FCSB - Aberdeen. Jimmy Thelin și Graeme Shinnie, tehnicianul și căpitanul scoțienilor, au vorbit miercuri seară la Arena Națională despre returul din play-off-ul Europa League.

Înaintea conferinței lui Aberdeen, un jurnalist scoțian venit pe Arena Națională descria atmosfera din vestiarul roș-albilor: „Jucătorii au încredere, sunt convinși că au șansa lor”.

Așa s-a simțit miercuri seară discuția cu antrenorul Jimmy Thelin și căpitanul Graeme Shinnie. Respect față de FCSB, dar și încredere.

Antrenorul Thelin, despre FCSB: „Dacă nu suntem atenți…”

„FCSB a jucat puțin diferit în deplasare față de ce joacă de obicei acasă. Am învățat din primul meci și sper să folosim ce am învățat. Suntem gata, suntem pregătiți, nerăbdători, de-abia așteptăm să intrăm pe teren”, a deschis suedezul Thelin, 47 de ani, din 2024 la Aberdeen, cel care a cucerit Cupa Scoției la primul sezon pe Pittodrie Stadium.

Se așteaptă ca roș-albaștrii să aibă altă tactică, mai ofensivă: „Au avut și în Scoția momente bune, au dovedit calități. Dacă nu suntem atenți…”.

Thelin a comentat „aroganța” FCSB: „Patronul crede asta despre echipa lui. Și noi suntem la fel”

Nu vrea să comenteze „aroganța” proprietarului FCSB, așa cum o numea Willie Miller, o legendă a clubului britanic.

Nici ce a spus Gigi Becali la Digi, „Vreau să câștigăm Europa League pentru a participa în Champions”.

Se gândește să folosească această „aroganță” ca extramotivație pentru propriii jucători?

„Vrem să învingem și să jucăm în faza principală de Europa League, nu ne interesează altceva”.

Thelin: „Bîrligea a jucat bine. Individualitățile pot străluci”

Thelin nu vede pe nimeni favorit după 2-2 în prima manșă. „Respectăm FCSB, are un antrenor bun, dar noi avem un spirit puternic. Va fi o finală. Concentrarea va fi decisivă”.

Știe că FCSB trece printr-o perioadă dificilă în Liga 1, cu patru eșecuri și un egal în ultimele cinci partide, dar mai știe și că „meciurile din cupele europene, mai ales de genul acesta, în play-off, sunt total diferite de cele din campionat.

Joc diferit, emoții diferite. Ambele echipe sunt valoroase. Noi suntem modești, dar credem în noi”.

Bîrligea a jucat bine contra noastră, am învățat ceva din acel meci. Fotbalul e un joc colectiv, însă individualitățile pot străluci Jimmy Thelin, antrenor Aberdeen

Thelin: „Presiunea e un lucru bun, ne oferă un plus de forță”

Faptul că se anunță peste 30.000 de spectatori pe Arenă joi seară nu-l sperie.

„Presiunea e un lucru bun, ne oferă un plus de forță. Trebuie doar să fim foarte concentrați”.

A încheiat: „Mereu vrem să jucăm la maximum, iar acum vrem să ne calificăm în Europa League. Nu vreau să avem regrete după meci”.

Căpitanul lui Aberdeen: „Acasă am greșit și am fost pedepsiți”

Shinnie, numărul 4, fundașul stânga și căpitanul lui Aberdeen, avertizează FCSB:

„Trebuie să crezi puternic în tine, în echipă, în joc. Credem că putem câștiga în fiecare meci. Va fi greu, însă încrederea există întotdeauna”.

Trebuie să ne concentrăm, acasă am greșit și am fost pedepsiți. Ne concentrăm să nu mai repetăm acele erori Graeme Shinnie, căpitan Aberdeen

Nu a uitat că „am făcut erori în tur, dar am revenit, ceea ce e foarte bine”.

A dezvăluit că „am lucrat în ultima săptămână la partea tactică” și de-abia așteaptă meciul.

Suntem unde vrem să fim, atât de aproape de faza principală a Europa League. Va fi extraordinar dacă ne calificăm. Graeme Shinnie, căpitan Aberdeen

