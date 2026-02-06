Argeș - Hermannstadt. Andreas Karo (29 de ani), fundașul cipriot al sibienilor, a fost eliminat după un fault inconștient asupra mijlocașului Ionuț Rădescu (30 de ani).

În minutul 28, Karo s-a dus cu talpa direct pe piciorul lui Rădescu și l-a călcat pe gleznă, după ce mingea fusese deja expediată de jucătorul piteștenilor.

FC Argeș - Hermannstadt. Eliminat după ce și-a călcat adversarul pe gleznă » Colțescu, salvat de VAR: lăsase jocul să continue!

Arbitrul Sebastian Colțescu a lăsat inițial jocul să continue, fără a acorda vreo sancțiune disciplinară, însă a fost ulterior chemat la monitorul VAR pentru a revedea faza.

„Centralul” a avut nevoie de doar câteva secunde în fața monitorului pentru a se convinge că trebuie luate măsuri și i-a arătat cartonașul roșu lui Karo, iar Hermannstadt a rămas în inferioritate numerică.

Eliminarea a avut un efect imediat pe tabela de marcaj. În minutul 31, Adel Bettaieb a deschis scorul pentru Argeș, cu o execuție spectaculoasă, din careu, dintr-un unghi foarte dificil.

În urma golului primit și a eliminării, antrenorul Dorinel Munteanu a fost nevoit să reacționeze rapid, efectuând două schimbări încă din minutul 32, în încercarea de a reechilibra echipa.

Aviel Zargary și Bozhidar Chorbadzhiyski au fost introduși pe teren în locurile lui Cristian Neguț și Dragoș Albu.

