tehnică pe Dan Petrescu și va încerca imposibilul la partida retur din Gruia: să recupereze un handicap de 5 goluri, după 2-7 în tur.

CFR Cluj - Hacken. Mandorlini: „Avem nevoie de ajutorul tuturor”

Mandorlini cere ajutor din partea tuturor celor din club și din partea suporterilor, pentru revitalizarea echipei.

„Mă bucur să revin, sunt a treia oară aici. Eu am fost mereu aproape de club. Sigur că momentul nu este unul ușor din multe puncte de vedere.

Nu am avut încă șansa să-l salut pe Dan (n.r. - Petrescu), sper să reușesc în următoarele zile.

Cât despre noi, trebuie să reușim să mergem înainte, să ne îmbunătățim, este un moment neplăcut pentru toți, dar așa este fotbalul.

Sunt la un club care câștigă, care anul trecut a luat Cupa României, nu ne aflăm într-un moment ușor, dar avem nevoie de ajutorul tuturor, mai ales al fanilor. Eu voi da totul, dar avem nevoie și de puțin noroc pentru a ieși din această situație.

Este foarte dificil, dar trebuie să muncim, am făcut doar o oră de antrenament cu ei, dar sigur vom încerca să onorăm competiția și clubul, iar mâine trebuie să dam totul.

Nu știu cum va fi meciul de mâine, vorbim de un club care nu știu dacă a mai trecut prin asta, dar e la fel ca în viața unui om.

A fost o perioadă dificilă, cu mulți jucători accidentați, dar asta e. Contează foarte mult ce vom face în meciul de mâine, apoi urmează FCSB, iar apoi vedem cum ne vom pregăti”, a spus Mandorlini la conferință.

Mandorlini, despre situația lui Louis Munteanu

Tehnicianul a comentat și situația atacantului care ar fi refuzat să mai joace dacă nu este lăsat să plece în străinătate.

„Nu știu, sincer, ce s-a întâmplat, eu știu ce am vorbit cu el astăzi.

Știu că a avut două zile libere, astăzi dimineață s-a antrenat, știu că e un jucător bun, un copil bun, motivat.

El vrea să demonstreze la CFR, nu știu dacă va pleca sau nu, timpul va decide asta”, a mai spus Mandorlini.

CFR Cluj europa league andrea mandorlini louis munteanu hacken
19:00
stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
