Suporterii celor de la Farul Constanța nu vor participa la partida din play-off-ul Cupei României, împotriva Corvinului Hunedoara.

Aceștia au luat decizia fiind nemulțumiți de modul suspect în care a fost efectuată tragerea la sorți pentru această fază a competiției.

Corvinul și Farul se întâlnesc joi, de la 17:00, în partida ce are ca miză calificarea în grupele Cupei, însă una dintre grupările de suporteri a ales să boicoteze meciul.

Grupa Aria Ultra’ va boicota meciul dintre Farul și Corvinul

Suporterii constănțeni nu sunt de acord cu modul în care a avut loc tragerea la sorți pentru această fază, astfel că nu vor lua parte la niciun meci pe care Farul îl va mai juca în Cupă.

„Noi, Aria Ultra’, am decis să boicotăm această ediție a Cupei României.

Refuzăm să luăm parte la o competiție viciată, în care tragerea la sorți, un eveniment menit a fi transparent și corect, a fost transformat într-un circ.

Nu validăm prin prezența noastră această mascaradă organizată de o federație coruptă!”, a scris gruparea de suporteri pe pagina de Facebook.

În plus, suporterii constănțeni au afișat și un banner jignitor despre secretarul FRF, la meciul de luni cu Hermannstadtm, din Liga 1:

„Circ în direct marca FRF / Maimuța Bodescu se joacă cu bilele”.

Ce s-a întâmplat la tragerea la sorți pentru play-off -ul Cupei României

Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al FRF, a fost cel care a gestionat urna cu 24 de echipe și a manevrat bilele, înainte de a o extrage pe cea care conținea Corvinul, într-un mod considerat ciudat de către microbiști.

Aceștia au acuzat un comportament suspect din partea oficialului FRF și au criticat strategia de a înghesui 24 de bile într-o urnă mult prea mică, în care nu puteau fi amestecate.

„FRF admite că dimensiunea urnei utilizate pentru extrageri a fost mai mică decât ar fi fost ideal pentru a asigura o amestecare mai facilă a bilelor”, a fost reacția Federației.

VIDEO Momentul în care sunt extrase Farul și Corvinul din urnă, la 7:22

