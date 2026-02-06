Putea să-i rupă piciorul! FOTO. Eliminat după ce și-a călcat adversarul pe gleznă » Colțescu, salvat de VAR: lăsase jocul să continue! +16 foto
Andreas Karo, fault dur asupra lui Rădescu, în meciul Argeș - Hermannstadt. Foto: Captură, Prima Sport 1
Putea să-i rupă piciorul! FOTO. Eliminat după ce și-a călcat adversarul pe gleznă » Colțescu, salvat de VAR: lăsase jocul să continue!

Ionuț Cojocaru
Publicat: 06.02.2026, ora 18:20
Actualizat: 06.02.2026, ora 18:20
  • Argeș - Hermannstadt. Andreas Karo (29 de ani), fundașul cipriot al sibienilor, a fost eliminat după un fault inconștient asupra mijlocașului Ionuț Rădescu (30 de ani).

În minutul 28, Karo s-a dus cu talpa direct pe piciorul lui Rădescu și l-a călcat pe gleznă, după ce mingea fusese deja expediată de jucătorul piteștenilor.

FC Argeș - Hermannstadt. Eliminat după ce și-a călcat adversarul pe gleznă » Colțescu, salvat de VAR: lăsase jocul să continue!

Arbitrul Sebastian Colțescu a lăsat inițial jocul să continue, fără a acorda vreo sancțiune disciplinară, însă a fost ulterior chemat la monitorul VAR pentru a revedea faza.

„Centralul” a avut nevoie de doar câteva secunde în fața monitorului pentru a se convinge că trebuie luate măsuri și i-a arătat cartonașul roșu lui Karo, iar Hermannstadt a rămas în inferioritate numerică.

Galerie foto (16 imagini)

Andreas Karo, fault dur asupra lui Rădescu, în meciul Argeș - Hermannstadt. Foto: Captură, Prima Sport 1 Andreas Karo, fault dur asupra lui Rădescu, în meciul Argeș - Hermannstadt. Foto: Captură, Prima Sport 1 Andreas Karo, fault dur asupra lui Rădescu, în meciul Argeș - Hermannstadt. Foto: Captură, Prima Sport 1 Andreas Karo, fault dur asupra lui Rădescu, în meciul Argeș - Hermannstadt. Foto: Captură, Prima Sport 1 Andreas Karo, fault dur asupra lui Rădescu, în meciul Argeș - Hermannstadt. Foto: Captură, Prima Sport 1
+16 Foto
Eliminarea a avut un efect imediat pe tabela de marcaj. În minutul 31, Adel Bettaieb a deschis scorul pentru Argeș, cu o execuție spectaculoasă, din careu, dintr-un unghi foarte dificil.

În urma golului primit și a eliminării, antrenorul Dorinel Munteanu a fost nevoit să reacționeze rapid, efectuând două schimbări încă din minutul 32, în încercarea de a reechilibra echipa.

Aviel Zargary și Bozhidar Chorbadzhiyski au fost introduși pe teren în locurile lui Cristian Neguț și Dragoș Albu.

Sebastian Coltescu fault fc arges afc hermannstadt andreas karo ionut radescu
