Shane Christie, fostul jucător de rugby al Noii Zeelande, s-a stins din viață la 39 de ani.

Acesta bănuia că suferă de o afecțiune a creierului asociată adesea cu tentativele de sinucidere.

Shane Christie a transmis de mai mult ori în trecut că leziunile și comoțiile cerebrale suferite de-a lungul carierei unui jucător de rugby ar trebuie studiate în detaliu de medici.

Shane Christie a murit la 39 de ani

Fostul jucător de rugby a fost găsit fără suflare, în propria locuință. Anchetatorii iau în calcul și o posibilă sinucidere.

„De caz se va ocupa medicul legist, nu avem alte informații sau comentarii pe care le putem oferi”, a spus Poliția, potrivit apnews.com.

Christie bănuia că suferă de encefalopatie traumatică cronică, o afecţiune degenerativă a creierului care a fost asociată adesea cu o serie de sinucideri în rândul jucătorilor din NFL.

Totuși, această boală poate fi identificată doar post-mortem.

„Fără donaţii de creier, nu vom putea stabili cât timp durează să apară această boală. Este important să sprijinim cercetarea din Noua Zeelandă”, declara Shaun Christie într-un interviu recent.

